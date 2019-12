Dubbele afboeking bij pinbetaling

Dubbele afschrijving

Een dubbele afschrijving wordt meestal veroorzaakt door een internetstoring of een storing in het kassasysteem van de winkelier. Vaak verloopt de betaling in de winkel al niet vlekkeloos. De kassamedewerker vraagt je bijvoorbeeld om de pincode nogmaals in te toetsen of opnieuw te betalen.

In de meeste gevallen wordt de fout automatisch gecorrigeerd, al kan dat wel enige tijd duren (tot 10 werkdagen). Als je na die 10 dagen je geld niet terug hebt, neem dan in ieder geval contact op met je eigen bank. Jouw bank kan contact opnemen met de winkel en zorgen dat je het geld alsnog terugkrijgt.

Tips

Houd je bij- en afschrijvingen goed in de gaten, meestal wordt het bedrag automatisch teruggeboekt.

Heb je na ongeveer 7 tot 10 dagen je geld nog niet terug, neem dan sowieso contact op met je eigen bank.

Controleer je afschriften goed, zeker bij een vakantie in het buitenland. De Consumentenbond heeft meerdere meldingen over dubbele afboekingen in buitenlandse supermarkten.

Controleer direct of een afboeking goed is gegaan via de mobiel bankieren-app. Maak daarbij geen gebruik van een wifinetwerk, maar van je eigen databundel.

Noteer de gegevens van de winkel die de dubbele afboeking heeft gedaan.

