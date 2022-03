Incognitomodus: browsen zonder sporen

Browsen in incognitomodus

Je kunt de browser zo instellen dat hij helemaal geen geschiedenis opslaat. Dit heet ook wel de privémodus of incognitomodus. Dan hoef je achteraf je browsergeschiedenis niet te wissen.

Hoe schakel je jouw browser om naar incognitomodus?

Zo wis je de browsegeschiedenis

Ben je vergeten de browser in incognitomodus te zetten? Wil je alsnog je surfgeschiedenis verwijderen? Dat gaat heel makkelijk.

De laptop compleet wissen

Wil je een laptop verkopen, bijvoorbeeld aan een vriend of via Marktplaats? Dan is alleen de browsegeschiedenis wissen en de 'Mijn documenten map' leegmaken niet voldoende om je privacy te waarborgen. Programma's zetten namelijk allerlei bestanden op je pc waar veel persoonlijke informatie in staat. Volg daarvoor onze uitgebreide instructies om de complete harde schijf te wissen.

De telefoon of tablet compleet wissen

Ook als je jouw je smartphone of tablet wilt verkopen of weggeven is het belangrijk om hem vooraf compleet te wissen. Dat gaat het makkelijkst door de telefoon of tablet terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

Vergeet bij een iPhone of iPad die je weggeeft niet de Zoek mijn... -functie uit te schakelen. Anders blijft de iPhone of iPad vergrendeld voor de nieuwe eigenaar. Dat doe je via Instellingen > Tik op je naam > Kies 'Zoek mijn' > schakel Zoek mijn uit.