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Klacht indienen bij je bank

Heb je een klacht over je bank? We zetten op een rijtje welke stappen je moet nemen om een klacht in te dienen. Maak bijvoorbeeld gebruik van onze voorbeeldbrieven of persoonlijk juridisch advies.
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Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenBijgewerkt op:29 januari 2026

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Heb je een klacht over een product van je bank, zoals je betaalrekening? Bijvoorbeeld omdat er iets gewijzigd is waar je het niet mee eens bent? Laat dit dan weten aan je bank.

Kom je er niet uit met je bank? Dan kan je in beroep gaan bij je bank. Alle banken hebben hiervoor een klachtenprocedure. Daarin staat bijvoorbeeld hoe je in beroep kunt gaan. En hoeveel tijd je daarvoor hebt. Dat verschilt namelijk per bank en is niet altijd even duidelijk. In ons stappenplan lees je de belangrijkste eisen van jouw bank. En wat je moet doen als je het nog niet eens bent met je bank.

Stappenplan: klagen bij je bank

Tips klacht indienen bij je bank

  • Ben je het niet eens met de aangeboden oplossing? Of kom je er niet uit met je bank? Vraag dan aan je bank wat de volgende stappen zijn. En binnen welke termijn je die stappen moet nemen.
  • Bespreek je je klacht telefonisch, neem het gesprek eventueel op en maak aantekeningen. Vraag om een schriftelijke bevestiging van gemaakte afspraken.
  • Verstuur je een klacht per post, stuur dan nooit de originele documenten. 

  • Leden met lidmaatschap Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd kunnen gebruik maken van voorbeeldbrieven en persoonlijk juridisch advies.

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