Tikkie: hoe werkt het?

Wat is Tikkie?

Tikkie is een gratis app waarmee je betaalverzoeken verstuurt naar vrienden, familie of bekenden. Handig als je een etentje hebt voorgeschoten of geld inzamelt voor een cadeau voor een collega.

Als je mobiel bankiert is even geld overmaken naar iemand die heeft voorgeschoten bijna net zo makkelijk. Zeker als diegene in je adresboek staat en je het rekeningnummer dus al hebt. Maar het voordeel van Tikkie is dat je kunt bijhouden hoeveel je al hebt teruggekregen. Vooral als je van meer mensen geld terugkrijgt.

ABN AMRO

Tikkie is een initiatief van ABN AMRO. Maar je hoeft geen klant te zijn om de app te gebruiken. Je hebt wel een Nederlandse betaalrekening en een smartphone nodig. De ontvanger van het betaalverzoek hoeft Tikkie niet te hebben. Hij krijgt via WhatsApp een link om via iDEAL te betalen. Je kan de link ook naar bijvoorbeeld Signal of een e-mailadres sturen.

Andere banken hebben ook de mogelijkheid op een betaalverzoek te sturen. Dit doe je in de mobiel bankieren-app van je eigen bank. Degene die het betaalverzoek ontvangt, hoeft geen klant te zijn bij jouw bank.

Veiligheid

Als je je aanmeldt voor Tikkie moet je je IBAN opgeven. Let goed op of je het juiste nummer doorgeeft. ABN AMRO controleert dit niet.

Veilige links

Als ontvanger van een verzoek betaal je via je eigen bank met iDEAL. De link die je ontvangt begint met 'https'. Dit betekent dat je gegevens versleuteld zijn. Een Tikkie betaalverzoekje ziet er altijd zo uit: https://tikkie.me/pay/.

Als dit niet zo is, klik er dan niet op en meld het bij Tikkie.

Niet bijgeschreven

Als de betaling niet wordt bijgeschreven op je rekening, moet ABN AMRO aantonen dat jouw bank het bedrag wel ontvangen heeft. Je kunt dan bij je eigen bank vragen waarom het bedrag niet is bijgeschreven. Als ABN AMRO niet kan aantonen dat je bank het bedrag ontvangen heeft, moet ABN AMRO het bedrag aan jou terugbetalen.

Misbruik

De naam en populariteit van Tikkie wordt helaas ook misbruikt door oplichters. Er zijn gevallen bekend waarbij oplichters reageren op een advertentie op Marktplaats. Ze vragen de verkoper 1 cent over te maken naar hun bankrekening en versturen de verkoper een link, zogenaamd een betaalverzoek via Tikkie. In werkelijkheid kom je op een nepsite terecht. Hier proberen ze je gegevens te achterhalen. Dit heet phishing.

Let dus extra goed op als je op Marktplaats te maken krijgt met een betaalverzoek via Tikkie. Zeker als iemand vraagt om een cent over te boeken. Controleer de link die je ontvangt ook altijd goed. Een Tikkie betaalverzoek ziet er altijd zo uit: https://tikkie.me/pay/.

Gebruik persoonsgegevens

Tikkie gebruikt je gegevens niet voor andere doeleinden. Je gegevens worden bijvoorbeeld niet verkocht aan derde partijen. Tikkie maakt wel gebruik van advertentiecookies als je daar toestemming voor hebt gegeven. Dit betekent dat je gepersonaliseerde advertenties van Tikkie te zien krijgt.

Profilering

Gebruikers van Tikkie die ook klant zijn van ABN AMRO kunnen te maken krijgen met profilering. Dat betekent dat ABN AMRO gebruik maakt van bepaalde kenmerken van klanten. Bijvoorbeeld je leeftijdscategorie en welke andere producten je hebt bij de bank. Op basis daarvan kun je gepersonaliseerde advertenties van Tikkie krijgen. Ook hiervoor moet je de cookies geaccepteerd hebben. Wil je dat niet meer? Dan kun je bezwaar maken bij ABN AMRO.

Hoe werkt Tikkie?

Andere toepassingen van Tikkie

Tikkie wordt niet alleen gebruikt om betaalverzoeken naar vrienden, familie en bekenden te sturen.

Je kunt het ook tegenkomen bij onder andere:

Doneren. Bijvoorbeeld met een QR-code op de collectebus. De donateur scant de QR-code en kiest zelf het bedrag.

Zakelijke betaalverzoeken. HIermee betaal je een factuur van een bedrijf.

Bij cashbackacties. Via 'Deals' vraag je geld terug bij een actie van een winkel of bedrijf.

In de horeca. Je betaalt de rekening in een café of restaurant via Tikkie. Bijvoorbeeld door een QR-code op je tafeltje te scannen en het tafelnummer in te vullen.

Voor gezamenlijke uitgaven. Bijvoorbeeld tijdens een weekendje weg met familie of vrienden. Met Groepie kun je gezamenlijke uitgaven bijhouden en later verrrekenen.

Verdienmodel Tikkie

ABN AMRO verdient niet aan het gebruik van Tikkie door particulieren. De app zelf en het gebruik ervan is gratis. Het verdienmodel zit aan de zakelijke kant. Winkels, restaurants, goede doelen en andere bedrijven betalen wel voor het gebruik van Tikkie. In de meeste gevallen moeten zij ook een zakelijke betaalrekening hebben bij ABN AMRO. Ook verdient ABN AMRO aan bedrijven die cashbackacties aanbieden via Tikkie Terug.