Wachtwoordstrategieën

Er zijn 3 manieren om veilig met wachtwoorden om te gaan:

Een wachtwoordmanager. Dit is de veiligste methode. Het is een veilige digitale kluis, waarvoor je nog maar 1 sterk hoofdwachtwoord hoeft te onthouden. We hebben 20 wachtwoordmanagers getest, waaronder 1Password, Bitwarden, KeePassXC en LastPass. Wachtwoorden met een vast deel en een variabel deel voor iedere site. Onderaan deze pagina leggen we uit hoe je dit precies doet. Je wachtwoorden opschrijven en goed opbergen. Nadeel: je wachtwoorden veilig buitenshuis gebruiken is dan erg lastig. En je moet de wachtwoorden telkens overtypen.

Wat is een veilig wachtwoord?

Een wachtwoord moet lang en uniek zijn om geautomatiseerde aanvallen van criminelen af te weren. Met moderne technieken kunnen ze soms miljarden wachtwoorden per seconde proberen. De volgende tips maken je wachtwoorden moeilijker te kraken:

Hoe meer tekens, des te veiliger

Acht tekens is aan de korte kant. Het is verstandiger een lengte van minimaal 12 tekens aan te houden. Dat maakt het het wachtwoord tot 80 miljoen keer zo sterk. Maar 15 tekens is nog verstandiger en maakt de wachtwoorden toekomstbestendiger.

Acht tekens is aan de korte kant. Het is verstandiger een lengte van minimaal 12 tekens aan te houden. Dat maakt het het wachtwoord tot 80 miljoen keer zo sterk. Maar 15 tekens is nog verstandiger en maakt de wachtwoorden toekomstbestendiger. Zorg dat het niet te raden is

Cijfers, hoofdletters en speciale tekens (&, ?, #, !, %, enz.) versterken het wachtwoord. Het wachtwoord mag geen persoonlijke informatie bevatten die makkelijk te raden is, zoals een naam, geboortedatum of adres. Gebruik verschillende wachtwoorden voor elke website en dienst.

Cijfers, hoofdletters en speciale tekens (&, ?, #, !, %, enz.) versterken het wachtwoord. Het wachtwoord mag geen persoonlijke informatie bevatten die makkelijk te raden is, zoals een naam, geboortedatum of adres. Gebruik verschillende wachtwoorden voor elke website en dienst. Gebruik een wachtzin

Een wachtzin onthoud je makkelijker. Voorbeeld: IkHeb100Fietspompen. Gebruik wachtzinnen van minimaal 4 woorden. Gebruik geen spreekwoord of bekende zin, maar het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. Voorbeeld: 131KilometerIsTeSnel. Als hoofdwachtwoord voor je wachtwoordmanager werkt een sterke wachtzin handig. Bij sommige websites is de maximale wachtwoordlengte te kort voor een veilige wachtzin.

Een wachtzin onthoud je makkelijker. Voorbeeld: IkHeb100Fietspompen. Gebruik wachtzinnen van minimaal 4 woorden. Gebruik geen spreekwoord of bekende zin, maar het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. Voorbeeld: 131KilometerIsTeSnel. Als hoofdwachtwoord voor je wachtwoordmanager werkt een sterke wachtzin handig. Bij sommige websites is de maximale wachtwoordlengte te kort voor een veilige wachtzin. Gebruik tweefactorauthenticatie

Naast je wachtwoord gebruik je dan een tweede middel om je te identificeren. Dat verkleint de kans op misbruik enorm. Meer over tweefactorauthenticatie.

Naast je wachtwoord gebruik je dan een tweede middel om je te identificeren. Dat verkleint de kans op misbruik enorm. Meer over tweefactorauthenticatie. Verander af en toe je wachtwoord

Het is een goed idee je wachtwoorden niet jaren lang hetzelfde te houden. Datalekken bevatten vaak oudere gegevens en als je wachtwoord uit zo'n datalek inmiddels veranderd is, kunnen criminelen er niets mee.

