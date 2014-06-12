Test passwordmanagers

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Beste passwordmanager

Test
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Wij zochten voor je uit wat de beste wachtwoordmanager is. Dit programmaatje slaat je wachtwoorden op. Dat maakt wachtwoordbeheer veiliger én makkelijker. Je hoeft alleen nog maar een hoofdwachtwoord te onthouden, de rest vult de manager automatisch voor je in. We testten 20 gratis en betaalde passwordmanagers.
Ronald Kamp_S

Ronald Kamp   Expert veilig internettenBijgewerkt op:30 augustus 2022

Wachtwoordmanagers veilig internet

Wat opvalt in de test wachtwoordmanagers

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    Beste passwordmanager

    Uit onze test blijkt dat sommige passwordmanagers niet zo gebruiksvriendelijk zijn. De beste passwordmanagers zorgen er juist voor dat wachtwoordbeheer een stuk eenvoudiger en prettiger wordt.

    Wij testen de software/apps op Windows, Apple macOS, iOS (iPhone) en Android. 

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    Weinig aandacht voor veiligheid

    Een aantal passwordmanagers scoort een matig oordeel voor veiligheid. Deze missen bijvoorbeeld tweefactorauthenticatie, staan een zwak hoofdwachtwoord toe of laten de software niet voldoende door externe partijen controleren.

    Gebruik je een sterk hoofdwachtwoord? Dan is een passwordmanager gebruiken al snel veiliger dan zelf niet zo sterke wachtwoorden (proberen te) onthouden.

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    Prijs zegt niet alles

    De beste passwordmanager in onze test is betaald, maar er zijn een paar gratis passwordmanagers die er niet veel voor onder doen. Let wel op: er zijn ook betaalde managers die juist niet de moeite waard zijn.

Geteste passwordmanagers

  • 1Password (Individual/Premium)
  • Avira Password Manager
  • Bitwarden Free
  • Bitwarden Premium
  • Dashlane Premium
  • EnPass Pro
  • F-Secure ID Protection
  • KeePassXC
  • Keeper Unlimited
  • LastPass Free
  • LastPass Premium
  • NordPass Free
  • Nordpass Premium
  • Norton Password Manager
  • Roboform Premium
  • Roboform Free
  • SafeInCloud Pro
  • Sticky Password Free
  • Sticky Password Premium

Conclusie

Beste uit de Test

Met veel wachtwoordmanagers gaat zowel het aanmaken van nieuwe wachtwoorden als het invullen eenvoudig. De passwordmanager die Beste uit de Test is, biedt de beste combinatie van veiligheid, gebruiksgemak en veelzijdigheid.

Ten opzichte van gratis aanraders is het gebruiksgemak beter voor elkaar. Zowel de apps als de browserextensies zitten goed in elkaar.

Beste Koop

Een no-nonsense wachtwoordmanager, maar toch met voldoende mogelijkheden. Hij is eenvoudig in gebruik en er is veel aandacht voor veiligheid. Een minpunt is dat deze wachtwoordmanager geen noodtoegang heeft. Extra pluspunt is dat de software 'open source' is, waarbij de beveiliging ook door externe experts is gecontroleerd.

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