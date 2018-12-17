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De beste virusscanners voor Android

Test
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Criminelen richten zich steeds vaker op smartphones. Je kunt een virusscanner installeren op je Android-telefoon voor extra bescherming tegen phishing en malafide apps. In onze test antivirus voor Android zit een gratis virusscanner die flink meer blokkeert dan Androids ingebouwde bescherming.
Ronald Kamp_S

Ronald Kamp   Expert virusscannersBijgewerkt op:13 september 2023

Virusscanner smartphone

Wat opvalt in de test virusscanners voor Android

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    Goede gratis virusscanner-apps

    De meeste geteste apps verschillen niet heel veel. Toch zijn er enkele aanraders. Opvallend is dat de gratis Beste Koop bijna gelijk presteert aan de betaalde Beste uit de Test.

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    Bescherming tegen kwaadaardige apps

    Een goede virusscanner biedt bescherming tegen kwaadaardige apps (malware). Bij apps buiten de Play Store om is het gevaar op malware het grootst. Maar ook in de Play Store duikt soms malware op.

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    Extra zekerheid zonder nadelen

    Virusscanner-apps hebben nauwelijks invloed op het batterijgebruik. Een goede virusscanner-app levert toch wat extra zekerheid, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van iets.

Geteste smartphone-virusscanners (Android)

Gratis

  • Avast Mobile Security
  • AVG Free antivirus
  • Google Play Protect, Google (Chrome) Safe Browsing
  • Sophos Intercept X

Betaald

  • Avira Antivirus Security Pro
  • Bitdefender Mobile Security
  • Eset Mobile Security
  • F-Secure Total
  • G Data Mobile Security
  • McAfee Mobile Security
  • Norton Mobile Security
  • Trend Micro Mobile Security

Conclusie

  • Googles ingebouwde bescherming functioneert ondermaats.
  • Er zijn gratis en betaalde apps die erg goed beschermen tegen malafide apps én phishing.
  • Gratis apps bevatten vaak reclame, twijfelachtige boosters en andere 'extra's'.
  • De kans op malafide apps is beperkt als je alleen vanuit de Play Store downloadt en je houdt bij bekende apps.
  • De Beste Koop is gratis en presteert toch flink beter dan de ingebouwde bescherming van Android.

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