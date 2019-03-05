Malware, fraude en meer

Algemene tips en maatregelen
Bankhelpdeskfraude, clickfix-aanvallen, WhatsApp-fraude, aan- en verkoopfraude en ransomware. Criminelen gebruiken allerlei trucs om je op te lichten. We geven je aantal basismaatregelen om je te weren tegen dit soort digitale gevaren:
- Controleer webadressen en linkjes in e-mails. Zweef je met je muiscursor boven de link. Dan zie je in een venster of linksonder waar de link echt naartoe gaat. Op de mobiel houd je de link eventjes ingedrukt. Bij twijfel: ga zelf naar de website van het bedrijf en klik niet op de link.
- Ga niet in op verzoeken als je gebeld wordt. Ook niet als het bijvoorbeeld je bank lijkt te zijn. Bel zelf je bank als je twijfelt.
- Gebruik een goede virusscanner.
- Houd je software up-to-date. Denk aan je besturingssysteem zoals Windows, maar ook losse programma’s en apps. Hiermee voorkom je achterdeurtjes in je apparaten die criminelen misbruiken.
- Maak regelmatig back-ups voor als het toch misgaat. Maak het liefst 2 back-ups, waarvan je er een op een andere locatie (of online) bewaart.
Dit zijn de grootse digitale gevaren: