VPN: extra veilig internetten

Veilig en anoniem internetten

Met VPN (Virtual Private Network) leg je een beveiligde 'tunnel' aan tussen je digitale apparaat (pc, smartphone, etc.) en internet. Al je internetverkeer gaat via de computer(server) van een gratis of betaalde VPN-aanbieder ergens op internet.

Die aanbieder zorgt voor versleuteling en bij elke verbinding voor een ander IP-adres, dat je ook nog eens deelt met anderen. Je internetactiviteiten zijn zo niet meer direct naar jou te herleiden. Je kunt iedere keer dat je verbindt, kiezen uit een land, waar je je voor anderen dan lijkt te bevinden.

Praktische toepassingen VPN

Veilig internetten op openbare wifi-netwerken

Op een publiek wifinetwerk kan de (wifi)netwerkbeheerder of een hacker je gegevens onderscheppen. Een slimme hacker kan dat zelfs als je versleutelde (https/SSL) websites bezoekt. Met VPN is je complete verbinding versleuteld zodat je veiliger kunt e-mailen of internetbankieren via wifi. Het alternatief is je mobiele 3G/4G-internet te gebruiken. Meer privacy of anoniemer internetten

Derde partijen zoals internetproviders, overheid(sdiensten) en advertentiebedrijven kunnen je minder goed volgen als je VPN gebruikt. Let wel op: zodra je ergens inlogt met een bestaande account, weet die website wel weer wie je bent. Voor de beste privacy installeer je ook een adblocker, die volgcookies blokkeert. VPN wordt ook vaak gebruikt om anoniemer te downloaden uit illegale bronnen, zoals fillms van (bit)torrentsites. Regionale blokkades omzeilen

Tv-omroepen schermen online-tv soms af voor buitenlanders en daarmee ook voor Nederlandse vakantiegangers. Met VPN kun je doen alsof je toch nog in Nederland bent. Door censuur kun je bepaalde websites in het buitenland niet bereiken. Dit speelt bijvoorbeeld in China, Rusland en Turkije.

Nadelen VPN

VPN kan voor trager internet zorgen, omdat je surft via een omweg: via de server van de VPN-aanbieder. Webpagina’s bezoeken zal meestal vlot verlopen, maar grotere bestanden downloaden of video streamen kan merkbaar langzamer gaan of haperen. Het opzetten van de VPN-verbinding kost ook even tijd. Daarnaast heeft niet iedere VPN-aanbieder gebruiksvriendelijke software en mobiele apps.

VPN instellen

VPN-aanbieders hebben vaak eigen software/apps, maar niet altijd voor alle besturingssystemen. Met deze eigen software hoef je vaak niets anders te doen dan installeren, een server/land uitkiezen en op de verbind-knop te drukken. Is er geen eigen software van de VPN-aanbieder, dan kun je die van OpenVPN gebruiken. Daarin moet je dan de (server)instellingen van jouw VPN-aanbieder laden.

VPN-aanbieder kiezen: betaald of gratis

VPN neem je meestal af bij een VPN-aanbieder. Je kunt hierbij kiezen tussen gratis en betaalde diensten. Gratis VPN-diensten zonder nadelen of beperkingen bestaan niet. Meestal heb je te maken met een beperkt datalimiet, snelheid of hoeveelheid servers/landen waarmee je kunt verbinden. De lage snelheid kan een gevolg zijn vanwege de drukte op het kleine aantal gratis servers waarmee je kunt verbinden. Uit onze eerste indruk van ProtonVPN Free blijkt dat de beperkingen van deze gratis VPN-aanbieder meevallen.

Betaalde diensten zijn ook niet altijd even goed. Er zijn flinke verschillen in de hoeveelheid servers, de prijzen en voorwaarden. We maakten een selectie van goede VPN-aanbieders onder andere op basis van vestigingsland, privacyvoorwaarden en die over eigen Windows-software beschikken.

Zorgt VPN voor 100% anonimiteit?

Waarschijnlijk niet, maar je privacy gaat er wel flink op vooruit. Als je een VPN-aanbieder kiest uit de Verenigde Staten of een land dat daar innig mee samenwerkt, is de kans groter dat er een achterdeurtje is voor de overheid(sdiensten). Wil je vooral uit beeld blijven bij advertentiebedrijven, dan hoef je minder op het vestigingsland te letten. Let op: je doorbreekt de onzichtbaarheid voor een dienst of website wanneer je er inlogt.

VPN via router

In plaats van een VPN-aanbieder kun je ook een VPN-router gebruiken, maar slechts een beperkt aantal (dure) routers ondersteunt dat. Als je buitenshuis bent maak je er een beveiligde tunnel mee naar je eigen vaste internetverbinding. Je kunt zo veiliger op een openbaar wifinetwerk internetten en vanuit het buitenland Nederlandse online tv/video kijken. Deze vorm van VPN is niet geschikt om thuis anoniemer te internetten.

