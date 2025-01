TikTok-claim

De Stichting Take Back Your Privacy, waar wij mee samenwerken, heeft op 30 juli 2024 bij de Rechtbank Amsterdam toegelicht waarom de stichting hoger beroep heeft ingesteld in de TikTok-zaak. TBYP doet dit omdat het alle mogelijkheden tot schadevergoeding voor de achterban veilig wil stellen. De stichting vindt ook dat TikTok-gebruikers die na 9 november 2022 een TikTok-account hebben aangemaakt, mee mogen doen met de TikTok-actie. De rechter oordeelde eerder anders.

Take Back Your Privacy denkt dat de rechter haar in hoger beroep gelijk zal geven. Dit komt ook door een recente uitspraak in een zaak tegen big tech-bedrijven Salesforce en Oracle. Hierin is bepaald dat een stichting zoals TBYP een immateriële schadevergoeding voor heel veel personen tegelijk moet kunnen vragen. Ook vindt TBYP het belangrijk dat alle Nederlandse kinderen met een TikTok-account zich kunnen blijven aanmelden voor de TikTok-actie. TikTok blijft hun privacy namelijk schenden.

Lees het volledige nieuwsbericht