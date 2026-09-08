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De beste thuisbatterijen met stekker

Test
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Een thuisbatterij slaat zonnestroom op die je niet direct gebruikt. Deze stroom kun je 's avonds weer gebruiken. Een thuisbatterij met stekker steek je gewoon in het stopcontact. Je hebt dus geen dure installatie nodig, zoals bij een vaste thuisbatterij. We hebben er 7 voor je getest.
Petri Buijn rond 700x700

Petri Buijn   Expert thuisbatterijenGepubliceerd op:8 september 2026

Openingsbeeld Thuisbatterij

Alle plug-in thuisbatterijen in de test

Laatste update: 8 september 2026

Wij zijn er bijna..

Wat opvalt in de test thuisbatterijen met stekker

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    Rendement

    De meeste thuisbatterijen met stekker halen best een aardig rendement over de volledige laad- en ontlaadcyclus. Ook wel Round-Trip Efficiency (RTE) genoemd. Dit percentage geeft aan hoeveel van je zonnestroom je na opslag echt kunt gebruiken. Alleen 1 bekend merk stelt teleur.

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    Prijs per kWh

    Vergelijkingssites geven vaak aan wat je per kilowattuur (kWh) opslagcapaciteit betaalt. Maar die opgegeven capaciteit is nooit gelijk aan wat je echt kunt gebruiken. Wij bepalen de prijs per daadwerkelijk bruikbare kWh. Bekijk bij welke plug-in thuisbatterij 1 kWh het goedkoopst is.

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    Prestatieverschil bij lagere temperatuur

    Veel plug-in thuisbatterijen presteren bij 5°C (bijna) hetzelfde als bij 23°C. Maar sommige plug-in thuisbatterijen plaats je beter niet in je schuur of garage.

Hoe wij thuisbatterijen met stekker testen

We kochten 7 van de meest populaire plug-in thuisbatterijen in Nederland op dit moment. We testen ze op de volgende punten:

  • P1300790-2_Hoge_resolutie Prestaties
    We testen hoe goed de batterij laadt en ontlaadt bij verschillende belastingen en 2 verschillende temperaturen. Daarbij meten we onder meer bruikbare capaciteit, efficiëntie, vermogen, temperatuur en geluid.
  • Gebruiksgemak
    We beoordelen de verpakking, de handleiding, de installatie en de app.
  • Nauwkeurigheid
    We controleren of de waarden in de app of op het scherm overeenkomen met onze metingen. Ook beoordelen we de kwaliteit van de geleverde wisselstroom en, indien aanwezig, de werking van de noodstroomfunctie.
  • Veiligheid
    We controleren de elektrische veiligheid en meten hoe warm de batterij en de onderdelen worden tijdens gebruik. Ook kijken we naar beveiligingen, waarschuwingen en de meegeleverde veiligheidsinformatie.

Conclusie

Een thuisbatterij met stekker, ook wel 'plug-in thuisbatterij’ genoemd, sluit je zelf aan op een geaard stopcontact. Je koppelt hem aan je slimme meter en hij gaat aan de slag. Je hebt dus geen dure installatie nodig. Dat klinkt goed. Wel zijn er aandachtspunten. Zo is de capaciteit meestal niet groot genoeg voor een gemiddeld gezin met zonnepanelen. Ook is de werkelijke capaciteit minder dan op de doos staat aangegeven. En wil je het staandaard ontlaadvermogen verhogen? Dan moet je een elektricien laten controleren of dat veilig kan.

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