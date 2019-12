Tikkie: hoe werkt het?

Eerste indruk|ABN Amro introduceert Tikkie, een app waarmee je geld kunt terugvragen, als je iets hebt voorgeschoten. Hoe handig is deze betaalapp? Wat is er verbeterd sinds de introductie van de app?

Updates Tikkie

Er zijn diverse updates geweest nadat onze eerste indruk is gemaakt halverwege 2016. Graag informeren wij je over een aantal belangrijke ontwikkelingen.

november 2018 (nieuwe functionaliteit): Tikkie Pay

ABN Amro maakte op 22 november bekend dat de bank Tikkie uitbreidt met een nieuwe functionaliteit: Tikkie Pay. Gebruikers willen ook graag op eigen initiatief kunnen betalen, dus niet alleen na een betaalverzoek. Je betaalt het bedrag aan een 06-nummer dat Tikkie koppelt aan de IBAN van de ontvanger.

Op dit moment test een groep van 500 gebruikers Tikkie Pay. Het is nog onbekend wanneer de app voor alle gebruikers beschikbaar is. Op 23 januari 2019 heeft Tikkie deze functionaliteit uitgezet in het kader van privacy.

juli 2018

Aan de hand van klantfeedback is Tikkie op 11 juli 2018 verbeterd. Als je de update van 11 juli installeert, kun je maximaal €2500 ontvangen per Tikkie (maximaal €750 per persoon). Op 25 juni liet ABN Amro weten dat TIkkie inmiddels 3 miljoen gebruikers telt.

augustus 2017

Terugbetaalapp Tikkie heeft inmiddels 1 miljoen gebruikers en er worden 150.000 'tikkies' per week verstuurd, aldus ABN Amro. Een goed moment om te kijken of de nadelen uit deze eerste indruk van ruim een jaar geleden nog gelden.

Deze nadelen zijn niet meer van toepassing:

Inmiddels kun je een betaalverzoek intrekken. Je verwijdert dan het betaalverzoek in de app waardoor de betaallink niet meer werkt.

Ook is het mogelijk om je IBAN te verwijderen zonder dat je de app moet verwijderen en opnieuw installeren.

Het betaalverzoek kon je voorheen alleen versturen via Whatsapp. Nu kun je ook het verzoek versturen per sms, Messenger, Telegram of je deelt een QR-code.

De overige genoemde nadelen zijn nog van toepassing.

De app Twyp en Sjaak bestaan inmiddels niet meer.

Conclusie: Tikkie houdt bij wie wel/niet betaald heeft

Tikkie is een gratis app waarmee je betaalverzoeken verstuurt naar vrienden, familie of bekenden. Het voordeel van Tikkie ten opzichte van andere soortgelijke apps is dat de ontvanger de app niet hoeft te hebben. Zowel de verzoeker als de ontvanger moeten wel een Nederlandse bankrekening en Whatsapp hebben.

Als je al mobiel bankiert is even geld overmaken naar iemand die heeft voorgeschoten net zo makkelijk. Maar Tikkie houdt bij wie wel en niet betaald heeft. Zonder Tikkie moet je dat zelf doen.

Wat is Tikkie?

Met Tikki verstuur je dus betaalverzoeken. Het is een initiatief van ABN Amro, maar je hoeft geen klant te zijn om het te gebruiken of verzoeken te ontvangen.

Om Tikkie te gebruiken heb je een Nederlandse betaalrekening, een smartphone (Android en iOS) en Whatsapp nodig. De ontvanger van het betaalverzoek heeft Tikkie niet nodig, wel Whatapp en een Nederlandse betaalrekening.

De ontvanger van het betaalverzoek krijgt via Whatsapp een link om via iDEAL te betalen.

Als je een betaalverzoek stuurt, zie je in de app wie betaald heeft en kun je een herinnering sturen aan wie nog niet betaald heeft. Je kunt je betaalverzoek ook versturen aan een Whatsapp-groep. Als je het verzoek aan meerdere mensen wilt sturen, die niet in 1 groep zitten, moet je het linkje kopiëren en apart versturen.

Sjaak, Bunq, Twyp, Tikkie

Tikkie is niet de eerste app waarmee je betaalverzoeken kunt doen en/of rekeningen mee kunt delen of 'snel en makkelijk' kunt betalen aan bekenden. Sjaak, Twyp en Bunq zijn voorbeelden van recent geïntroduceerde apps met dezelfde soort diensten. Het grootste voordeel van Tikkie ten opzichte van deze andere apps is dat de ontvanger de app niet hoeft te hebben. Ook heb je voor Tikkie geen toegangscode of account nodig.

