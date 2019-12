Virusscanner kopen: waar let je op?

Goede virusbescherming hoeft niet veel te kosten. We onderzochten waar je antivirussoftware het goedkoopst kunt kopen. Bij webwinkels betaal je soms wel 50% minder dan bij de website van de fabrikant. Soms vind je daar ook lagere prijzen via Google met de naam van de virusscanner + ‘korting’. Let op: koop je een virusscanner via de website van de fabrikant en betaal je met je creditcard? Dan is er een kans dat je abonnement na een jaar automatisch wordt verlengd.

Met de standaardinstellingen van een internetbeveiligingspakket (virusscanner + firewall) is je beveiliging meestal alleen gebaseerd op de virusscanner. Met een losse virusscanner die goed scoort op malwarebescherming kun je €10 tot €20 per jaar besparen. Bekijk de verschillen tussen basis-antivirus en uitgebreide internet security.

Vaak zijn er betere alternatieven voor extra's van internet security software, zoals parental control, wachtwoordmanager en een back-upfunctie.