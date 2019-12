Facebook is niet alleen een vriendennetwerk, het is ook een enorme berg data. De persoonlijke gegevens die Facebook opslaat, kunnen bedrijven gebruiken om je te bestoken met aanbiedingen. Wil je weten welke gegevens Facebook over jou heeft verzameld? Volg ons stappenplan om beter te bepalen wat je deelt en met wie.

Wat weet Facebook over jou?

Ben je benieuwd welke informatie Facebook over jou heeft verzameld? Meld je aan bij Facebook en klik op de link 'Een kopie downloaden van je Facebook-gegevens'.

Bepaal met wie je deelt

Berichten die je plaatst kun je delen met de hele wereld, alleen met je vrienden, of alleen met jezelf. In het laatste geval kan dus niemand anders het bericht zien.

Overigens is het bij het plaatsen van een bericht nog steeds mogelijk om een andere doelgroep te kiezen.

Meer controle over 'taggen'

Mensen kunnen je 'taggen' als ze je herkennen in een bericht of op een foto op Facebook. Vrienden kunnen je ook inchecken op een plaats, zelfs als je de locatiefunctie zelf niet gebruikt. Je kunt dit niet uitzetten, maar je kunt wel blokkeren dat een naam- of locatie-tag in je tijdlijn zichtbaar is (voor jouw vrienden).

Gezichtsherkenning uitschakelen

Sinds april 2018 vraagt Facebook je toestemming voor automatische gezichtsherkenning in foto's en video's. Wil je nog enige controle hebben over de beelden waarin je getagd wordt, dan moet je deze niet inschakelen. Misschien heb je dat per ongeluk wel gedaan. Zo ja, dan zie je een optie voor gezichtsherkenning in je Facebook-instellingen, waarvan je de keuze alsnog kunt aanpassen:

Geen berichten van onbekenden

Mensen kunnen op verschillende manieren via Facebook contact met je opnemen. Krijg je vaak vriendschapverzoeken van wildvreemden? Dan kun je dit uitschakelen. Zo houd je de deur dicht voor volslagen onbekenden of mensen die je niet via bestaande vrienden kent.

Getoonde advertenties beheren

Facebook-advertenties vormen een schimmig gebied. Stel, bij jou in de buurt opent een nieuw Japans restaurant en je wordt hierop gewezen via een Facebook-vriend. Je neemt een kijkje op de Facebook-pagina van dit restaurant en reageert via de knop 'Vind ik leuk'. Nu heeft Facebook het recht een advertentie over dit restaurant aan je vrienden te tonen en er bij te zetten dat je dit leuk vindt.

Verder toont Facebook je advertenties op basis van voorkeuren en de websites en apps die je bezoekt. Doe je hier liever niet aan mee? Dan kun je dit uitzetten.

Apps blokkeren

Je kunt ook andere sociale netwerken toegang geven tot Facebook. En er zijn games, programma's en apps die een koppeling kunnen maken. Hierdoor kan een app als Spotify of Nike+ via Facebook jouw muziekvoorkeur of sportresultaten publiceren. Je hoeft hiervoor maar 1 keer toestemming te verlenen.

Wat zo'n app verder met je gegevens doet, is niet altijd duidelijk. Welke diensten en applicaties toegang hebben tot Facebook kun je zien in jouw overzicht van apps.

Weg uit de zoekmachines

Zoek in Google op je eigen naam en je Facebook-account duikt op in de zoekresultaten. Wil je dat niet, volg dan onderstaande instructies.

Facebook verwijderen

Wil je helemaal niets meer delen met Facebook? Dan is je Facebook-account verwijderen de beste optie voor je privacy.

Vind je het volledig verwijderen van jouw account met alle foto's en berichten een te radicale stap? Dan kun je je account ook deactiveren. Later kun je hem dan eventueel weer activeren.

Hoe je een account verwijdert of decativeert leest je in ons stappenplan Facebook verwijderen.

