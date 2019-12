Een warmtepomp kan een cv-ketel vervangen. Hij gebruikt energie uit de bodem, de buitenlucht of grondwater. Het is een zuinige en duurzame manier om je huis te verwarmen.

Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp verwarmt je huis zonder gas. Hij haalt warmte uit de bodem of buitenlucht en geeft deze via een warmtewisselaar af aan het verwarmingssysteem in je huis. Er zijn 2 soorten warmtepompen:

Een volledig elektrische warmtepomp (all electric) vervangt de gasaansluiting in je huis helemaal.

Een hybride warmtepomp combineert een (bestaande) HR-combiketel met een warmtepomp. De cv-ketel springt alleen bij als het heel koud is of voor warm kraanwater.

Niet elke warmtepomp is geschikt voor elke situatie. Veel hangt af van hoe goed jouw woning is geïsoleerd. Lees meer over soorten warmtepompen en ontdek wat voor jou geschikt is.

Kosten warmtepomp

Hybride warmtepomp

Volgens Milieu Centraal liggen de aanschafkosten voor een hybride warmtepomp rond de €4000. Dat is inclusief installatie, maar exclusief cv-ketel.

Volledig elektrische warmtepomp

Een 'all electric' warmtepomp is duurder. Volgens Milieu Centraal begint het bij zo'n €6500 a €8500, inclusief btw en installatie. Maar dit kan oplopen tot het dubbele, afhankelijk van het type en het vermogen van de warmtepomp.

Subsidie warmtepomp

Tot 2021 kun je subsidie krijgen als je een warmtepomp koopt. Hoeveel je krijgt is afhankelijk van het type warmtepomp.

Geluid warmtepomp

De meeste warmtepompen hebben een buitenunit met een ventilator. Die maakt geluid wanneer hij aanstaat.

Een hybride warmtepomp - die je gebruikt voor het verwarmen van je huis - maakt alleen geluid als hij het huis verwarmt. Een 'all electric' warmtepomp maakt meer geluid omdat je hem ook gebruikt voor warm kraanwater.

Laat een warmtepomp altijd door een vakman installeren. Zo voorkom je problemen met de werking, levensduur of geluidsoverlast.

Rendement warmtepomp

Met een hybride warmtepomp bespaar je volgens Milieu Centraal gemiddeld zo'n €200 per jaar (prijspeil 2019) ten opzichte van een hr-ketel. In dit bedrag zijn de hogere elektriciteitskosten al verrekend. Bij een 'all electric' warmtepomp gaat de besparing richting €300.

Lees ook: