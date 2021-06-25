Signal: goed alternatief voor WhatsApp

Overstappen van WhatsApp naar Signal?

WhatsApp is al jaren van Meta, dat veel geld verdient met advertenties. De berichten-app zelf toont nog geen advertenties in de chats. Maar Facebook registreert onder meer je connecties en toestelinformatie nauwgezet. Daarmee kan Facebook advertenties op zijn ándere platforms persoonlijker maken. Overigens toont WhatsApp sinds 2025 wel sporadisch advertenties, maar alleen in de Update-overzichten en in bepaalde kanalen.

Als privacy je lief is, stap je over naar een alternatieve berichten-app. Er zijn meer alternatieven voor WhatsApp, maar Signal heeft onze voorkeur. Deze app heeft namelijk geen commerciële basis. De ontwikkelaar leeft van donaties en de broncode is openbaar. Daardoor is het voor andere programmeurs transparant hoe de software van Signal werkt.

Tips om Signal te gebruiken

Vergeet niet je vrienden te vragen Signal te proberen. Dit kan automatisch in de app via een e-mail of sms. Dan verschijnen ze in de contactenlijst van Signal en kun je onbespied door Facebook met elkaar communiceren.

Neem in je WhatsApp-profiel een tekst op als: 'Tip: je kunt me ook via Signal [en dan je gebruikersnaam] bereiken'.

Een Tikkie-betaalverzoek versturen kan met Signal. Kies niet ‘Deel via WhatsApp’, maar druk op het omhoog wijzende pijltje en kies daarna Signal.

Een handige feature is dat je met Signal berichten kunt versturen die binnen een bepaalde tijd vanzelf verdwijnen. Binnen elk gesprek kun je via het stopwatch-icoon de houdbaarheidstijd instellen.

Je kunt eenmaal verstuurde berichten handmatig verwijderen. Dit kan bij zowel de verstuurder als de ontvanger(s). Op de telefoon gaat dit door wat langer op het bericht te drukken en dan de verwijderknop te kiezen.

Je kunt foto's of video's maar 1x laten bekijken door de ontvanger. Bij het kiezen van de te versturen foto of video druk je op het incognito-pictogram (een gezichtsmaskertje of 1x-symbool), waarna die in '1x' verandert.

WhatsApp en Signal hebben vergelijkbare geavanceerde communicatiemogelijkheden. Je kunt berichten inspreken als een soort voicemailbericht en daarna verzenden. Je kunt ook een stukje video opnemen met de selfie-camera. Live bellen en videobellen kan ook: druk op het telefoonsymbool.

Wil je langere lappen tekst versturen, dan kun je het beste ook de desktopversie van Signal op je Windows- of Mac-computer zetten. Je koppelt deze eenmalig aan je telefoon (en je Signal-ID) door het scannen van een QR-code.

Hoe installeer je Signal?

Tijdens de installatie van de app stuurt Signal een sms'je naar je telefoon. Zo koppelt de dienst je telefoon en naam aan elkaar. Hierna vraagt de app toegang tot je adresboek op je telefoon om te kijken wie van je vrienden ook Signal gebruikt.

Die personen verschijnen in je Signal-contactenlijst. Klik op een naam om te kletsen en foto's of video's te sturen. Je kunt ook met meerdere personen tegelijk chatten in een groepsgesprek. Er is nauwelijks verschil met WhatsApp.

Sinds 2024 kun je je telefoonnummer verbergen voor de andere gebruikers van Signal. Mensen kunnen je dan alleen vinden door je exacte gebruikersnaam op te geven.

Bekijk het stappenplan per platform.

Pincode

Signal stelt tijdens de installatie voor om een pincode in te stellen. Signal gebruikt deze als sleutel voor bepaalde informatie in de app. Daarmee kan Signal die informatie op zijn servers back-uppen. Denk aan je contactenlijst, je profiel, je app-instellingen en je lijst geblokkeerde contacten.

De berichten zelf worden niet geback-upt. Die zijn echt alleen op je eigen telefoon beschikbaar. Signal weet je code niet en kan niet zien welke gegevens je bij het bedrijf in bewaring geeft.

Je kunt het instellen van een code afwijzen. Dat kan eventueel ook achteraf via Instellingen > Privacy. Je kunt instellen niet steeds gevraagd te worden een pincode in te stellen of op te geven.

Je kunt via het privacymenu een optionele (extra) schermvergrendeling instellen na een aantal minuten. Als je dat hebt gedaan, kun je de standaard telefoonschermcode (of je vingerafdruk of gezichtsscan) gebruiken om het scherm te ontgrendelen.