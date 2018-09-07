Test Norton virusscanner

Het merk Norton

Het merk Norton is van de fabrikant Gen Digital (daarvoor eerst Symantec en NortonLifeLock). De fabrikant is sinds eind 2020 ook eigenaar van Avira. In 2021 fuseerde het met Avast, waar ook AVG bij hoort. Avast en AVG delen een technische basis en presteren daardoor vrijwel gelijk, Norton gebruikt deels andere techniek.

Norton biedt onder andere de Norton 360 virusscanner, Norton Password Manager en Norton Secure VPN.

Gebruikers over Norton

In ons onderzoek onder 7500 Windows-gebruikers lees je hoe tevreden consumenten zijn met hun virusscanner, waaronder die van Norton. Hieruit blijkt dat over sommige bekende merken gebruikers juist het minst tevreden zijn.

Heb je (dure) extra functies nodig?

Norton is in de basis een virusscanner, maar biedt net als veel andere merken een hele serie programma's. Lang niet altijd heeft het zin om meer te betalen voor uitgebreide softwarepakketten. Hoe nuttig extra functies als VPN en back-up zijn en of het wel zin heeft om meer uit te geven lees je onze pagina over extra's bij virusscanners.

Norton Antivirus Plus

In vergelijking met de duurdere Norton 360 pakketten mist dit pakket een vpn-functie en heeft het maar 2GB ruimte voor online back-up. De vraag is of dat erg is, want biedt deze antivirus biedt dezelfde bescherming tegen malware en phishing.

Daarnaast is hij in tegenstelling tot Norton 360 Standaard voor 3 apparaten geschikt.

Norton 360

De Norton 360 virusscanner is leverbaar in Standaard-, Deluxe- en Premium-versie. Het verschil is vooral het aantal apparaten waarop je ze kunt gebruiken. De bescherming tegen virussen en andere malware verschilt nauwelijks. Wil je weten hoe goed Norton 360 Standaard en Norton 360 Advanced Windows-pc's beschermen? Bekijk dan de test van het vergelijkbare Norton 360 Deluxe.

Norton 360 Deluxe

Het belangrijkste verschil met het goedkopere 360 Standaard is dat de Deluxe versie geschikt is voor 3 of 5 apparaten/gebruikers in plaats van 1 (Windows-pc, Mac of mobiel). De variant voor 3 apparaten is niet bij Norton zelf verkrijgbaar, alleen via andere webshops.

Verder is er ouderlijk toezicht, darkweb monitoring en een back-upfunctie met 50 GB online ruimte in plaats van 10 GB bij Norton 360 Standaard. Darkweb monitoring controleert of je persoonsgegevens ongewenst op het (dark)web rondzwerven.

Norton 360 Premium

Premium is geschikt is voor 10 apparaten in plaats van 3 of 5 (Windows-pc, Mac of mobiel). De back-upfunctie heeft 75 GB online ruimte.

Norton 360 Advanced

Norton Advanced voor aan de Premium-versie ondersteuning bij identiteitsherstel en social media monitoring toe. En de back-upfunctie heeft 200 GB online ruimte.

Norton Security versus Norton 360

Norton 360 is de opvolger van Norton Security. Norton Security is nog wel verkrijgbaar en je krijgt er ook nog steeds updates voor. In de basis is het hetzelfde programma. De bescherming tegen virussen en andere malware is hetzelfde. De extra's die je er bij krijgt (zoals online opslag) verschillen.

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Automatische verlenging en virusvrijgarantie

Norton schakelt 'automatische verlenging' van het abonnement standaard in. Na het eerste jaar betaal je dan ineens (veel) meer. De goedkoopste optie is om de verlenging uit te schakelen en het na een jaar weer 'nieuw' aan te schaffen.

Automatische verlenging ingeschakeld laten is wel een voorwaarde voor Nortons '100% virusvrij garantie'. Je krijgt geld terug als je pc niet virusvrij kan worden gehouden, eventueel met hulp van een Norton-expert. Maar mocht bijvoorbeeld je pc toch worden getroffen worden door ransomware, dan vergoedt Norton niet het verlies aan documenten of andere virusschade.

Norton 360 voor macOS

Norton voor macOS hebben we niet getest. Uit een test van onze internationale partners bleek dat de bescherming tegen virussen niet veel verschilt tussen de verschillende antivirus-programma's. Ze presteren allemaal wel duidelijk beter dan macOS' ingebouwde bescherming. De kans dat je een virus tegenkomt voor macOS is echter wel een stuk kleiner dan bij Windows.

Phishing is net zo goed een gevaar bij macOS. Een virusscanner beschermt extra door meer phishingwebsites te blokkeren dan je browser doet.

Norton Mobile Security (Norton voor Android)

Via de Google Play Store biedt Norton de Android-beveiligingssoftware Mobile Security aan. Deze app is ook al onderdeel van de Norton 360 software. Koop je bijvoorbeeld Norton 360 Deluxe voor 5 apparaten, dan kun je daarmee ook je Android-smartphone beschermen. Voor Android is de Norton-app bruikbaar als virusscanner en als antidiefstalsoftware. Hoe goed de app presteert, lees je in onze test virusscanners voor Android.

Norton Mobile Security (iOS)

Net als bij Android geldt dat deze beveiligings-app ook al onderdeel is van Norton 360. Voor iOS (Apple) biedt de app alleen beperkte antidiefstalfunctionaliteit, geen antivirus. Dat laatste staat Apple niet toe.

Norton Password Manager

Nortons wachtwoordmanager heet simpelweg Norton Password Manager (voorheen Identity Safe). Hij is gratis. Naast Windows-software is er een Android- en iOS-app. Hoe hij presteert in vergelijking met 19 andere wachtwoordmanagers, zie je in onze test wachtwoordmanagers.

Norton Secure VPN - Security & Privacy VPN

Met VPN-software kun je je privacy op internet vergroten en veiliger internetten op openbare wifi. Wil je echt zo anoniem mogelijk online zijn? Vraag je dan af of je met een Amerikaans bedrijf als Norton in zee moet gaan.

Lees meer over hoe VPN werkt. Of bekijk de beste VPN-aanbieders, met zowel betaalde als gratis VPN-diensten.

Norton Family

Kinderen beginnen steeds jonger met digitale apparaten en internet. Je kunt software voor ouderlijk toezicht (parental controls) gebruiken. Zo bescherm je ze bijvoorbeeld tegen bepaalde websites of stel je gebruikstijden in. Bij Norton heet ouderlijk toezicht Norton 'Family'. Helaas biedt Norton geen gratis versie meer, alleen een probeerversie. De software is ook onderdeel van Norton 360 Deluxe en Premium. Gratis alternatieven zijn Microsoft Family Safety en macOS Schermtijd.

Lees meer over je kind online, met aandacht voor onder meer sociale media en smartphones.