Signal: goed alternatief voor WhatsApp

WhatsApp is razend populair. De app is wel van Facebook, niet iedereen vindt dat een prettig idee. Berichten-app Signal is een privacyvriendelijk alternatief. We helpen je de app in gebruiknemen.

Signal vs WhatsApp

Als privacy je lief is, stap je over naar een alternatief voor WhatsApp. In een eerdere vergelijking van alternatieven voor WhatsApp had Signal al onze voorkeur omdat de app geen commerciële basis heeft (de ontwikkelaar leeft van donaties) en omdat de broncode openbaar is. Voor andere programmeurs is dus transparant hoe de software werkt.

Installatie en het gebruik

Tijdens de installatie van de app stuurt Signal een smsje naar je telefoon. Zo koppelt de dienst jouw telefoon en naam aan elkaar. Hierna vraagt de app toegang tot je adresboek op je telefoon om te kijken wie van je vrienden ook Signal gebruikt.

Die personen verschijnen in je Signal contactenlijst. Klik op een naam om te kletsen en foto's of video's te sturen. Je kunt ook met meerdere personen tegelijk chatten in een groepsgesprek. Er is nauwelijks verschil met WhatsApp.

Hoe installeer je Signal?

Bekijk het stappenplan per platform.

Praktische tips

Tikkie is een populaire app om direct (na bijvoorbeeld een avondje uit) via WhatsApp met vrienden af te rekenen. Een Tikkie-betaalverzoek versturen kan ook met Signal. Kies niet ‘Deel via Whatsapp’ maar druk op het omhoog wijzende pijltje en kies daarna Signal.



Een unieke feature is dat je met Signal berichten kunt versturen die binnen een bepaalde tijd vanzelf verdwijnen. Binnen elk gesprek kun je via het stopwatch-icoon de houdbaarheidstijd instellen. Even opletten: alleen de berichten in de Signal app van de verzender verdwijnen. Bij de ontvanger blijven de gesprekken gewoon zichtbaar.



WhatsApp en Signal hebben vergelijkbare geavanceerde communicatiemogelijkheden. Je kunt berichten inspreken als een soort voicemailbericht en daarna verzenden. Je kunt ook een stukje video opnemen met de selfiecamera. Live bellen en videobellen kan ook: druk op het telefoonsymbool.



Wil je langere lappen tekst versturen dan kun je het beste ook de desktopversie van Signal op je Windows of Mac-computer zetten. Je koppelt deze eenmalig aan je telefoon (en je Signal-ID) door het scannen van een QR-code.



Een belangrijke tip tot slot: vergeet niet je vrienden te vragen Signal ook eens te proberen! Dit kan automatisch in de app via een e-mail of sms. Dan verschijnen ze in de contactenlijst van Signal en kun je onbespied door Facebook met elkaar communiceren.

