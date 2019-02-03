Privacy op internet is belangrijk. Zo kunnen bedrijven je minder goed volgen.
Peter Kulche Expert online privacyBijgewerkt op:1 december 2025
Beperk het verzamelen en delen van gegevens door de grote tech-platforms. Kies de beste privacy-instellingen voor:
Wis cookies regelmatig. Cookies zijn de kruimelsporen die bedrijven gebruiken om jouw internetgedrag (en dus jouw interesses) in kaart te brengen. Wil je de cookies van advertentiebedrijven helemaal blokkeren, schakel dan de advertentiestopper in van Firefox:
Wil je een andere advertentiestopper? Bekijk dan welke adblockers wij adviseren.
Bij steeds meer testen van (smart) producten onderzoeken we systematisch de omgang met de (gebruikers)gegevens. Ook doen we regelmatig privacychecks bij onlinediensten. We spreken bedrijven aan als ze zich niet 100% aan de AVG houden.
We zoeken het hogerop als wij vinden dat bedrijven je privacy schenden. Denk aan:
Lees het in ons Privacy Pamflet. We geven hierin richtlijnen aan bedrijven om netter met onze gegevens om te gaan.
Tip: Schrijf je in voor onze gratis e-mails waarin we je op de hoogte houden van onze nieuwe acties en campagnes op het gebied van online privacy.