Bel juridisch expert

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Bel een juridisch expert

  • Persoonlijk juridisch advies
  • Hulp van échte specialisten
  • Bij klachten en vragen over consumentenrecht.

Direct hulp nodig? Bel 070 - 445 45 45
Maandag t/m vrijdag 9:00 - 17:30 uur.

  • Advieslijn voor leden

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    Telefoonnummer: 070 - 445 45 45
    Maandag t/m vrijdag van 9:00-17:30 uur

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Persoonlijk juridisch advies

We geven ijzersterk persoonlijk juridisch advies. Daarmee helpen we je op weg bij vragen en problemen met verkopers en bedrijven, zoals:

  • Problemen met een kapot product en vragen over garantie.
  • Vragen over je rechten bij (online) aankoop.
  • Vragen over misleidende en agressieve handelingen van verkopers of dienstverleners.
  • Klachten over rekeningen.

We adviseren alleen bij vragen over het consumentenrecht. Dat zijn de rechten en plichten die je hebt als klant van een winkel of bedrijf. Bij andere onderwerpen helpen we je graag verder op weg met waardevolle informatie op onze website. Bijvoorbeeld bij vragen over je WOZ of verborgen gebreken bij je koopwoning. En voor algemene financiële vragen kun je vaak terecht bij onze Financiële Helpdesk.

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En kies het pakket dat het beste bij je past
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  • Geld & Recht

    8,-per maand

    Hulp waar je écht verder mee komt. Met Geld & Recht zijn we er voor je financiële en juridische vragen.

    De belangrijkste voordelen

  • Meeste waarde
    Volledig & Vertrouwd

    9,50per maand

    Het meest complete lidmaatschap. Best beoordeelde producten en hulp bij financiële en juridische vragen.

    De belangrijkste voordelen

We hebben het beste met je voor

  •  Elk jaar geven we 70.000 leden persoonlijk juridisch advies of financiële tips.
  • Al sinds 1953 komen we op voor de belangen van consumenten.
  • Consumenten beoordelen onze hulp met een 8,8. 

 

 

 