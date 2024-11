Hoe wij warmtepompen testen

Welke warmtepompen testen wij?

We selecteren full-electric lucht/water-warmtepompen die in Nederland goed verkrijgbaar zijn. De vermogens lopen uiteen van 6 kW tot 10 kW. Het kunnen split-warmtepompen zijn, met een binnenunit en een buitenunit. Of monoblock, of hydrosplit systemen. Daarbij staat het grootste deel van de techniek in een grotere kast buiten..

We selecteren warmtepompen met en zonder meegeleverde tapwaterfunctie. De tapwaterfunctie is bij sommige warmtepompen meegeleverd, of geïntegreerd. Maar er zijn ook warmtepompen zonder tapwaterfunctie. Dan kun je die functie later toevoegen. Het koudemiddel kan R32 of R290 zijn.

Efficiëntie

In de test streven we naar een vergelijkbare situatie voor alle warmtepompen. Hiervoor wordt een klimaatkamer gebruikt om de weerscondities zoals die in bijvoorbeeld de winter voorkomen, na te bootsen.

De warmtepompen worden getest in een proefopstelling die is aangesloten op een hydraulisch systeem met een opslagvolume van 140 liter. De hoeveelheid afgegeven warmte is afhankelijk van het aangegeven verwarmingsvermogen van de warmtepomp en de buitentemperatuur. Voor radiatoren en vloerverwarming stellen we een stooklijn in. Voor andere parameters wijken we niet af van de fabrieksinstellingen.

Voor de radiatorverwarming verwachten we een aanvoertemperatuur van 55ºC, bij -10ºC. En voor de vloerverwarming een aanvoertemperatuur van 35ºC bij -7ºC. Het regelen hiervan wordt uitsluitend door de warmtepomp uitgevoerd.

Thermische prestaties en energieverbruik

We meten de thermische prestaties en het energieverbruik bij verschillende temperaturen (-15ºC, -7ºC, -2ºC, 2ºC, 7ºC en 12ºC). We houden rekening met automatische ontdooiprocessen en het energieverbruik van het (backup) verwarmingselement.

De optie van tapwaterbereiding wordt uitgeschakeld en niet getest.

Met behulp van alle gemeten waarden berekenen we het jaarlijkse rendement met radiatorverwarming, in gemiddelde en koudere klimaatzones. Dit jaarlijkse rendement heet ook wel het Seasonal Coëfficiënt of Performance (SCOP). We wegen de resultaten op basis van hoe vaak buitentemperaturen voorkomen in een klimaatzone, oftewel de EN 14825 standaard wordt toegepast.

Voor de koudere klimaatzone beoordelen we of de modellen de aanvoertemperatuur van 55ºC kunnen halen als het -15ºC is.

Het rendement bij vloerverwarming beoordelen we bij -2ºC en 7ºC.

Geluid

Het geluid van de buitenunit worden gemeten in de geïsoleerde klimaatkamer. Hierbij worden verschillende scenario’s gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om het geluid op maximaal vermogen, bij normaal bedrijf en bij verschillende temperaturen (7ºC en -7ºC).

We testen dit ook in de stille modus. Verder wordt de prestatiedaling bepaald door de hoeveelheid gegenereerde warmte te vergelijken met de situatie in ‘normaal gebruik’.

Klimaatimpact

Bij warmtepompen is er sprake van zowel directe als indirecte emissies. Van directe emissies is sprake als er per ongeluk koudemiddel weglekt. En dan zijn er indirecte emissies, omdat het apparaat energie gebruikt. Beide worden gebruikt om de klimaatimpact te bepalen.

Het type koudemiddel speelt een grote rol bij de beoordeling van warmtepompen. Maar een apparaat dat minder energie verbruikt, leidt altijd tot een lagere klimaatimpact.

Gebruiksgemak en installatiegemak

Het bedienen van de warmtepomp wordt beoordeeld door 3 lab medewerkers. Denk aan het instellen van de temperatuur of van tijdelijke verlagingen bij afwezigheid.

Ook de bediening via de app wordt beoordeeld, met bijvoorbeeld een oordeel over de duidelijkheid van menu’s en grafische elementen. En het gemak waarmee je de meest gebruikte functies kunt vinden. Ook de gebruikershandleiding en de installateurshandleiding worden beoordeeld. Deze handleidingen moeten compleet en duidelijk zijn, inclusief beschrijvingen als er bijzonderheden zijn.

Bescherming van persoonsgegevens

Bijna iedere warmtepomp is met internet te verbinden. Bijvoorbeeld voor bediening via een app. Of voor toegang tot instellingen en meetgegevens voor een installateur.

Bij het beoordelen van de internetveiligheid kijken we naar het dataverzendgedrag van de Android- en iOS-apps. Er wordt gekeken of de gegevens versleuteld zijn. Ook wordt een aantal ‘standaard goede praktijken’ die over internetveiligheid gaan gecontroleerd, zoals de juiste omgang met wachtwoorden.

De verschillende testaspecten worden op de volgende manier gewogen:

Testaspect Wegingsfactor Energie-efficientie, geluidsproductie en klimaatimpact 70% Installatie- en gebruiksgemak 25% Bescherming persoonsgegevens 5%

Internationaal testen

Het testen van warmtepompen kost veel geld. Daarom werken we samen met andere Consumentenbonden in Europa. Op die manier kunnen kosten en kennis gedeeld worden en kan de kwaliteit van testen op hoog niveau worden gebracht.

De testresultaten kun je ook bij andere Consumentenbonden terugvinden, al zullen de eindoordelen verschillen. Bij een Consumentenbond in een zuidelijk land, wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met het warmer klimaat in die regio.

Een deel van de warmtepompen wordt getest met hulp van een Europese subsidie (het CLEAR-HP-project). Of dit zo is staat bij specificaties, Test en ISDE gegevens. Meer informatie over het doel en de voorwaarden van deze subsidie vind je op de website van BEUC.

Testontwikkeling

Ieder jaar wordt opnieuw bekeken of er onderdelen van de test kunnen worden uitgebreid, aangevuld of verbeterd. Dit betekent dat de testresultaten in een testjaar goed vergelijkbaar zijn. Maar de testresultaten van een jaar eerder zijn dan niet helemaal vergelijkbaar.

Zo werd het gebruiksgemak in 2023 met 2 labmedewerkers beoordeeld, en in 2024 met 3. In 2023 werd het rendement bij het gebruik van vloerverwarming alleen bij -2ºC getest, in 2024 gebeurde dat ook bij 7ºC.

Bij de testgegevens in de productvergelijker staan bij verschillende in 2023 geteste modellen "N.V.T.". In veel gevallen is zo'n test wel uitgevoerd, maar op een andere manier. De waarde kan dan niet in de productvergelijker weergegeven worden, maar hij telt wel mee in de berekening van het totale testresultaat.

In 2020 zijn ook warmtepompen getest, en deze test is in 2022 nog een keer bijgewerkt. Deze warmtepompen waren van een ander type (hybride), en hadden een lager vermogen.