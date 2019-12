Test passwordmanagers

Conclusie

Iedereen werkt op dagelijkse basis met wachtwoorden. Verschillende lange of ingewikkelde wachtwoorden zijn nodig om je gegevens te beschermen, maar lastig te onthouden. Een passwordmanager maakt wachtwoordbeheer veilig én makkelijk.

Beste uit de Test

Met de wachtwoordmanagers LastPass Premium en Dashlane Premium - beide Beste uit de Test - gaat zowel het aanmaken van nieuwe wachtwoorden als het invullen eenvoudig. En in tegenstelling tot sommige andere managers kun je op de smartphone gewoon je standaard browser gebruiken en niet een speciale browser van de wachtwoordmanager zelf.

Beste Koop

De betaalde uitvoeringen uitvoeringen van LastPass en Dashlane zijn iets completer dan LastPass free (Beste Koop). Zo heeft LastPass Premium o.a. 1GB beveiligde opslagruimte - voor bijvoorbeeld scans van je ID of contracten - en noodtoegang bij overlijden. Maar de gratis LastPass-variant zal voor velen volstaan. Het is in ieder geval een goed startpunt.

De aandacht voor veiligheid is bij LastPass en Dashlane in orde en er zijn voldoende mogelijkheden om de veiligheid verder te vergroten, zoals met tweefactorauthenticatie of automatisch uitloggen na een bepaalde periode.