Privacy op internet

Zo bescherm jij je online-privacy

Beperk het verzamelen en delen van gegevens door de grote tech-platforms. Kies de beste privacy-instellingen voor:

Browsen

Installeer Mozilla Firefox op je telefoon, tablet of pc. Deze webbrowser beschermt je privacy beter dan bijvoorbeeld Google Chrome.

Schakel in Firefox de ‘Privémodus’ in bij het bezoeken van websites over gevoelige zaken (Ctrl+Shift+P). De browser bewaart de cookies en surfgeschiedenis dan alleen tijdelijk.

Gebruik de zoekmachine van Startpage.com. Hiermee kun je zoeken zonder dat Google je zoekgedrag kan registreren.

Cookies

Wis cookies regelmatig. Cookies zijn de kruimelsporen die bedrijven gebruiken om jouw internetgedrag (en dus jouw interesses) in kaart te brengen. Wil je de cookies van advertentiebedrijven helemaal blokkeren, schakel dan de advertentiestopper in van Firefox:

Kies in het menu Instellingen > Privacy en Beveiliging > Verbeterde bescherming tegen volgen en kies de ‘strenge’ instelling.

Wil je een andere advertentiestopper? Bekijk dan welke adblockers wij adviseren.

Dit doen wij om je privacy te beschermen

Bij steeds meer testen van (smart) producten onderzoeken we systematisch de omgang met de (gebruikers)gegevens. Ook doen we regelmatig privacychecks bij onlinediensten. We spreken bedrijven aan als ze zich niet 100% aan de AVG houden.

We zoeken het hogerop als wij vinden dat bedrijven je privacy schenden. Denk aan:

Wat is ons streven?

Lees het in ons Privacy Pamflet. We geven hierin richtlijnen aan bedrijven om netter met onze gegevens om te gaan.

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