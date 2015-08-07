Identiteitsfraude herkennen en voorkomen

Wat doe je bij identiteitsfraude?

Als je vermoedt dat je slachtoffer bent van identiteitsfraude, moet je direct maatregelen nemen. Ieder uur waarin je geen stappen onderneemt om misbruik te voorkomen, kan de crimineel allerlei zaken op jouw naam bestellen.

Laat bijvoorbeeld je bankpasjes en creditcards tijdelijk blokkeren.

Doe aangifte bij de politie.

Doe een melding bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten. Dan krijg je advies op maat en kunnen nieuwe dreigingen beter in kaart worden gebracht.

Op Rijksoverheid.nl staat een stappenplan wat je verder precies moet doen bij identiteitsfraude.

Zo herken je identiteitsfraude

Je ontvangt brieven van advocaten of incassobureaus en gerechtsdeurwaarders over schulden waar je niets van weet.

Je ontvangt rekeningen of ontvangstbevestigingen die aan jou zijn gericht voor goederen of diensten. Maar je hebt deze niet besteld.

Er staan op je bankafschriften of creditcardoverzichten uitgaven die je niet herkent.

Je gebruikelijke rekeningen en overzichten worden niet meer bezorgd.

Je ontdekt dat je persoonsgegevens bij de overheid zijn gewijzigd.

Je kunt geen lening krijgen doordat er een signalering op je naam staat bij het BKR. Tip: vraag je gegevens op bij bkr.nl. Dat kan gratis.

Je ziet 1 of meer onbekende werkgevers op pensioen- of belastingoverzichten staan.

Criminelen gebruiken jouw identiteit om anderen op te lichten, waardoor zij denken dat jij de oplichter bent.

Welke trucs gebruiken criminelen om aan je ID te komen?

Valse of gehackte profielen op sociale media

Een crimineel twittert vanuit jouw profiel een downloadlinkje naar kwaadaardige software. Of iemand roept uit jouw naam op sociale media allerlei zaken en besmeurt zo je reputatie.

Dit kun je doen