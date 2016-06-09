Controleer je draadloze netwerk

Ronald Kamp Expert veilig internettenBijgewerkt op:30 juli 2026
Met een onbeveiligd of slecht beveiligd draadloos netwerk is het voor hackers eenvoudig je persoonlijke gegevens in te zien. Of de internetverbinding te misbruiken voor kwalijke zaken (versturen spam, kinderporno).
Een beveiligd draadloos netwerk draait om het versleutelen van het signaal van je router, het apparaat dat computers draadloos met elkaar en met internet verbindt. De router kan een los kastje zijn of geïntegreerd zijn met een modem. Het volgende stappenplan is in beide gevallen bruikbaar.
Controleer de beveiliging van je draadloze netwerk. Daarvoor is het goed om te weten welke beveiligingsinstellingen er eigenlijk zijn. Ruwweg heb je 5 versleuteltechnieken voor draadloze netwerken.
Onderstaande methode om je beveiliging van een draadloos netwerk te controleren, werkt als er je de standaard applicatie voor draadloze netwerken van het besturingssysteem gebruikt.
Sommige leveranciers van netwerkadapters bieden eigen stuursoftware om de draadloze netwerkadapter te beheren. Dan kun je de verbinding niet controleren via het standaard draadloze-netwerksymbooltje van Windows in de Taakbalk. Je kunt dan de verbinding checken via een ander (merk-gebonden) draadloos netwerkmenu. Deze is vaak ook te openen via een knipperend oogje of antennesymbooltje in de taakbalk.
Kom je erachter dat je een open draadloos netwerk hebt of nog werkt met een achterhaalde WEP-versleuteling? Dan is het verstandig om dit aan te passen. Schakel bij een open verbinding alsnog een goede vorm van encryptie in. En kies bij WEP een betere versleutelmethode. Meestal kun je dit instellen via het instellingenmenu van de router.