Toch blijft het voor consumenten die de Mobiel Bankieren-app van hun bank gebruiken, net zo makkelijk om geld over te maken via die app. Bij sommige banken moet het dan wel om iemand gaan waarnaar je al eerder geld hebt overgemaakt (en die dus in je adresboek staat) of je moet hebben ingesteld dat je ook geld kunt overmaken naar onbekende rekeningnummers. Daarnaast bieden ING en Rabobank in hun mobiel bankieren-app ook de mogelijkheid een betaalverzoek via onder andere WhatsApp te versturen.

Bij Tikkie staat je geld alleen direct op de rekening van de ander als je allebei bij ABN Amro bankiert. Tikkie werkt namelijk met een tussenrekening. De ontvanger van het verzoek maakt via iDEAL geld over naar een tussenrekening van ABN Armo, die het weer overmaakt aan de verzoeker. Het duurt maximaal een dag voordat het geld op je rekening staat. Ditzelfde geldt voor overmaken via mobiel bankieren, tenzij je allebei bij dezelfde bank zit. Bankier je bijvoorbeeld allebei bij ING, dat is overboeken via je mobielbankieren-app dus sneller dan via Tikkie.

Veiligheid

Als je je aanmeldt voor Tikkie moet je je IBAN opgeven. Let goed op of je het juiste nummer doorgeeft, want ABN Amro controleert dit niet.

Als de betaling niet wordt bijgeschreven op je rekening, moet ABN Amro aantonen dat jouw bank het bedrag wel ontvangen heeft. Je kunt dan bij je eigen bank vragen waarom het bedrag niet is bijgeschreven. Als ABN Amro niet kan aantonen dat je bank het bedrag ontvangen heeft, moet ABN Amro het bedrag aan jou terugbetalen.

Als ontvanger van een verzoek betaal je via je eigen bank met iDEAL. De link die je ontvangt begint met 'https'. Dit betekent dat je gegevens versleuteld zijn.

De app heeft geen toegangscode, dus als je telefoon in verkeerde handen valt, kan iemand betaalverzoeken doen. Veel heeft de dief er niet aan, want de betalingen komen niet op zijn rekening. Om het rekeningnummer te veranderen moet de app opnieuw geïnstalleerd worden. Het is dus vooral aan de ontvanger van zo'n verzoek om oplettend te zijn: betaal niet zomaar als je niets verwacht of het bedrag veel hoger is dan verwacht.

Voordelen

De app en het gebruik ervan zijn gratis

De ontvanger hoeft de app niet te hebben en het maakt niet uit bij welke bank hij bankiert

Het geld komt op je eigen betaalrekening, dus geen gedoe met tegoeden

Je kunt zien wie nog niet betaald heeft

Nadelen

Je kunt een betaalverzoek (nog) niet intrekken

Het geld staat niet direct op je rekening (als je niet allebei bij ABN Amro bankiert), net als bij een gewone overboeking van de ene bank naar de andere bank

De app is niet beschikbaar voor Windows-smartphones

Geen functie om een rekening te verdelen, je moet het gewoon zelf uitrekenen wie wat betaalt

Alleen met Whatsapp te gebruiken, niet meer andere chatapps

Je eigen gegevens (zoals je IBAN) kun je (nog) niet wijzigen. Je moet de app dan verwijderen en opnieuw installeren

Phishing

Oplichters probeerden in januari 2018 opnieuw via een nep-website van Tikkie bankgegevens te ontvreemden. Zie ook het bericht hieronder van oktober 2017. Ontvang je (via WhatsApp) een betaalverzoek via Tikkie, let dan dus op het volgende:

De naam: in plaats van tikkie.me (de originele website) gebruiken de criminelen tlkkie.nl. De i is dus vervangen door een l.

Het webadres: de nep-website eindigt op .nl in plaats van .me (de originele website).

Kijk voor meer informatie en tips op de website van Fraudehelpdesk.

Al eerder misbruik door oplichters

In oktober 2017 werd de naam en populariteit van betaaldienst Tikkie helaas ook misbruikt door oplichters. Er zijn gevallen bekend waarbij oplichters reageren op een advertentie op Marktplaats. Ze vragen de verkoper een cent over te maken naar hun bankrekening en versturen de verkoper dan een link, zogenaamd een betaalverzoek via Tikkie. In werkelijkheid kom je op een nepsite terecht, waar wordt geprobeerd je gegevens te achterhalen (phishing).

Let dus extra goed op als je op Marktplaats te maken krijgt met een betaalverzoek via Tikkie. Zeker als iemand vraagt om een cent over te boeken. Controleer de link die je ontvangt ook altijd goed. Een Tikkie betaalverzoek ziet er altijd zo uit: https://tikkie.me/pay/.

