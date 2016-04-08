Virusscanner kopen: waar let je op?

Je wilt natuurlijk goed beschermd zijn tegen de gevaren op internet. Een virusscanner is dan een goede stap. Maar welke virusscanner beschermt het beste? En, is een betaalde versie altijd nodig? Hier moet je op letten bij de aanschaf.
Expert virusscanners
Ook al helpt een goede virusscanner de risico's te verkleinen, je moet ook andere maatregelen nemen. Het is belangrijk dat je het besturingssysteem, programma's, de internetbrowser en aanvullingen up-to-date houdt.
Zorg dat je regelmatig een back-up maakt. Als het dan toch misgaat, ben je bestanden niet direct kwijt.
Windows 10 en 11 hebben standaard een antivirusprogramma: Microsoft Defender. Defender is de laatste jaren steeds beter geworden, maar het is niet de beste virusscanner. Dat blijkt uit onze test. Voor de beste bescherming kom je bij andere betaalde en gratis scanners uit.
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Alle geteste virusscanners voor Windows
Voor Apple-apparaten is een virusscanner minder noodzakelijk, al nemen de bedreigingen de laatste jaren wel toe. En phishing is net zo goed een bedreiging op macbooks en andere apparaten met macOS. Een (gratis) virusscanner kan dus geen kwaad.
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Heb je een virusscanner nodig op iPhones en Apple-computers?
Beste en slechtste antivirus-merken volgens gebruikers
De kwaliteit van gratis virusscanners loopt flink uiteen. Defender is de ingebouwde antivirus bij Windows 10 en 11. Hij doet het op sommige onderdelen goed, maar mist bijvoorbeeld bescherming tegen phishing.
De beste gratis virusscanners beschermen goed. Helaas heeft bijna iedere gratis virusscanner wel een nadeel. De meeste vallen je met enige regelmaat lastig met advertentieschermpjes voor de betaalde virusscanner of betaalde extra's die niet altijd nuttig of goed zijn. Zoals pc-optimalisatie of VPN. Soms claimen ze onterecht dat VPN onmisbaar is voor je veiligheid. Ook je privacy lijkt minder goed gewaarborgd dan bij de meeste betaalde scanners.
Ben je klant van Freedom Internet, KPN, Solcon of Ziggo? Dan kun je gratis antivirus op basis van F-Secure gebruiken.
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De beste virusscanners
Apple staat voor mobiele apparaten geen echte virusscanners toe. Beveiligingsapps voor iOS kunnen niet scannen op malafide apps. Gelukkig scant Apple zelf de Apple Store wel goed en zijn er weinig bedreigingen voor iPhones, behalve nepwebsites en andere phishing.
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Heb je een virusscanner op je iPhone nodig?
Bij Android-telefoons is de standaardbeveiliging tegen phishing erg slecht, blijkt uit onze test van virusscanners voor Android. Bovendien zijn er malafide apps in omloop. Voornamelijk buiten de Google Play Store, maar soms ook erin. Losse beveiligingsapps beschermen hier beter tegen dan de ingebouwde beveiliging van Google.
Voor betere bescherming tegen phishing en malafide apps kun je dus een virusscanner voor Android overwegen. Er zijn gratis en betaalde antivirus-apps. Als je een betaalde Windows-virusscanner voor meerdere apparaten hebt gekocht, zit daar meestal ook een app voor Android bij.
Ook bij Android is het belangrijk om je besturingssysteem en apps up-to-date te houden. Zorg dat je alleen apps downloadt in de officiële Google Play Store. Klik nooit op verdachte links en bijlagen.
We vroegen aan 7500 gebruikers van een Windows-computer met antivirus hoe tevreden ze zijn met hun virusscanner. Bij de oordelen van deze duizenden gebruikersreviews valt op:
We kregen voldoende ervaringen binnen voor 12 virusscanners, waaronder gratis en betaalde scanners van Avast, Bitdefender, Eset, McAfee, Microsoft Defender en Norton.
Let op: de tevredenheidscijfers zeggen niets over de bescherming. Dat kunnen gebruikers niet goed beoordelen. De kwaliteit van de bescherming kun je alleen goed meten als je alle virusscanners blootstelt aan grote aantallen kwaadaardige software (malware) en websites. Dat doen we in onze labtest en die oordelen zie je in onze vergelijker, samen met de belangrijkste tevredenheidsoordelen van gebruikers.
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De beste virusscanners volgens gebruikers
Behalve een goede virusscanner zijn ook deze maatregelen net zo belangrijk.
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Tips voor veilig internetten
Een goede virusscanner en de standaard ingeschakelde Windows-firewall geeft goede bescherming tegen malware. Het heeft niet zo veel toegevoegde waarde om daar nog extra software bij te gebruiken, zoals MalwareBytes. MalwareBytes is wél goed in het verwijderen malware en andere ongewenste software.
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De bescherming van extra beveiligingssoftware
Goede virusbescherming hoeft niet veel te kosten. We onderzochten waar je antivirussoftware het goedkoopst kunt kopen. Bij webwinkels als goedkoopsteantivirus.com, licentie2go.com en nandusoftware.eu ben je vaak het voordeligst uit. Soms wel 50% goedkoper dan bij de fabrikant zelf. Het aantal acties bij fabrikanten neemt wel toe. Ook krijg je soms een beter verlengaanbod naar mate de de verloopdatum van een bestaand abonnement nadert.
Let op: bij de meeste betaalde virusscanners staat automatisch verlengen standaard ingeschakeld. De prijs gaat na het 1e jaar soms wel met 100% of meer omhoog. Als je geen goed verlengaanbod krijgt is het vaak goedkoper om niet te verlengen andere virusscanner te kopen of dezelfde als 'nieuwe klant'.
Duurdere pakketten beschermen vaak niet beter dan goedkopere van dezelfde fabrikant. En laat je niet verleiden door soms onnodige extra's en waarvoor gratis of betere alternatieven zijn, zoals vpn, wachtwoordmanagers of een back-upfunctie.
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Virussanner of uitgebreide internet security
Met onze test zie je meteen welke virusscanners goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.