Wanneer doe je een inzageverzoek?

Het is een goed idee je recht op inzage te gebruiken als je denkt dat jouw gegevens niet kloppen. Of als ze verkeerd worden gebruikt. Het inzagerecht staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, artikel 15).

Het opvragen van een kopie van je gegevens legt fouten bloot die je kunt corrigeren. Dat is een recht dat je namelijk ook hebt, net als het recht je gegevens te laten verwijderen.

Het correctierecht en het verwijderrecht kun je pas goed uitoefenen als je van je inzagerecht gebruik hebt gemaakt.

Voorbeelden van fouten die je kunt laten corrigeren:

Je krijgt geen lening omdat de informatie die is gekoppeld aan je adres verouderd is of onjuist. De vorige bewoner van je huis was een wanbetaler, maar jij bent dat niet.

Een geautomatiseerd systeem kan gegevens soms verkeerd interpreteren. Bijvoorbeeld een provider vraagt 3 keer kort achter elkaar informatie op over een nieuwe abonnee bij een kredietwaardigheidsbeoordelaar. Dat wordt door de computer van dit bedrijf als 'verdacht' gezien. De provider weigert je vervolgens het abonnement.

Je hebt je uitgeschreven bij een email-nieuwsbrief. Toch blijft de organisatie ze sturen. Als je de organisatie vraagt alle gegevens te verwijderen, mogen ze je beslist niet meer e-mailen. Dan hebben ze namelijk je e-mailadres niet meer. Blijven ze toch mailen? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe doe je een inzageverzoek?

Veel bedrijven en instellingen verwijzen naar een account of een 'mijn-omgeving' om je gegevens in te zien. Maar dit zijn vaak niet álle gegevens die een organisatie over jou heeft. Daarom kun je beter (ook) formeel om inzage vragen als je alles wilt weten wat ze van je weten. Volg daartoe de onderstaande stappen.

Wat kost het?

Volgens de wet mag de organisatie geen geld in rekening brengen. Alleen voor extra kopieën mag een kostprijs worden berekend.

Geweigerd voor een verzekering?

Goed om te weten: verzekeraars kunnen je op verschillende gronden weigeren als klant of zelfs royeren. Bijvoorbeeld omdat je in het verleden 'teveel' hebt geclaimd, maar ook om andere redenen. Maar dan moeten ze jou dat wel goed uitleggen! Lees hoe je meer informatie krijgt over de weigering of het royement bij een verzekering.