Het is een goed idee je wachtwoorden niet jaren lang hetzelfde te houden. Datalekken bevatten vaak oudere gegevens en als je wachtwoord uit zo'n datalek inmiddels veranderd is, kunnen criminelen er niets mee. Check op datalekken

Controleer eens in de zoveel tijd of je inloggegevens niet in verkeerde handen gevallen zijn, bijvoorbeeld op haveibeenpwned.com. Steeds meer wachtwoordmanagers kunnen ook zo'n check uitvoeren. Op haveibeenpwned.com/Passwords kun je ook ook checken of bepaalde wachtwoorden al eens in een datalek zijn aangetroffen.

Gebruik tweefactorauthenticatie

Welke wachtwoordmethode je ook hanteert, wachtwoorden kunnen door een datalek of hack soms toch in verkeerde handen vallen. Gebruik daarom tweefactorauthenticatie (ook wel 2FA, tweetrapsauthenticatie of tweestapsauthenticatie). Naast je wachtwoord gebruik je dan een tweede middel om je te identificeren. Denk aan:

een app die een tijdgebonden code of bevestigingsknop toont, zoals Google Authenticator of Microsoft Authenticator;

een sms-code via een ingesteld telefoonnummer (minst veilig wegens gevaar voor sim swapping );

); een apparaatje dat je identificeert via usb of draadloos ( NFC ), zoals de Yubico Yubikey.

In veel gevallen hoef je tweefactorauthenticatie niet bij elke keer dat je inlogt te gebruiken. Je kunt vaak kiezen een apparaat (bijvoorbeeld 30 dagen) te vertrouwen.

Verschillende sterke wachtwoorden onthouden

Om sterke én voor iedere site verschillende wachtwoorden te gebruiken die je toch kunt onthouden, kun je de volgende methode toepassen. Gebruik als basis 1 sterk wachtwoord dat je onthoudt en voeg daar per site een variabel deel aan toe.

Vast deel : een voorbeeld voor het vaste deel is een samentrekking van een zin. 'Ik heb 500 boeken over Zuid-Afrika' wordt Ih500boZ-A. Kies een zin die je goed kunt onthouden en waar bij voorkeur hoofdletters en cijfers in zitten.

: een voorbeeld voor het vaste deel is een samentrekking van een zin. 'Ik heb 500 boeken over Zuid-Afrika' wordt Ih500boZ-A. Kies een zin die je goed kunt onthouden en waar bij voorkeur hoofdletters en cijfers in zitten. Variabel deel: kies een manier om de naam van een dienst in het wachtwoord te verwerken, die door een hacker niet eenvoudig te zien is. Kies bijvoorbeeld altijd de tweede en op-één-na laatste letter uit de naam: voor Facebook krijg je dan 'ao' en bij Tui 'uu'. Nog beter: schuif deze letters dan bijvoorbeeld een plek op in het alfabet: ao wordt bp, en uu wordt vv.

Deze letters gebruik je dan telkens op dezelfde plek in het vaste deel van je wachtwoord. In ons voorbeeld plakken ze we vooraan en daarmee wordt het complete wachtwoord voor Facebook bpIh500boZ-A en voor Tui vvIh500boZ-A.

Bang dat je het variabele deel niet onthoudt? Noteer dan de regel of dit deel van het wachtwoord voor iedere site op papier. Berg de notitie goed op. Vind je dit te lastig, dan is een wachtwoordmanager een goed alternatief.

Geheime vraag

Bij het maken van een account kun je soms een 'geheime vraag' instellen. Met behulp van een door jou gegeven antwoord op een persoonlijke vraag kun je later het wachtwoord opnieuw instellen. Dit raden wij sterk af. Deze kennis is vaak eenvoudig op te zoeken.

Verplicht een website je tot een geheime vraag, bedenk dan een wachtzin als antwoord.

Wachtwoorden in managers en browsers

Met een wachtwoordmanager hoef je nog maar 1 wachtwoord te onthouden. Het programma bewaart de andere wachtwoorden voor je in een veilige digitale kluis. Zo kun je probleemloos lange en moeilijk te kraken wachtwoorden gebruiken voor al je accounts.

Wachtwoordmanagers kunnen ook inloggegevens uitwisselen tussen verschillende apparaten, bijvoorbeeld telefoon en pc. Zo heb je je wachtwoorden altijd bij de hand. Bekijk onze test van wachtwoordmanagers.

Of lees meer over de veiligheid van wachtwoordmanagers en wachtwoorden onthouden in de browser. Dat laatste kent vaak nadelen.