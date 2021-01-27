Ergernis 1: advertenties die je volgen

Het probleem: tracking cookies

Heb je op internet gezocht naar een bepaald product, dan zie je nog wekenlang advertenties over dat onderwerp. Hoe kan dit? Veel websites plaatsen cookies van advertentienetwerken op je computer of telefoon. Dat zijn kleine bestandjes die je internetbezoek bijhouden en dat op meerdere sites. Vandaar dat ze ook wel 'tracking cookies' worden genoemd.

De oplossing

Verwijder je cookies. Stel vervolgens een goede adblocker in die de tracking cookies van advertentienetwerken blokkeert. Gebruik bijvoorbeeld de adblocker in browser Firefox. Ga in Firefox naar Instellingen > Privacy & Beveiliging > Verbeterde bescherming tegen volgen. Of installeer een advertentiestopper in Firefox of een andere browser.

Ergernis 2: Al die cookiemeldingen

Het probleem

Websites mogen de nodige gegevens van je verwerken zonder je toestemming. Maar voor het plaatsen van reclamecookies (zie de stap hiervoor) moeten ze wel je toestemming vragen. Omdat ze wisselende cookies plaatsen vragen ze steeds opnieuw toestemming.

De oplossing

Installeer adblocker Ghostery in je browser (Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge). Deze kant de cookiemeldingen van websites uitschakelen en blokkeert tegelijk reclamecookies. Je zult op enkele sites nog steeds wel cookiemeldingen blijven zien maar op veel sites blijven ze weg.

Ergernis 3: Google analyseert zoekgedrag

Het probleem

Google biedt een heel fijne zoekmachine. Alleen jammer dat Google je zoekgedrag registreert en analyseert om er advertenties op af te kunnen stemmen. Ook bij je meest persoonlijke zoekvragen. Een ramp voor je privacy.

De oplossing

Gebruik een alternatieve zoekmachine, bijvoorbeeld Startpage.com. Deze gebruikt de zoekindex van Google, maar op zo’n wijze dat Google het zoekgedrag niet kan bijhouden. De alternatieve zoekdienst heeft een handige optie waarmee je gevonden site ook anoniem kunt bezoeken. Klik hiervoor op de link ‘Bezoek in anonieme weergave’.

Sinds kort is er ook de Startpage-app. De app is een zoekmachine en webbrowser ineen. De app is een aanrader als je met behoud van privacy wilt zoeken op internet met je telefoon of tablet.

Ergernis 4: ongevraagde reclamemailtjes

Het probleem

Bedrijven waar je klant bent (geweest) mogen je ongevraagd aanbiedingen doen voor andere, vergelijkbare producten of diensten. Webwinkels gebruiken dit graag. Vaak moet je een e-mailadres opgeven. Dit gebruiken ze om je 'op de hoogte te houden van je bestellingen’.

Maar ze gebruiken je e-mailadres ook om reclame te sturen. Dit mag alleen als ze reclame maken voor het soort producten dat je eerder hebt besteld. En in elke reclamemail moet een makkelijke en gratis afmeldmogelijkheid staan.

De oplossing

Geef webwinkels niet je echte mailadres. Gebruik een doorstuurservice. Zo’n service genereert unieke mailadressen (aliassen) die je kunt opgeven. Alle mail naar dat adres wordt direct aan je echte adres doorgestuurd.

Zo gebruik je een doorstuurservice:

Op een iPhone

Open Instellingen. Zoek naar het woord ‘Verberg’ en de optie ‘Verberg mijn e-mailadres’ verschijnt. Kies nu ‘+ Maak nieuw e-mailadres aan’.

Open Instellingen. Zoek naar het woord ‘Verberg’ en de optie ‘Verberg mijn e-mailadres’ verschijnt. Kies nu ‘+ Maak nieuw e-mailadres aan’. Op een Mac-computer

Ga naar icloud.com en log in met je Apple-account. Klik rechtsboven op het symbool met 12 vierkante puntjes bijeen, direct naast de profielfoto. Kies ‘Verberg mijn e-mailadres’ en klik op het plusje om een alias toe te voegen.

Ga naar icloud.com en log in met je Apple-account. Klik rechtsboven op het symbool met 12 vierkante puntjes bijeen, direct naast de profielfoto. Kies ‘Verberg mijn e-mailadres’ en klik op het plusje om een alias toe te voegen. Op andere computers en Android-apparaten

Maak op simplelogin.io een account aan. Daar kun je gratis maximaal 10 aliassen aanmaken en gebruiken.

Ergernis 5: te nieuwsgierige webwinkels

Het probleem

Je bestelt iets online en voordat je kunt afrekenen moet je allerlei onnodige persoonsgegevens invullen. Naast je naam en adres ook je geslacht en je geboortedatum. Vaak is ook een gebruikersaccount verplicht, waardoor het bedrijf nog langer je gegevens vasthoudt.

De oplossing

Bij de meeste webshops kun je een tijdelijk gastaccount aanmaken. Dan worden de gegevens na een tijdje vanzelf gewist. Vul bij onnodig gevraagde informatie in het bestelformulier niet je werkelijke gegevens in. Laat in elk geval de niet-verplichte velden leeg.

Winkel je toch bij een webshop waar een account verplicht is? Vraag dan of de webwinkel je account verwijdert als je hem niet meer nodig hebt. Dat kan meestal via een optie bij de account-informatie.

Geef bij álle webwinkels liever niet je echte mailadres op, maar een email-alias. Zo kun je de stroom aan jou verzonden reclamemails snel en effectief stoppen. Lees meer over email-aliassen in de vorige tip.