Heb je een klacht over een product van je bank, zoals je betaalrekening? Bijvoorbeeld omdat er iets gewijzigd is waar je het niet mee eens bent? Laat dit dan weten aan je bank.

Kom je er niet uit met je bank? Dan kan je in beroep gaan bij je bank. Alle banken hebben hiervoor een klachtenprocedure. Daarin staat bijvoorbeeld hoe je in beroep kunt gaan. En hoeveel tijd je daarvoor hebt. Dat verschilt namelijk per bank en is niet altijd even duidelijk. In ons stappenplan lees je de belangrijkste eisen van jouw bank. En wat je moet doen als je het nog niet eens bent met je bank.

Stappenplan: klagen bij je bank

Tips klacht indienen bij je bank