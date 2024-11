Gebruikstips voor je warmtepomp

Het onderhoud aan een warmtepomp is minder ingewikkeld en hoeft minder vaak dan bij een cv-ketel. Er is geen gevaar voor koolmonoxide, er gaan geen grote hoeveelheden brandbaar gas in om, en er verslijten veel minder pakkingen.

Belangrijk is dat je de warmtepomp regelmatig even checkt. Ziet het apparaat, dat in weer en wind buiten staat, er nog goed uit? Klinkt de ventilator nog goed? Zie, of hoor je iets raars, laat dat dan snel controleren en oplossen.

De druk van het koudemiddel in de warmtepomp moet eens per 3 jaar gecontroleerd worden. Bij een 10 jaar oude warmtepomp is het verstandig dit vaker te laten doen, bijvoorbeeld 1 keer per 2 jaar. Dat kun je het best laten doen door een installateur of onderhoudsbedrijf. Het koudemiddel mag absoluut niet lekken.