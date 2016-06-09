Controleer je draadloze netwerk

Versleutel je wifi-netwerk

Met een onbeveiligd of slecht beveiligd draadloos netwerk is het voor hackers eenvoudig je persoonlijke gegevens in te zien. Of de internetverbinding te misbruiken voor kwalijke zaken (versturen spam, kinderporno).

Een beveiligd draadloos netwerk draait om het versleutelen van het signaal van je router, het apparaat dat computers draadloos met elkaar en met internet verbindt. De router kan een los kastje zijn of geïntegreerd zijn met een modem. Het volgende stappenplan is in beide gevallen bruikbaar.

Veilige en onveilige versleuteling

Controleer de beveiliging van je draadloze netwerk. Daarvoor is het goed om te weten welke beveiligingsinstellingen er eigenlijk zijn. Ruwweg heb je 5 versleuteltechnieken voor draadloze netwerken.

'Open', oftewel helemaal geen versleuteling (zeer risicovol).

WEP-encryptie, een oude technologie die eenvoudig te kraken is (risicovol).

WPA, een modernere encryptietechniek (redelijk veilig).

WPA2, een nog geavanceerdere encryptietechniek (veilig). Update wel al je wifi-apparaten, vanwege een veiligheidslek in een oudere versie van WPA2.

WPA3, de nieuwste encryptietechniek (zeer veilig). Dit wordt door apparaten van een paar jaar oud niet altijd ondersteund. Zowel je modem/router als het te verbinden apparaat moet het ondersteunen.

Check de beveiliging van je wifi

Onderstaande methode om je beveiliging van een draadloos netwerk te controleren, werkt als er je de standaard applicatie voor draadloze netwerken van het besturingssysteem gebruikt.

Sommige leveranciers van netwerkadapters bieden eigen stuursoftware om de draadloze netwerkadapter te beheren. Dan kun je de verbinding niet controleren via het standaard draadloze-netwerksymbooltje van Windows in de Taakbalk. Je kunt dan de verbinding checken via een ander (merk-gebonden) draadloos netwerkmenu. Deze is vaak ook te openen via een knipperend oogje of antennesymbooltje in de taakbalk.

Windows 10/11:

Zoek in het Windows-zoekvenster op 'wifi'.

Klik bij de zoekresultaten op 'Wifi-instellingen wijzigen'.

Scrol naar beneden.

Klik onderaan de lijst met alle draadloze netwerken op 'geavanceerde opties'.

Achter 'beveiligingstype' moet WPA2 of WPA3 staan. Eventueel met een toevoeging, zoals -Personal.

macOS:

Klik op het icoontje voor draadloze netwerken (rechtsboven, soort antenne).

Er verschijnt een lijst van draadloze netwerken in de buurt, inclusief een slotje als er een vorm van dataversleuteling van toepassing is.

Klik op een draadloos netwerk. Je computer vraagt vervolgens om een wachtwoord.

Hier zie je hoe het draadloze netwerk is beveiligd doordat er wordt gevraagd om een WEP of WPA wachtwoord. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen WPA of WPA2.

Wat kun je doen bij een onveilig draadloos netwerk?

Kom je erachter dat je een open draadloos netwerk hebt of nog werkt met een achterhaalde WEP-versleuteling? Dan is het verstandig om dit aan te passen. Schakel bij een open verbinding alsnog een goede vorm van encryptie in. En kies bij WEP een betere versleutelmethode. Meestal kun je dit instellen via het instellingenmenu van de router.