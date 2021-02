Malware, fraude en meer

Ransomware, WhatsAppfraude, phishing, cryptojacking en Tikkiefraude. Criminelen proberen je op allerlei manieren geld afhandig te maken via internet of je digitale apparaten. Soms rechtstreeks, maar ook indirect via je persoonlijke informatie, bestanden of inloggegevens. Wat zijn de belangrijkste gevaren en wat kun je ertegen doen?