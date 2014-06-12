Test passwordmanagers

Ronald Kamp Expert veilig internettenBijgewerkt op:30 augustus 2022
Uit onze test blijkt dat sommige passwordmanagers niet zo gebruiksvriendelijk zijn. De beste passwordmanagers zorgen er juist voor dat wachtwoordbeheer een stuk eenvoudiger en prettiger wordt.
Wij testen de software/apps op Windows, Apple macOS, iOS (iPhone) en Android.
Een aantal passwordmanagers scoort een matig oordeel voor veiligheid. Deze missen bijvoorbeeld tweefactorauthenticatie, staan een zwak hoofdwachtwoord toe of laten de software niet voldoende door externe partijen controleren.
Gebruik je een sterk hoofdwachtwoord? Dan is een passwordmanager gebruiken al snel veiliger dan zelf niet zo sterke wachtwoorden (proberen te) onthouden.
De beste passwordmanager in onze test is betaald, maar er zijn een paar gratis passwordmanagers die er niet veel voor onder doen. Let wel op: er zijn ook betaalde managers die juist niet de moeite waard zijn.
Met veel wachtwoordmanagers gaat zowel het aanmaken van nieuwe wachtwoorden als het invullen eenvoudig. De passwordmanager die Beste uit de Test is, biedt de beste combinatie van veiligheid, gebruiksgemak en veelzijdigheid.
Ten opzichte van gratis aanraders is het gebruiksgemak beter voor elkaar. Zowel de apps als de browserextensies zitten goed in elkaar.
Een no-nonsense wachtwoordmanager, maar toch met voldoende mogelijkheden. Hij is eenvoudig in gebruik en er is veel aandacht voor veiligheid. Een minpunt is dat deze wachtwoordmanager geen noodtoegang heeft. Extra pluspunt is dat de software 'open source' is, waarbij de beveiliging ook door externe experts is gecontroleerd.