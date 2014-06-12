Test passwordmanagers

Beste uit de Test

Met veel wachtwoordmanagers gaat zowel het aanmaken van nieuwe wachtwoorden als het invullen eenvoudig. De passwordmanager die Beste uit de Test is, biedt de beste combinatie van veiligheid, gebruiksgemak en veelzijdigheid.

Ten opzichte van gratis aanraders is het gebruiksgemak beter voor elkaar. Zowel de apps als de browserextensies zitten goed in elkaar.

Beste Koop

Een no-nonsense wachtwoordmanager, maar toch met voldoende mogelijkheden. Hij is eenvoudig in gebruik en er is veel aandacht voor veiligheid. Een minpunt is dat deze wachtwoordmanager geen noodtoegang heeft. Extra pluspunt is dat de software 'open source' is, waarbij de beveiliging ook door externe experts is gecontroleerd.