Overboeking naar verkeerd rekeningnummer

IBAN-Naam Check door de bank

De meeste banken hebben de IBAN-Naam Check. Hiermee is de kans op overboeken naar een verkeerd rekeningnummer kleiner geworden. Dit deden ze op aandringen van de Consumentenbond. Door deze check krijg je voor het overboeken een melding als naam en rekeningnummer niet hetzelfde zijn.

Zelf overgeboekt naar de verkeerde

Let bij het overboeken altijd goed op, want als je zelf geld overboekt naar de verkeerde heb je weinig rechten.

Wat kun je doen als het toch gebeurt?

Heb je een fout nummer ingevoerd? Vraag dan aan je bank of ze het geld kunnen terughalen.

Jouw bank neemt contact op met de bank waar de ontvanger de rekening heeft. Die bank vraagt de ontvanger om het geld weer terug over te maken.

Je kunt ook €0,01 overmaken naar het nummer. In de omschrijving vraag je of diegene het geld wil terugboeken.

Als de ontvanger het geld niet vrijwillig terugboekt, moet je zelf (juridische) maatregelen nemen. De banken geven op verzoek wel de contactgegevens van de ontvanger.

Verkeerde overboeking door de bank

De bank heeft de plicht om te zorgen dat jouw opdrachten goed worden verwerkt. De bank is dus aansprakelijk voor eigen fouten. Is jouw betaalopdracht niet of niet juist uitgevoerd? Volgens de algemene bankvoorwaarden moet je zo snel mogelijk 'reclameren', oftewel bezwaar maken. Zo blijft eventuele schade beperkt.

Schade verhalen op de bank

De bank is verplicht een foutieve overboeking op korte termijn te herstellen. Het bedrag moet worden teruggevorderd van de ontvanger. Daarna moet het worden overgemaakt naar het juiste rekeningnummer. De schade die is ontstaan door de verkeerde overboeking, kun je verhalen op de bank.