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Warmtepompen

Met een warmtepomp kun je flink besparen op je energierekening. Daarom testen we voor jou warmtepompen die in Nederland goed verkrijgbaar zijn.

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Warmtepomp Collectief

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  • Scherp geprijsde warmtepompen
  • Gemiddeld in 7,5 jaar terugverdiend
  • Met €200 ledenkorting
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