Virusscanner kopen: waar let je op?

Ook al helpt een goede virusscanner de risico's te verkleinen, je moet ook andere maatregelen nemen. Het is belangrijk dat je het besturingssysteem, programma's, de internetbrowser en aanvullingen up-to-date houdt.

Zorg dat je regelmatig een back-up maakt. Als het dan toch misgaat, ben je bestanden niet direct kwijt.

Windows

Windows 10 en 11 hebben standaard een antivirusprogramma: Microsoft Defender. Defender is de laatste jaren steeds beter geworden, maar het is niet de beste virusscanner. Dat blijkt uit onze test. Voor de beste bescherming kom je bij andere betaalde en gratis scanners uit.

Bekijk en vergelijk:

Alle geteste virusscanners voor Windows

Apple

Voor Apple-apparaten is een virusscanner minder noodzakelijk, al nemen de bedreigingen de laatste jaren wel toe. En phishing is net zo goed een bedreiging op macbooks en andere apparaten met macOS. Een (gratis) virusscanner kan dus geen kwaad.

Lees meer over:

Heb je een virusscanner nodig op iPhones en Apple-computers?

Beste en slechtste antivirus-merken volgens gebruikers