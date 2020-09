Een warmtepomp levert meer energie dan hij verbruikt. Door het hoge rendement is het een duurzaam alternatief voor een cv-ketel. Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in een COP-waarde.

COP en rendement warmtepomp

Het rendement van de warmtepomp wordt uitgedrukt in een COP-waarde (Coëfficiënt Of Performance). Dit is de verhouding tussen de hoeveelheid warmte die de warmtepomp afgeeft en de hoeveelheid energie die hij verbruikt. Bij een COP van 1 geeft de warmtepomp evenveel warmte af als hij aan energie verbruikt. Het rendement is dan 100%. Hoe hoger de COP, hoe beter.

Elektrische warmtepompen voor verwarming hebben meestal een COP tussen 4 en 5. Het rendement van het apparaat ligt dus tussen 400 en 500%. Een warmtepomp kan zo'n hoog rendement halen omdat hij 'gratis' energie uit de buitenlucht of (grond)water haalt. De COP-waarde staat op het energielabel van de warmtepomp (verplicht sinds 2015).

Warmtepomp verbruikt zelf ook elektriciteit

Omdat de warmtepomp gebruikt zelf ook elektriciteit verbruikt - die eerst opgewekt moet worden - valt het rendement lager uit. Uitgaande van de gemiddelde elektriciteitsproductie komt het rendement van een warmtepomp uit op zo'n 160 tot 200%.

Met alleen echt groene stroom kom je wel aan die 400-500%. Je kunt daarvoor natuurlijk ook een flink aantal zonnepanelen op je eigen dak laten plaatsen.

Warmtepomp met goede isolatie

Een warmtepomp werkt het best in combinatie met goede isolatie. Zorg dus dat je huis redelijk geïsoleerd is voordat je een hybride warmtepomp koopt en zelfs heel goed geïsoleerd voor je een volledige ('all-electric') warmtepomp neemt.

