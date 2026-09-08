Een thuisbatterij met stekker, ook wel 'plug-in thuisbatterij’ genoemd, sluit je zelf aan op een geaard stopcontact. Je koppelt hem aan je slimme meter en hij gaat aan de slag. Je hebt dus geen dure installatie nodig. Dat klinkt goed. Wel zijn er aandachtspunten. Zo is de capaciteit meestal niet groot genoeg voor een gemiddeld gezin met zonnepanelen. Ook is de werkelijke capaciteit minder dan op de doos staat aangegeven. En wil je het staandaard ontlaadvermogen verhogen? Dan moet je een elektricien laten controleren of dat veilig kan.