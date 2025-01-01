Bel juridisch expert

We geven ijzersterk persoonlijk juridisch advies. Daarmee helpen we je op weg bij vragen en problemen met verkopers en bedrijven, zoals:

Problemen met een kapot product en vragen over garantie.

Vragen over je rechten bij (online) aankoop.

Vragen over misleidende en agressieve handelingen van verkopers of dienstverleners.

Klachten over rekeningen.

We adviseren alleen bij vragen over het consumentenrecht. Dat zijn de rechten en plichten die je hebt als klant van een winkel of bedrijf. Bij andere onderwerpen helpen we je graag verder op weg met waardevolle informatie op onze website. Bijvoorbeeld bij vragen over je WOZ of verborgen gebreken bij je koopwoning. En voor algemene financiële vragen kun je vaak terecht bij onze Financiële Helpdesk.