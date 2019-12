Overboeking naar verkeerd rekeningnummer

Wat kun je doen als je per ongeluk geld overmaakt naar een verkeerd rekeningnummer? En wat als het door een fout van de bank bij de verkeerde terecht komt?

Zelf overgeboekt naar een verkeerd rekeningnummer

Als je zelf geld overboekt naar een verkeerd rekeningnummer, bijvoorbeeld naar een oud rekeningnummer of door een typefout, heb je weinig rechten. Je bent afhankelijk van de medewerking van de ontvanger. In de Algemene Bankvoorwaarden staat dat banken niet de naam en het rekeningnummer hoeven te controleren. Dit betekent dat het geld gewoon wordt overgemaakt als het verkeerd ingetypte rekeningnummer daadwerkelijk bestaat.

Heb je een fout nummer ingevoerd? Vraag dan aan je bank of ze het geld kunnen terughalen.

Jouw bank neemt contact op met de bank waar de ontvanger de rekening heeft. Die bank vraagt de ontvanger om het geld weer terug over te maken.

Als de ontvanger het geld niet vrijwillig terugboekt, moet je zelf (juridische) maatregelen nemen. De banken geven op verzoek wel de contactgegevens van de ontvanger.

Gelukkig is de kans op overboeken naar een verkeerd rekeningnummer kleiner geworden sinds de meeste banken, op aandringen van de Consumentenbond, de IBAN-Naam Check hebben ingevoerd. Door deze check krijg je voor het overboeken een melding als naam en rekeningnummer niet overeenkomen.

Verkeerde overboeking door de bank

De bank heeft de plicht ervoor te zorgen dat jouw opdrachten goed worden verwerkt en is dus aansprakelijk voor eigen fouten. Is jouw betaalopdracht niet of niet juist uitgevoerd? Volgens de algemene bankvoorwaarden moet je zo snel mogelijk 'reclameren', zodat de eventuele schade beperkt blijft.

De bank is verplicht een foutieve overboeking op korte termijn te herstellen. Het bedrag moet worden teruggevorderd van de ontvanger en vervolgens worden overgemaakt naar het juiste rekeningnummer. De schade die is ontstaan door de verkeerde overboeking, kun je verhalen op de bank.

Als je ziet dat er iets fout is gegaan met een overboeking, neem dan direct contact op met de bank. Je kunt het beste een aangetekende brief sturen. Geef daarin ook aan dat je binnen 3 weken een reactie wilt.

Heb je na 3 weken geen reactie ontvangen of reageert je bank niet naar tevredenheid, dan kun je je klacht voorleggen bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).

