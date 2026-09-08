Petri Buijn Expert thuisbatterijenGepubliceerd op:8 september 2026
De meeste thuisbatterijen met stekker halen best een aardig rendement over de volledige laad- en ontlaadcyclus. Ook wel Round-Trip Efficiency (RTE) genoemd. Dit percentage geeft aan hoeveel van je zonnestroom je na opslag echt kunt gebruiken. Alleen 1 bekend merk stelt teleur.
Vergelijkingssites geven vaak aan wat je per kilowattuur (kWh) opslagcapaciteit betaalt. Maar die opgegeven capaciteit is nooit gelijk aan wat je echt kunt gebruiken. Wij bepalen de prijs per daadwerkelijk bruikbare kWh. Bekijk bij welke plug-in thuisbatterij 1 kWh het goedkoopst is.
Veel plug-in thuisbatterijen presteren bij 5°C (bijna) hetzelfde als bij 23°C. Maar sommige plug-in thuisbatterijen plaats je beter niet in je schuur of garage.
We kochten 7 van de meest populaire plug-in thuisbatterijen in Nederland op dit moment. We testen ze op de volgende punten:
Een thuisbatterij met stekker, ook wel 'plug-in thuisbatterij’ genoemd, sluit je zelf aan op een geaard stopcontact. Je koppelt hem aan je slimme meter en hij gaat aan de slag. Je hebt dus geen dure installatie nodig. Dat klinkt goed. Wel zijn er aandachtspunten. Zo is de capaciteit meestal niet groot genoeg voor een gemiddeld gezin met zonnepanelen. Ook is de werkelijke capaciteit minder dan op de doos staat aangegeven. En wil je het staandaard ontlaadvermogen verhogen? Dan moet je een elektricien laten controleren of dat veilig kan.