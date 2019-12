Zoek anoniemer

Google is een prima zoekmachine, maar leeft wel van advertenties. Google onthoudt daarom alles wat je intypt zodat het bedrijf je steeds beter leert kennen.

Je kunt Google wel iets 'dommer' maken met de nodige trucjes voor privacy, maar het is eenvoudiger om Startpage.com te gebruiken. Dan gebruik je de zoekmachine van Google via een omweg, zodat Google je zoekgedrag niet kan registeren. Je kunt Startpage ook instellen als standaard zoekmachine in je browser.

Gooi je cookies weg

Websites plaatsen kleine tekstbestandjes op je computer. Veel van die cookies zijn nuttig omdat ze bijvoorbeeld de inhoud van een winkelmandje onthouden. Maar sommige cookies komen binnen van andere bedrijven en volgen je surfgedrag over meerdere websites.

Dat is slecht voor je privacy. Het is daarom slim de cookies regelmatig van je pc te verwijderen, of automatisch te laten verwijderen. Je moet na het weggooien van de cookies bij sommige websites wel opnieuw inloggen.

Het gebruik van Internet Explorer raden we af. Maak je nog gebruik van deze browser, dan raden we je aan om over te stappen. Bekijk de beste browser voor je computer.

Vergeet niet uit te loggen

Vergeet na gebruik van Facebook en Google (de zoekmachine, maar ook Gmail) niet uit te loggen bij deze diensten. Anders kunnen de advertentienetwerken van Facebook en Google jouw bezoek aan andere websites heel precies volgen.

Meer tips:

Plaats een adblocker

In onze vorige tip legden we uit hoe je de tracking cookies verwijdert van je pc. Een logische volgende stap is dat je voorkomt dat er nieuwe tracking cookies binnenkomen.

Dat regel je met een adblocker of advertentiestopper. Zo’n uitbreiding op je browser (browserextensie) blokkeert advertenties maar ook de tracking cookies van advertentienetwerken.

Zo installeer je de adblocker uBlock Origin:

Ga naar de pagina van je browser met zogeheten 'add-ons' of 'extensies' (uitbreidingen) Firefox

Chrome

Opera

Safari Zoek uBlock Origin op (niet te verwarren met het gewone uBlock). Druk op de groene knop met ‘Toevoegen aan’ om de extensie aan de browser toe te voegen en kies vervolgens ‘Installeren’. In de browser verschijnt een icoontje (schildlogo met een u en o), waarmee je kunt zien wat er wordt geblokkeerd.

Lees meer over adblockers: tracking cookies blokkeren.

Bekijk je Windows 10-instellingen

Windows 10 is een prima besturingssysteem maar behoorlijk nieuwsgierig. Windows 10 houdt de hele tijd bij wat je doet en geeft dit door aan Microsoft. Dat doet het softwarebedrijf om jou beter van dienst te zijn. Met bijvoorbeeld snellere softwareupdates maar ook met ‘passende’ reclame.

Gaat jou dit te ver? Controleer dan privacy-instellingen via Start > Instellingen (klik op het tandwieltje) > Privacy. Doorloop alle submenu's van het privacymenu. Zet alle opties in een minder nieuwsgierige stand of uit.

Lees meer over Windows 10 en privacyverbetering.

Apple macOS

Apple computers draaien op het besturingssysteem macOS. Ook hierin kun je aanpassingen doen. Regel via het menu Systeemvoorkeuren dat bijvoorbeeld niet alles automatisch naar de iCloud - de server van Apple - wordt overgezet.

Wat sta jij Facebook toe?

Wil jij weten wat vrienden, kennissen maar ook onbekenden van jou kunnen zien op Facebook? Ga naar je profielpagina, klik op de 3 stipjes naast 'Activiteitlogboek' en kies 'Weergeven als'. Geschrokken? Gebruik ons Facebook stappenplan om beter te bepalen wat je deelt en met wie.

Je kunt helaas niet alles aanpassen. Facebook is een vriendennetwerk, maar ook een advertentienetwerk. In een verborgen gedeelte van Facebook (waar je als gebruiker niet bij kan) worden vele honderden kenmerken van gebruikers opgeslagen. Met hulp van Facebook kunnen adverteerders zich richten op mensen met specifieke kenmerken.

Dit systeem wordt ‘gevoed’ met je gedrag binnen Facebook maar ook door jouw bezoeken aan websites buiten Facebook. Je kunt dit alleen stoppen door een adblocker te gebruiken (zie tip 3). Die blokkeert de Facebook-cookies en trackers tijdens het browsen.

