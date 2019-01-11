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Dubbele afboeking bij pinbetaling in binnen- en buitenland

Als bij een winkel of tankstation in het binnen- of buitenland een bedrag dubbel wordt afgeschreven, wordt het teveel betaalde bedrag vaak automatisch teruggeboekt. Is dat niet het geval, neem dan contact op met je bank.
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Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenBijgewerkt op:29 januari 2026

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Dubbele afschrijving bij het pinnen

Heb je 2 keer betaald? Bijvoorbeeld omdat je bij de eerste keer dacht dat de betaling misging?

Dan los je dat het snelst op via de winkelier, ook in het buitenland. De betalingen hebben vaak verschillende transactienummers. De winkelier kan 1 betaling teruggeven. De eigen bank kan de betaling niet ongedaan maken. Je hebt zelf in de winkel voor de extra betaling goedkeuring gegeven, ook al was dat onbedoeld. Lukt dat niet? Noteer de contactgegevens van de winkel en bewaar de kassabonnetjes.

Heb je 1 keer betaald en is het bedrag 2 keer afgeboekt?

Dan wordt die fout meestal automatisch hersteld. Een storing of boekingsfout bij de bank blijft bijna nooit onopgemerkt. Heb je na 3 werkdagen nog steeds niets terug, neem dan contact op met je bank. Als de transactienummers hetzelfde zijn, weet je zeker dat de fout niet bij jezelf of de winkelier ligt. De bank moet het dan voor je oplossen. Als dat niet lukt, moet de bank de fout laten herstellen door de juiste schakel in het proces.

Let op: de informatie die banken hierover geven, wisselt nogal. Bovenstaande procedures gelden volgens de Betaalvereniging voor alle banken.

Tips bij dubbele afboekingen

  • Controleer je afschriften goed. Zeker bij een vakantie in het buitenland. Wij hebben meerdere meldingen ontvangen over dubbele afboekingen in buitenlandse supermarkten.
  • Controleer direct of een afboeking goed is gegaan via je mobiel bankieren-app. Gebruik hierbij niet een wifinetwerk, maar je eigen databundel.
  • Lukt een betaling in een winkel niet? Betaal dan niet contant of met een andere bankpas, vanwege de bewijslast. Probeer nog een keer dezelfde pas of betaal met een creditcard.

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