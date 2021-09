Klacht indienen bij je bank

Alle banken hebben een klachtenprocedure. Daarin staat wat je kunt doen als je het niet eens bent met de oplossing.

Bij veel banken doe je dit door een brief aan de directie te sturen. Gelukkig kan het bij de meeste banken op een andere manier. Bijvoorbeeld via e-mail. Let ook op de termijn waarbinnen je bij sommige banken een klacht moet indienen.

De informatie is niet altijd even duidelijk. Soms staat er dat je alleen een brief kunt sturen. Bij onze controle bleek een e-mail ook mogelijk. En soms staat er geen termijn bij, terwijl die er wel is. Wij checkten het en kregen de volgende informatie van de banken:

Bank Hoe? Termijn klacht indienen ABN Amro brief, e-mail geen ASN Bank brief, e-mail geen ING brief 6 weken Knab telefonisch, e-mail, chat geen Rabobank* via Rabobank Klachtenservice 1 jaar RegioBank brief, e-mail 3 maanden SNS via klachtenformulier Beroepszaak 3 maanden Triodos Bank brief, e-mail 3 maanden

Rabobank: in beroep gaan is alleen mogelijk als je klacht via het klachtenformulier is doorgegeven. De klacht moet ook al behandeld zijn.