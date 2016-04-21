Betalen per automatische incasso

Onterechte incasso

Een machtiging geef je schriftelijk of online via een Digitale Incassomachtiging of met iDIN ondertekenen. Alleen deze machtigingen zijn geldig.

Een incasso is onterecht als je bijvoorbeeld helemaal geen machtiging hebt afgegeven. Of niet op een geldige manier, bijvoorbeeld telefonisch.

Wat kun je zelf doen?

Schrijft een bedrijf geld af van je rekening, zonder dat je een (geldigde) machtiging hebt afgegeven dan zijn dit je opties:

Je kunt alle incasso's binnen 8 weken terugboeken. Dit heet storneren. Je doet dit via mobiel bankieren of internetbankieren. Of neem contact op met je bank. Je hoeft geen reden op te geven.

Zijn die 8 weken voorbij? Dan kun je een onterechte incasso via de procedure 'Melding Onterechte Incasso (MOI)' terugvragen via je bank. Dit kan tot 13 maanden na afschrijving van het geld. Via internetbankieren (ABN AMRO, ING) of door contact op te nemen (Rabobank, ASN Bank).

Neem zelf contact op met het bedrijf dat geld heeft afgeschreven en vraag of ze de incasso terugdraaien. Op je afschrift zie je welk bedrijf heeft geïncasseerd. Dit kun je altijd doen, maar in ieder geval de periode van 13 maanden na afschrijving voorbij is.

Tip: zoek online op de naam van het bedrijf. Dan kun je zien om wat voor een bedrijf het gaat en of er meer meldingen zijn van onterechte incasso's.

Kom je er zelf niet uit met bedrijf? Kijk of je gebruik van maken van een voorbeeldbrief of ander juridisch advies.

Tips bij automatische incasso's

Als je geld laat storneren (terugboeken), neem dan ook contact op met het bedrijf dat geld afgeschreven heeft. Zo kun je uitleggen waarom je gestorneerd hebt en voorkom je dat het later weer misgaat.

Controleer je rekeningafschriften regelmatig. Zo kun je een onterechte incasso op tijd terugboeken.

De (eventuele) betalingsverplichting blijft bestaan als je storneert. Moet je nog iets betalen, dan kan het bedrijf (uiteindelijk) een incassobureau inschakelen. Je moet wel eerst een herinnering ontvangen.

Incassomaatregelen

Je hebt verschillende mogelijkheden om incasso's tegen te houden, te beperken en terug te boeken. Je bank is verplicht deze incassomaatregelen aan te bieden.

Veelgestelde vragen over incasso