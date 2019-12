Betalen per automatische incasso

Onterechte incasso

Een machtiging geef je schriftelijk of via een Digitale Incassomachtiging. Alleen deze machtigingen zijn geldig. Geef je een online machtiging (dus niet via Digitaal Incassomachtigingen, maar bijvoorbeeld als je ergens aanvinkt dat je het bedrijf machtigt) of een telefonische machtiging, dan is deze niet geldig en kun je hem terugdraaien.

Wat kun je zelf doen?

Schrijft een bedrijf toch geld af van je rekening, zonder dat je een machtiging hebt afgegeven?

Je kunt binnen 8 weken het afgeschreven bedrag terugboeken (ook wel storneren genoemd), via mobiel bankieren, internetbankieren of door contact op te nemen met je bank. Je hoeft geen reden op te geven.

Je kunt je bank vragen het geld terug te boeken via de procedure 'Melding Onterechte Incasso (MOI)'. Dit kan tot 13 maanden na afschrijving van het geld.

Neem zelf contact op met het bedrijf dat geld heeft afgeschreven en vraag of ze de incasso terugdraaien. Op je afschrift zie je welk bedrijf heeft geïncasseerd.

Tip: zoek op de naam van het bedrijf in Google. Dan kun je zien om wat voor een bedrijf het gaat en of daarover meer meldingen zijn van onterechte incasso's.

Tips

Als je geld laat storneren (terugboeken), neem dan ook contact op met het bedrijf dat geld afgeschreven heeft. Zo voorkom je dat het later weer misgaat en kun je uitleggen waarom je gestorneerd hebt.

Controleer je rekeningafschriften regelmatig, zodat je een onterechte incasso op tijd kunt terugboeken.

De (eventuele) betalingsverplichting blijft bestaan als je storneert. Moet je nog iets betalen, dan kan het bedrijf (uiteindelijk) een incassobureau inschakelen. Je moet wel eerst een herinnering ontvangen.

Storneren (terugboeken)

Je kunt een eenmalige of doorlopende incasso altijd binnen 8 weken terugboeken (storneren) zonder een reden op te geven. Ook als kansspelen zoals de Lotto en Staatsloterij geld van je rekening afschrijven, kun je dat storneren.

Let op: als je een betalingsverplichting hebt, dan blijft deze bestaan. Is een incasso onterecht, bijvoorbeeld omdat je geen machtiging hebt afgegeven? Dan kun je die ook nog via een Melding Onterechte Incasso terugvorderen. Een Melding Onterechte Incasso doe je bij je bank.

Bij alle banken kun je via internetbankieren en/of mobiel bankieren een incasso storneren.

Onterechte incasso?

Via de procedure Melding Onterechte Incasso kun je het bedrag tot 13 maanden nadat het afgeschreven is, laten terugboeken.

Jouw bank zal contact opnemen met de bank van het bedrijf dat geld heeft afgeschreven, de incassant. Die bank vraagt aan de incassant de machtiging te laten zien. De incassant moet een geldige machtiging hebben en moet deze tot minimaal 1 jaar na de laatste incasso of het vervallen van de machtiging bewaren. Kan de incassant deze machtiging niet tonen, dan krijg je je geld terug. De procedure wordt in principe binnen 2 weken afgerond.

Let op: ABN Amro rekent 'onderzoekskosten' als de incasso wel terecht blijkt te zijn. Bijvoorbeeld als je toch wel een machtiging hebt afgegeven.

Incasso's blokkeren

Je kunt je betaalrekening laten blokkeren voor:

alle incasso’s

incasso's van bepaalde bedrijven

een bepaalde machtigingen van een bedrijf (als je meer dan één machtiging bij hetzelfde bedrijf hebt)

Incasso's weigeren en incassomeldingen

Een ingeplande incasso kun je nog vooraf weigeren. In je internetbankieromgeving vind je meestal een lijst van ingeplande incasso's waar je een wijziging kunt aangeven. Als je dat wilt, krijg je 5 dagen vóór de eerste afboeking van een nieuwe incassomachtiging een melding van je bank. Meestal via een bericht in je berichteninbox in de internetbankieromgeving.

Bij sommige banken kun je instellen dat je ook een pushbericht, e-mail of sms wil ontvangen, zodat je de incasso nog op tijd kunt weigeren.

Maximale frequentie en/of bedrag

Je kunt per incassomachtiging een maximaal aantal afschrijvingen instellen. Bijvoorbeeld: bedrijf X mag maximaal 13 keer per jaar afschrijven. Daarnaast kun je een maximum instellen voor de hoogte van het bedrag dat afgeschreven mag worden. Bijvoorbeeld: bedrijf X mag maximaal €50 per keer incasseren. Houd wel rekening met eventuele prijsverhogingen.

Ook als een bedrijf niet kan afschrijven, moet je betalen. Je kunt ook een maximale frequentie in combinatie met een maximum bedrag instellen. Bijvoorbeeld: bedrijf X mag maximaal 12 keer per jaar maximaal €100 incasseren.

De goedkeuringslijst

Op een goedkeuringslijst staan bedrijven die van jouw rekening geld mogen afschrijven. Zo'n lijst moet je zelf aanvragen bij je bank. De banken geven bij je aanvraag een overzicht van alle bedrijven die de voorgaande 13 of 15 maanden (verschilt per bank) een Europese incasso op je rekening hebben uitgevoerd.

Bedrijven die niet op de goedkeuringslijst staan, kunnen dus niet incasseren. Het risico is dan wel dat je hierdoor je rekening(en) niet of niet op tijd betaalt. Dit kan onder andere extra kosten opleveren. Het bedrijf hoort overigens wel een herinnering te sturen.

Machtig je een nieuw bedrijf of instelling om eenmalig of periodiek iets af te schrijven? Dan moet je die partij aan de lijst toevoegen.

Actief beheren

Je moet je goedkeuringslijst actief beheren en dus een extra actie doen als je een machtiging afgeeft. Geef je een schriftelijke machtiging, dan moet je de goedkeuringslijst zelf aanpassen.

Alle banken sturen een e-mail of een bericht in je inbox van de bank als ze een incasso-opdracht ontvangen van een bedrijf dat niet op je goedkeuringslijst staat.

Nieuw bedrijf toevoegen

Een nieuw bedrijf toevoegen aan de goedkeuringslijst is wel wat werk. Stel, je stapt over van energieleverancier, dan moet je zelf de nieuwe energieleverancier op de goedkeuringslijst zetten. Je hebt hiervoor een ‘incassant-ID’ nodig en soms ook een machtigingskenmerk. Dat laatste is het geval als een bedrijf meerdere machtigingen heeft en je alleen toestemming wilt geven voor een specifieke machtiging.

Alle bedrijven hebben een incassant-ID. Je vindt het incassant-ID en het machtigingskenmerk bij elke afschrijving van dat bedrijf in het overzicht van bij- en afschrijvingen van je rekening. Gaat het om een nieuw bedrijf, dan moet je contact met hen opnemen om het incassant-ID te achterhalen.

Wij vinden dit erg klantonvriendelijk. Consumenten zouden genoeg moeten hebben aan het rekeningnummer van het bedrijf.

Digitaal incassomachtigen

Machtigingen zijn geldig als ze schriftelijk ondertekend zijn of via een online machtiging (digitaal incassomachtigen). Als je een digitale machtiging afgeeft én je gebruikt de goedkeuringslijst, dan voegt de bank deze machtiging automatisch toe aan de lijst.

Lees ook: