Test Norton virusscanner

Norton Security

De varianten van de virusscanner Norton Security verschillen vooral van elkaar door het aantal apparaten waarop je ze kunt gebruiken. De bescherming tegen virussen en andere malware, verschilt nauwelijks. Voor Norton Security Standaard en Norton Security Premium kun je de review van het door ons geteste Norton Security Deluxe aanhouden, als het gaat om de bescherming voor Windows-pc's.

De beste virusscanner

Norton Security Deluxe

Het verschil met de Security Standaard is dat de Deluxe versie geschikt is voor 3 of 5 apparaten/gebruikers in plaats van 1 (Windows-pc, Mac of mobiel). De variant voor 3 apparaten is niet bij Norton zelf verkrijgbaar, alleen via andere webshops. Bij de Deluxe-versie kan het abonnement via een webpagina worden beheerd.

Norton Security Premium

Het verschil met de Security Deluxe is dat Premium geschikt is voor 10 apparaten in plaats van 3 of 5 (Windows-pc, Mac of mobiel). Ook kun je met deze versie ouderlijk toezicht instellen, de Norton Family Premier. En er is een back-up functie met 25 GB online ruimte.

Norton Security Platinum Edition

Het verschil met Norton Security Premium is de toevoeging van een vpn-dienst voor 5 apparaten (Norton Secure VPN) en 100 GB cloudopslag in plaats van 25 GB. Beide extra's zijn voor de duur van het abonnement: standaard 1 jaar. De Platinum Edition is alleen bij derde partijen te koop.

Automatische verlenging en virusvrijgarantie

Let op. Als je direct via de Norton-website koopt, staat 'automatische verlenging' van het abonnement standaard ingeschakeld. Sowieso is het vanwege de prijs aan te raden ergens anders te kopen.

Koop je rechtstreeks bij Norton of bij een goedgekeurde partner, dan krijg je wel de '100% virusvrij garantie'. Ofwel, je geld terug als je pc niet virusvrij kan worden gehouden, eventueel met hulp van een Norton-expert. Maar mocht bijvoorbeeld je pc toch worden getroffen worden door ransomware, dan vergoedt Norton niet het verlies aan documenten of andere virusschade.

Norton Security voor macOS

Norton is voor Windows een van de bekendste virusscanners, maar ook voor Apple's macOS heeft het bedrijf een antivirusprogramma. De hoofdpunten van de test die onze collega-Consumentenbonden uit het buitenland uitvoerden, lees je op de pagina de beste virusscanner.

Norton Mobile Security & Antivirus (Norton voor Android)

Via de Google Play Store biedt Norton de Android-beveiligingssoftware Mobile Security & Antivirus aan. Op hun eigen website noemen ze het Norton Mobile Security. Deze app is ook al onderdeel van de Norton Security software. Koop je bijvoorbeeld Norton Security Deluxe voor 5 apparaten, dan kun je daarmee bijvoorbeeld ook je Androidsmartphone beschermen. Voor Android is de Norton-app bruikbaar als virusscanner en als antidiefstalsoftware. Hoe goed de app presteert, lees je in onze test virusscanners voor Android.

Norton Mobile Security (iOS)

Net als bij Android geldt dat deze beveiligings-app ook al onderdeel is van Norton Security. Voor iOS (Apple) biedt de app alleen beperkte antidiefstalfunctionaliteit, geen antivirus. Dat laatste staat Apple niet toe.

Norton Password Manager

Nortons wachtwoordmanager heet simpelweg Norton Password Manager (voorheen Identity Safe). Hij is gratis en naast Windows-software is er een Android- en iOS-app. In 2016 kwam deze wachtwoordmanager matig uit onze test. In onze test van 2018 hebben we hem mede daarom niet geselecteerd, maar we hebben wel 19 andere gratis en betaalde wachtwoordmanagers getest.

Norton Secure VPN - Security & Privacy VPN

Met VPN-software kun je je privacy op internet vergroten en veiliger internetten op openbare wifi. Als je echt zo anoniem mogelijk online wilt zijn, kun je je afvragen of je met een Amerikaans bedrijf als Norton in zee moet gaan. Meer over hoe VPN werkt en de beste VPN-aanbieders, met zowel betaalde als gratis VPN-diensten.

Norton Family Premier

Kinderen beginnen steeds jonger met digitale apparaten en internet. Om ze bijvoorbeeld te beschermen tegen bepaalde websites of om gebruikstijden in de stellen kun je software voor ouderlijk toezicht (parental controls) gebruiken, bij Norton 'Family Premier' genoemd. Helaas biedt Norton geen gratis versie meer, alleen een probeerversie. De software is ook onderdeel van Norton Security Premium. Gratis alternatieven zijn Kaspersky Safe Kids, Microsoft Family Safety en macOS Ouderlijk Toezicht.

