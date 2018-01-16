Microsoft-helpdesk oplichting

Vormen van telefonische oplichting

Criminelen die zich voordoen als iemand anders aan de telefoon is nog altijd een van de belangrijkste oplichtingsvormen. Hiervan is een groot deel bank helpdeskfraude. Daarbij wordt er zogenaamd uit naam van de bank gewaarschuwd dat je bankrekening in gevaar is. Ook andere vormen van helpdeskfraude komen voor.

Naast banken doen criminelen zich voor als allerlei partijen. Een van de oudste varianten is de helpdeskmedewerker van Microsoft. Deze Microsoft Tech Scam bestaat al sinds 2008. Na een daling, lijkt deze vorm van oplichting weer toe te nemen.

Kenmerken nep Microsoft-bellers

Iemand doet zich voor als helpdeskmedewerker van Microsoft of Windows. Die zegt dat je een computerprobleem hebt. Bijvoorbeeld zogenaamde fouten, een virus, dat je geen officiële/legale Windows zou hebben of dat je bent gehackt.

De nepmedewerker spreekt Engels, vaak met een buitenlands (Indiaas) accent.

Er wordt gebeld vanaf een buitenlands of afgeschermd telefoonnummer.

Word je gebeld en herken je dit? Verbreek dan meteen de verbinding.

Voorbeeld Microsoft oplichting

Al in 2012 namen wij een gesprek met nep-medewerkers van Microsoft op. De huidige werkwijze is nog vergelijkbaar.

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Werkwijze oplichters

Om je te 'helpen' vragen de oplichters je een programmaatje/app te downloaden. Zo kunnen ze op afstand je pc bedienen. Vaak zijn dit AnyDesk of Teamviewer. Weet dat je hiermee de controle over je hele apparaat weggeeft.

Ze proberen je te overtuigen dat je een computerprobleem hebt door trucjes. Bijvoorbeeld door logboeken met foutmeldingen te tonen. Deze foutmeldingen komen echter op iedere pc voor. Ze zijn niet ernstig en hoeven niet opgelost te worden. Of ze spelen in op actueel nieuws, bijvoorbeeld een groot computerlek. En zeggen dat dit ook bij jouw pc is vastgesteld.

Om de zogenaamde problemen op te lossen vragen ze om een betaling.

Er zijn oplichters die een stapje verder gaan. Ze laten je de betaling online uitvoeren en verhogen dan ongezien het bedrag. Of ze stelen je bankgegevens of creditcardgegevens.

Dit komt minder vaak voor, maar gebeurt ook:

Criminelen installeren schadelijke software, zoals gijzelsoftware. Die blokkeert bijvoorbeeld al je bestanden. Pas na betaling zou het probleem worden opgelost.

Criminelen stelen van privacygevoelige of persoonlijke gegevens, zoals wachtwoorden.

Oplichters doen zicht voor als bankmedewerker en zeggen dat er iets mis is met je bank of creditcard. Zo willen ze betaalgegevens aftroggelen. Ook helpdeskfraude uit naam van Amazon, Google en Ziggo komt voor.

Wat moet je doen als je er in bent getrapt?

Ben je toch ingegaan op een nepmedewerker van Microsoft? Beperk dan de schade door de volgende stappen te ondernemen: