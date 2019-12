Privacy op internet

De 5 gouden regels voor meer privacy

Met de volgende 5 gouden tips bescherm je jouw gegevens tegen hackers en nieuwsgierige bedrijven:



Zorg voor veilige digitale apparaten

Op een Windows-pc is een virusscanner een must. Wij testen elk jaar de nieuwste beveiligingspakketten. Net zo belangrijk: houd alle software bijgewerkt met (veiligheids)updates. Ook op andere apparaten met een internetverbinding, zoals smart-tv's en beveiligingscamera's, moet je letten op updates en privacyvoorwaarden. Voor tablets en smartphones is updaten helaas niet altijd mogelijk. Dit geldt zeker voor apparaten met Android. Wij voeren actie om dit te veranderen.

Gebruik sterke wachtwoorden

Bedenk voor elke dienst op internet een uniek, sterk en moeilijk te raden wachtwoord. In ons stappenplan wachtwoorden leer je hoe je goede wachtwoorden maakt die je makkelijk onthoudt. In de gratis e-learning Veilige wachtwoorden leer je dit ook en geven we je bovendien tips over extra beveiligingsmogelijkheden. Er is tot slot ook handige wachtwoordsoftware die je kunt gebruiken.

Beperk trackingcookies

Websites plaatsen kleine tekstbestandjes op je computer: cookies. Veel van die cookies zijn nuttig omdat ze bijvoorbeeld de inhoud van een winkelmandje onthouden. Maar sommige cookies komen binnen via andere bedrijven en volgen je surfgedrag over meerdere websites. Zulke tracking cookies kun je effectief blokkeren met een adblocker.

Gedraag je voorzichtig

Open niet zomaar bijlagen in e-mails. Klik niet zomaar op een linkje naar een mooie aanbieding. Negeer linkjes naar de inlogpagina van je bank. Tik zelf het webadres in van je bank. Download software alleen bij de bron, dus niet als je de software spontaan aangeboden krijgt. Wantrouw zeker plug-ins voor je browser die volgens een website nodig zijn om een video af te spelen. Ga ook niet in op spontaan bellende (nep) medewerkers van Microsoft, ‘Windows’ of je bank. Als iemand zich in WhatsApp voordoet als een familielid of vriend en vraagt geld over te maken, kun je met een oplichter te maken hebben. Bel diegene zelf op om te vragen of het klopt.

Tem de sociale netwerken

Facebook analyseert voortdurend wat je doet. Ook Google bestudeert je gedrag en communicatie zodat ze adverteerders beter kunnen helpen. Lees uitgebreide stappenplannen voor Facebook en Google om de verzameldrift te temmen. Ook voor Twitter en Instagram hebben we privacytips. WhatsApp is eigendom van Facebook. Zoek je een privacyvriendelijkere messenger-app dan WhatsApp, dan kun je het beste voor Signal gaan.

Privacyinstellingen kunnen (veel) beter

Een recent onderzoek naar de privacyinstellingen van 1800 mensen maakt 1 ding duidelijk. Nederland is zo lek als een mandje. We laten allerlei bedrijven meekijken bij het internetten. Apps registreren voortdurend onze locatie en we gebruiken steeds dezelfde wachtwoorden, zodat zelfs de stomste hacker kan toeslaan. Doe de privacyscan en ontdek hoe het met jouw persoonlijke privacy gesteld is. Na 4 vragen krijg je advies op maat.

Bespied of niet? Doe de privacyscan Hoe goed bescherm jij je privacy? Doe de test en krijg advies op maat. Start privacyscan

Discussiëren in de community

In de Consumentenbond Community kun je verder praten over online privacy. Heb je een privacyschending gezien? Vind je onze adviezen maar zozo? Heb je betere tips voor deze privacyrubriek? Plaats je suggestie of aanvulling in onze Community-topic over privacy op internet.