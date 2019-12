Controleer je draadloze netwerk

Weet je niet of je draadloze netwerk beveiligd is met een goede versleuteling zoals WPA(2)? Volg dit stappenplan om de beveiliging van je draadloze netwerk te controleren en zo nodig aan te passen.

Versleutel je router

Met een onbeveiligd of slecht beveiligd draadloos netwerk is het voor hackers eenvoudig je persoonlijke gegevens in te zien. Of de internetverbinding te misbruiken voor kwalijke zaken (versturen spam, kinderporno).

Een beveiligd draadloos netwerk draait om het versleutelen van het signaal van je router, het apparaat dat computers draadloos met elkaar en met internet verbindt. De router kan een los kastje zijn of geïntegreerd zijn met een modem. Het volgende stappenplan is in beide gevallen bruikbaar.

Veilige en onveilige versleuteling

Om de beveiliging van je draadloze netwerk te controleren, is het goed om te weten welke beveiligingsinstellingen er eigenlijk zijn. Ruwweg heb je 4 versleuteltechnieken voor draadloze netwerken.

'Open', oftewel helemaal geen versleuteling (zeer risicovol).

WEP-encryptie, een oude technologie die eenvoudig te kraken is (risicovol).

WPA, een modernere encryptietechniek (redelijk veilig).

WPA2, een nog geavanceerdere encryptietechniek (veilig). Update wel al je wifi-apparaten, vanwege slecht beveiligde wifinetwerken. Hoe kun je een wifilek voorkomen?

Check de beveiliging van je wifi

Onderstaande methode om je beveiliging van een draadloos netwerk te controleren, werkt als er je de standaard applicatie voor draadloze netwerken van het besturingssysteem gebruikt. Sommige leveranciers van netwerkadapters bieden echter eigen stuursoftware om de draadloze netwerkadapter te beheren. Dan kun je de verbinding niet controleren via het standaard draadloze-netwerksymbooltje van Windows in de Taakbalk. Je kunt dan de verbinding checken via een ander (merk-gebonden) draadloos netwerkmenu. Deze is vaak ook te openen via een knipperend oogje of antennesymbooltje in de taakbalk.

Windows Vista:

Klik op het Startmenu.

Ga naar het Configuratiescherm.

Klik op Netwerkstatus.

Klik vervolgens op Draadloze netwerken beheren.

De beveiligingsmethodiek staat naast het draadloze netwerk dat je gebruikt.

Voor een goede beveiliging moet hier WPA of WPA2 staan. Eventueel met de toevoeging PSK.

Windows 7:

Klik met de linker muisknop rechtsonder in de Taakbalk op het radio-ontvangst-symbool.

In een uitklapmenu verschijnen de verschillende routers in de buurt. De router boven aan de lijst is degene waarmee je verbonden bent.

Zweef met de muiscursor boven de vermelding en het beveiligingstype zichtbaar wordt. Hier moet WPA of WPA2 staan, eventueel met de toevoeging PSK.

Windows 8:

Zoek in het Windows-zoekvenster op 'wifi'.

Klik bij de zoekresultaten op 'Wi-Fi-instellingen wijzigen'.

Klik onder het kopje Wi-Fi op het netwerk waarmee je verbonden bent.

Achter 'beveiligingstype' moet WPA2 staan. Eventueel met een toevoeging, zoals -Personal.

Windows 10:

Zoek in het Windows-zoekvenster op 'wifi'.

Klik bij de zoekresultaten op 'Wi-Fi-instellingen wijzigen'.

Scroll naar beneden.

Klik onderaan de lijst met alle draadloze netwerken op 'geavanceerde opties'.

Achter 'beveiligingstype' moet WPA2 staan, eventueel met een toevoeging, zoals -Personal.

macOS:

Klik op het icoontje voor draadloze netwerken (rechtsboven, soort antenne).

Er verschijnt een lijst van draadloze netwerken in de buurt, inclusief een slotje als er een vorm van dataversleuteling van toepassing is.

Klik op een draadloos netwerk. Je computer vraagt vervolgens om een wachtwoord.

Hier zie je hoe het draadloze netwerk is beveiligd doordat er wordt gevraagd om een WEP of WPA wachtwoord. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen WPA of WPA2.

Online Veiligheid We gebruiken iedere dag internet via onze smartphone, tablet en pc. Maar ook steeds meer met andere ‘slimme’ apparaten. En we kunnen niet meer zonder. Deze afhankelijkheid zorgt ook voor risico’s. In het boek Online veiligheid zetten we alle risico’s op een rij én we leggen uit hoe je ze kunt verkleinen en voorkomen. Online veiligheid is als boek en e-book verkrijgbaar via de Webwinkel.

Wat kun je doen bij een onveilig draadloos netwerk?

Als je erachter komt dat je een open draadloos netwerk hebt of nog werkt met een achterhaalde WEP-versleuteling is het verstandig om dit aan te passen. Schakel bij een open verbinding alsnog een adequate encryptie in. En kies bij WEP een betere versleutelmethodiek. Beide zaken regel je normaal gesproken via het instellingenmenu van de router.

