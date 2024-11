De all-electric (ready) warmtepompen in onze test zijn er grofweg in twee uitvoeringen.

Monoblock

Bij deze modellen staat er in de tuin een kast, soms is er ook nog een klein binnendeel. Prettig als je weinig ruimte in huis hebt, of alle ruimte nodig is voor een boilervat. Ze zijn voor installateurs redelijk eenvoudig en daardoor goedkoper te installeren.

Split-systeem

Deze systemen bestaan altijd uit een buiten- en een binnendeel. Je hebt in huis dus wel wat ruimte nodig. Het buitendeel is compacter. Dit kun je bijvoorbeeld makkelijker aan de muur hangen. Installeren is wat lastiger, dus de rekening van de installateur zal hoger zijn.