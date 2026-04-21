Archief Privacy op internet

Weg bij Big Tech: 10 vragen
Wil je weg bij grote techbedrijven zoals Google, Microsoft en Meta? Maar durf je de stap nog niet aan? We beantwoorden 10 belangrijke vragen over weggaan bij Big Tech.
Wil je weg bij grote techbedrijven zoals Google, Microsoft en Meta? Maar durf je de stap nog niet aan? We beantwoorden 10 belangrijke vragen over weggaan bij Big Tech.
Wat zijn de gevaren van datalekken, wat kun je doen om het lekken van jouw gegevens te voorkomen en wat moet je doen als je data wel is gelekt?
Er zijn tientallen adblockers. Welke kies je? We helpen je op weg naar een bruikbare adblocker, voor jouw besturingssysteem en jouw type apparaat.
We gebruiken vaak diensten van grote techbedrijven. Denk aan Google, Meta en Microsoft. Maar die verzamelen veel gegevens over je. Wil je dat niet meer? Bekijk dan de alternatieven.
Na jouw overlijden staan je computer en online accounts op slot voor nabestaanden, als zij geen wachtwoord hebben. Regel je digitale nalatenschap op tijd.
Dankzij AI (artificiële intelligentie) maken online diensten als ChatGPT en Midjourney indrukwekkende teksten en afbeeldingen. AI biedt fantastische mogelijkheden maar er zijn ook ongewenste effecten.
Bij de app TikTok staan de privacy-instellingen standaard op openbaar voor volwassenen. En iedereen kan op jouw filmpjes reageren en deze zelfs downloaden en opslaan. Voor kinderen verschillen de instellingen per leeftijd. Wij geven tips hoe je je privacyinstellingen kunt verbeteren.
Berichten-app Signal is een privacyvriendelijk alternatief voor Whatsapp. Lees onze tips.
Snapchat volgt je overal en verdient daar geld mee. Maar je kunt dit wel beperken. We laten zien hoe je dat doet.
Instagram richt zich op het makkelijk delen van foto’s en korte filmpjes. Wil je deze altijd met de hele wereld delen? Waarschijnlijk niet.
Bedrijven verzamelen en verwerken steeds meer persoonlijke gegevens die ook gebruikt kunnen worden om mensen uit te sluiten. Meld het als jou dit is overkomen.
Identiteitsfraude kan je duizenden euro's kosten. Of je kunt zelf aangemerkt worden als oplichter en wanbetaler. Wat moet je doen bij identiteitsdiefstal?
De Consumentenbond ontvangt veel vragen over de veilige omgang met ID-bewijzen. We beantwoorden enkele van deze vragen.
Bescherm je online privacy tegen bedrijven die met je meekijken op je iPhone en je iPad.
Het is vrij makkelijk om je online privacy te beschermen tegen bedrijven die stiekem met je meekijken. Regel het meteen met onze tips voor je Samsung- of andere Android-telefoon.
Je kunt je online privacy beter beschermen tegen nieuwsgierige bedrijven die stiekem met je meekijken. Gebruik onze tips voor je Windows- en Apple-pc.
Zoekmachine Google verzamelt standaard gegevens over je zoekopdrachten. Je kunt instellen dat je browser een andere zoekmachine gebruikt. We leggen uit hoe.
Hoe makkelijk komt een hacker aan je wachtwoord? En welke risico's loop je met een onveilig, te makkelijk wachtwoord?
Het is erg vervelend als vertrouwelijke informatie online te vinden is. Permanent verwijderen is haast onmogelijk. Wat kun je wel doen?
Goede, unieke wachtwoorden bedenken is best een klus. Gelukkig zijn er wachtwoordmanagers zoals KeePass. Wij helpen je op weg met deze software.