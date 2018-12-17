Test: virusscanners voor Android

Ronald Kamp Expert virusscannersBijgewerkt op:13 september 2023
De meeste geteste apps verschillen niet heel veel. Toch zijn er enkele aanraders. Opvallend is dat de gratis Beste Koop bijna gelijk presteert aan de betaalde Beste uit de Test.
Een goede virusscanner biedt bescherming tegen kwaadaardige apps (malware). Bij apps buiten de Play Store om is het gevaar op malware het grootst. Maar ook in de Play Store duikt soms malware op.
Virusscanner-apps hebben nauwelijks invloed op het batterijgebruik. Een goede virusscanner-app levert toch wat extra zekerheid, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van iets.