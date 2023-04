Ergernis 1: advertenties die je volgen

Het probleem: tracking cookies

Heb je op internet gezocht naar een bepaald product, dan zie je nog wekenlang advertenties over dat onderwerp. Hoe kan dit? Veel websites plaatsen cookies van advertentienetwerken op je computer of telefoon. Dat zijn kleine bestandjes die je internetbezoek bijhouden en dat op meerdere sites. Vandaar dat ze ook wel 'tracking cookies' worden genoemd.

De oplossing

Verwijder je cookies. Stel vervolgens een goede adblocker in die de tracking cookies van advertentienetwerken blokkeert. Gebruik bijvoorbeeld de adblocker in browser Firefox. Ga in Firefox naar Instellingen > Privacy & Beveiliging > Verbeterde bescherming tegen volgen. Of installeer een advertentiestopper in Firefox of een andere browser.

Lees ook onze test adblockers.

Ergernis 2: Al die cookiemeldingen

Het probleem

Websites mogen de nodige gegevens van je verwerken zonder je toestemming. Maar voor het plaatsen van reclamecookies (zie de stap hiervoor) moeten ze wel je toestemming vragen. Omdat ze wisselende cookies plaatsen vragen ze steeds opnieuw toestemming.

De oplossing

Installeer adblocker Ghostery in je browser (Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge). Deze kant de cookiemeldingen van websites uitschakelen en blokkeert tegelijk reclamecookies. Je zult op enkele sites nog steeds wel cookiemeldingen blijven zien maar op veel sites blijven ze weg.

Ergernis 3: al die wachtwoorden

Het probleem

Gebruik altijd sterke, unieke wachtwoorden als ‘slot’ op je gegevens. Maar tientallen unieke wachtwoorden onthouden is niet te doen. De helft van de mensen 'recyclet' wel eens hetzelfde wachtwoord. Niet doen, want als dat ene wachtwoord in verkeerde handen valt kan de crimineel simpel inloggen op meerdere accounts.

De oplossing

Gebruik een betrouwbare wachtwoordmanager om je wachtwoorden te onthouden, zoals het gratis Bitwarden Free. Er zijn ook (nog) betere wachtwoordmanagers die niet gratis zijn. De managers kunnen automatisch veilige wachtwoorden voor je bedenken.

Lees ook: onze test passwordmanagers

Nog een tip: Bij belangrijke online-diensten zoals e-mail, WhatsApp, Twitter, Google, Facebook, Marktplaats.nl, is het verstandig je account extra te beschermen met tweefactorauthenticatie (2fa). Dat is een extra beveiliging naast je wachtwoord. Gebruik voor 2fa bij voorkeur een ‘authenticator’-app. Dat is veiliger dan controlecodes ontvangen via sms.

Ergernis 4: ongevraagde reclamemailtjes

Het probleem

Bedrijven waar je klant bent (geweest) mogen je ongevraagd aanbiedingen doen voor andere, vergelijkbare producten of diensten. Webwinkels maken hier graag gebruik van. Vaak ben je verplicht om een e-mailadres op te geven. Dit gebruiken ze ‘om je op de hoogte te houden van je bestellingen’.

Maar ze gebruiken je e-mailadres ook om reclame te sturen. Dit mag alleen als ze reclame maken voor het soort producten dat je eerder hebt besteld. En in elke reclamemail moet een makkelijke en gratis afmeldmogelijkheid staan.

De oplossing

Klik eens op die uitschrijflink in de e-mails van webwinkels. Blijft het bedrijf reclamemails sturen, plaats dan een klacht op Klachtenkompas.nl.

Ergernis 5: ongevraagde reclamepost

Het probleem

Ongevraagde reclamebrieven in de brievenbus: niemand is er blij mee. Deels komen ze van bedrijven of instellingen waar je nooit klant bent geweest. Datahandelaren als EDM verkopen jouw persoonsgegevens (naam, adres, geslacht, inkomensklasse) aan wie dat maar wil. Superirritant: de in bulk verstuurde reclamepost met naam en adres erop wordt óók bezorgd als je een Nee/nee-sticker hebt.

De oplossing

Voor ongevraagde reclamepost in je brievenbus kun je je uitschrijven bij Postfilter.nl.