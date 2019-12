Wanneer is het een goed idee om je te beroepen op je recht op inzage? Als jij denkt dat jouw gegevens niet kloppen of verkeerd worden gebruikt. Dat idee kun je krijgen als een bedrijf je vraagt meer te betalen dan anderen, ineens eist dat je een borgsom betaalt, of je zelfs helemaal weigert als klant.

In die situaties kan het opvragen van je persoonsgegevens leiden tot inzicht in het waarom van die vervelende beslissing. En het legt fouten bloot die je kunt laten corrigeren.

Voorbeelden van typische fouten in de verwerking van persoonsgegevens:

De informatie die is gekoppeld aan jouw adres is verouderd (voorbeeld: omdat de vorige bewoner van jouw huis een wanbetaler was, krijg jij geen lening).

Ook worden soms gegevens verkeerd geïnterpreteerd door een geautomatiseerd systeem (voorbeeld: Tele2 vraagt 3 keer kort achter elkaar informatie op over een nieuwe abonnee bij kredietwaardigheidsbeoordelaar Experian. Dat wordt door de computer van Experian als 'verdacht' gezien. Tele 2 weigert vervolgens de consument het abonnement).

Een inzageverzoek kan tot meer inzicht leiden in welke gegevens bedrijven en instellingen van jou hebben en wat ze ermee doen. Het inzagerecht is een recht dat je nodig hebt om ándere rechten uit te oefenen. Zoals je recht op correctie of verwijdering van je persoonlijke gegevens. Je zou niets aan deze 2 rechten hebben als dat niet wordt vooraf gegaan door een recht op inzage.

Hoe doe je een inzageverzoek?

Om te weten welke gegevens een organisatie over je heeft, stuur je een e-mail of een brief met als onderwerp 'Inzageverzoek'.

In het verzoek moet je je volledige naam en adres noemen en om je identiteit te bewijzen kun je een kopie van je identiteitsbewijs meesturen. De aangeschreven organisatie moet kunnen vaststellen dat ze de persoonsgegevens sturen naar de persoon zelf en niet naar een ander.

Let er op dat je op dat ID-kopietje het BSN-nummer en je pasfoto onleesbaar maakt!

Uitgebreide instructies voor een inzageverzoek plus voorbeeldbrieven vind je in ons stappenplan voor een inzageverzoek.

Wat kost het?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, artikel 15) mag de organisatie geen geld in rekening brengen. Alleen voor extra kopieën mag een kostprijs worden berekend.

Stap voor stap instructies

Wil jij jouw gegevens bij een organisatie opvragen? Volg het stappenplan voor een inzageverzoek.

Geweigerd voor een verzekering?

Goed om te weten: verzekeraars kunnen je op verschillende gronden weigeren als klant of zelfs royeren. Bijvoorbeeld omdat je in het verleden 'teveel' hebt geclaimd maar ook om andere redenen. Maar dan moeten ze jou dat wel goed uitleggen! Lees hier hoe je meer informatie krijgt over de weigering of het royement bij een verzekering.

