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Malware, fraude en meer

Criminelen proberen je op allerlei manieren geld afhandig te maken via internet of je digitale apparaten. Soms rechtstreeks, maar ook indirect via je persoonlijke informatie, bestanden of inloggegevens. Wat zijn de belangrijkste gevaren en wat kun je ertegen doen? 
Ronald Kamp_S

Ronald Kamp   Expert veilig internettenBijgewerkt op:16 juli 2026

veilig internetten

Algemene tips en maatregelen

Bankhelpdeskfraude, clickfix-aanvallen, WhatsApp-fraude, aan- en verkoopfraude en ransomware. Criminelen gebruiken allerlei trucs om je op te lichten. We geven je aantal basismaatregelen om je te weren tegen dit soort digitale gevaren: 

  • Controleer webadressen en linkjes in e-mails. Zweef je met je muiscursor boven de link. Dan zie je in een venster of linksonder waar de link echt naartoe gaat. Op de mobiel houd je de link eventjes ingedrukt. Bij twijfel: ga zelf naar de website van het bedrijf en klik niet op de link.
  • Ga niet in op verzoeken als je gebeld wordt. Ook niet als het bijvoorbeeld je bank lijkt te zijn. Bel zelf je bank als je twijfelt.
  • Gebruik een goede virusscanner.
  • Houd je software up-to-date. Denk aan je besturingssysteem zoals Windows, maar ook losse programma’s en apps. Hiermee voorkom je achterdeurtjes in je apparaten die criminelen misbruiken.
  • Maak regelmatig back-ups voor als het toch misgaat. Maak het liefst 2 back-ups, waarvan je er een op een andere locatie (of online) bewaart.

Dit zijn de grootse digitale gevaren:

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