Bepaal met wie je deelt

Berichten die je plaatst, kun je delen met de hele wereld, alleen met je vrienden of alleen met jezelf. Bij het plaatsen van een bericht is het mogelijk om een andere doelgroep te kiezen.

Meer controle over taggen

Mensen kunnen je 'taggen' als ze je herkennen in een bericht of op een foto op Facebook. Vrienden kunnen je ook inchecken op een plaats, zelfs als je de locatiefunctie zelf niet gebruikt. Je kunt dit niet uitzetten, maar je kunt wel blokkeren dat een naam- of locatie-tag in je tijdlijn zichtbaar is voor jouw vrienden. Helaas is jouw naam dan nog steeds zichtbaar bij de contacten van jouw vrienden.

Geen berichten van onbekenden

Mensen kunnen op verschillende manieren via Facebook contact met je opnemen. Krijg je vaak vriendschapsverzoeken van wildvreemden? Dan kun je dit beperken. Zo houd je de deur dicht voor volslagen onbekenden of mensen die je niet via bestaande vrienden kent.

Getoonde advertenties beheren

Facebook-advertenties vormen een schimmig gebied. Stel dat bij jou in de buurt een nieuw Japans restaurant opent en dat een Facebook-vriend je hierop wijst. Je neemt een kijkje op de Facebook-pagina van het restaurant en reageert via de knop 'Vind ik leuk'. Nu heeft Facebook het recht een advertentie over dit restaurant aan je vrienden te tonen en erbij te zetten dat je dit leuk vindt.

Verder toont Facebook je advertenties op basis van voorkeuren en de websites en apps die je bezoekt. Doe je hier liever niet aan mee? Dan kun je dit enigszins afremmen.

Apps blokkeren

Je kunt ook andere sociale netwerken toegang geven tot Facebook. En er zijn games, programma's en apps die een koppeling kunnen maken. Hierdoor kan een app als Spotify of Nike+ via Facebook jouw muziekvoorkeur of sportresultaten publiceren. Je hoeft hiervoor maar 1 keer toestemming te verlenen.

Wat zo'n app verder met je gegevens doet, is niet altijd duidelijk. Welke diensten en applicaties toegang hebben tot Facebook, kun je zien in jouw overzicht van apps.

Weg uit de zoekmachines

Zoek in Google op je eigen naam en je Facebook-account duikt op in de zoekresultaten. Wil je dat niet? Volg dan onderstaande instructies.

Facebook verwijderen

Wil je helemaal niets meer delen met Facebook? Dan is je Facebook-account verwijderen de beste optie voor je privacy. Hou rekening met een verwerkingstijd van 30 dagen. Log je in die maand in, dan activeer je weer je account.

Vind je je account helemaal verwijderen een te radicale stap? Dan kun je je account ook deactiveren en later eventueel weer activeren.

Wat weet Facebook inmiddels over jou?

Ben je benieuwd welke informatie Facebook over jou heeft verzameld? Je kunt een kopie van je persoons- en gebruiksgegevens opvragen. Facebook geeft downloadinstructies op zijn site. Facebook verzamelt overigens meer persoonlijke informatie dan het hier aan je teruggeeft.

Facebook heeft nog een pagina die interessant is om te bekijken: Activiteit buiten Facebook. Hier zie je welke gegevens het bedrijf over jou heeft verzameld buiten Facebook. Bijvoorbeeld doordat je sites bezoekt waarbij Facebook 'meekijkt'. Je kunt de logs op deze pagina bekijken, maar ook wissen.

Wil je dat Facebook in de toekomst zulke gebruikersgegevens niet meer aan je profiel koppelt? Dan kun je dat ook instellen. Kies 'Meer opties' op de pagina. Klik op 'Toekomstige activiteit beheren'. Daar kun je de genoemde instelling aanpassen.