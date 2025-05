Wat kost een warmtepomp?

De gemiddelde prijs van een warmtepomp

De prijs van een warmtepomp hangt af van de soort warmtepomp die je aanschaft. Hieronder staan de kosten van de meest voorkomende warmtepompen.

De prijzen in de tabel zijn richtlijnen. Deze zijn inclusief installatie, maar exclusief subsidie. De echte kosten hangen af van het merk, de leeftijd van je woning en de aanpassingen die nodig zijn. Vraag altijd meerdere offertes aan.

Soort warmtepomp Gemiddelde prijs Hybride zonder nieuwe cv-ketel €4000 – €7000 Hybride met nieuwe cv-ketel €6000 – €8500 All-electric €8000 – €16.000 Bodem/water €15.000 – €30.000

Installatiekosten warmtepompen

De installatie van een warmtepomp moet door een specialist gebeuren. Een ingewikkelde installatie is duurder. De kosten zijn ook afhankelijk van de leeftijd van je woning en hoeveel aanpassingen er nodig zijn. Lees meer over soorten warmtepompen en hoe ze werken.

Installatiekosten hybride warmtepomp

Voor de installatie van een hybride warmtepomp betaal je tussen de €1000 en €3000. Een hybride warmtepomp werkt samen met een een cv-ketel. Als het echt koud wordt, springt de cv-ketel bij en je gebruikt de cv-ketel ook voor warm water.

In oudere huizen is de installatie vaak duurder omdat er bijvoorbeeld leidingen aangepast moeten worden en een oude cv-ketel vervangen moet worden. Een eenvoudige aansluiting op een moderne cv-ketel is het goedkoopst.

Installatiekosten all-electric-warmtepomp

Voor de installatie van een all-electric-warmtepomp betaal je tussen de €2500 en €7500. De prijs hangt af van hoe ingewikkeld de installatie is. In nieuwbouw kun je een warmtepomp meestal makkelijker plaatsen. In bestaande woningen zijn vaak meer aanpassingen nodig. Je moet bijvoorbeeld radiatoren of leidingen laten vervangen.

Als de warmtepomp groot genoeg is, kan hij ook warm water leveren. Dan heb je ook nog een boilervat nodig. Zo kun je helemaal van het gas af.

Installatiekosten bodem/water-warmtepomp

Bij een bodem/water-warmtepomp zijn de installatiekosten gemiddeld 40% tot 60% van het totaalbedrag. Dat is zo'n €8000 tot €18.000.

Een bodem/water-warmtepomp is de duurste warmtepomp. Hij levert wel het hoogste rendement op, ook bij lage buitentemperaturen. Deze warmtepomp haalt warmte uit de bodem om je huis te verwarmen.

Bij een bodemwarmtepomp moet er meestal geboord worden in de grond, dit maakt de installatie duurder. De kosten kunnen hoger uitvallen als er veel aanpassingen nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een ander verwarmingssysteem. Ook vergunningen en bodemonderzoek kunnen extra kosten met zich meebrengen.

Subsidie warmtepomp

Met ISDE-subsidie krijg je gemiddeld zo'n 30% van de aanschafkosten terug. Hoeveel subsidie je krijgt, hangt af van het de soort warmtepomp en het vermogen.

Soort warmtepomp Subsidie gemiddeld Hybride €2000 - €3000 All-electric €3000 - €4000 Bodem-water €6000 – €10.000

De subsidie vraag je na installatie aan via de RVO. Hier vind je ook de uitgebreide voorwaarden en de precieze hoogte van de subsidiebedragen voor je keuze.

Terugverdientijd van een warmtepomp

De eenmalige kosten verdien je op termijn terug doordat je energiekosten dalen. In de tabel zie je hoe lang dat gemiddeld kan duren.

Type warmtepomp Gemiddelde terugverdientijd Hybride 4 – 8 jaar All-electric 10 – 15 jaar Bodem-water 15 – 20 jaar

Bovenstaande terugverdientijden zijn een schatting en verschillen per situatie. De terugverdientijd hangt af van meerdere zaken. Denk aan de isolatie van je woning, je huidige energieverbruik en de energieprijzen nu en in de toekomst.

Heb je zonnepanelen? Dan wordt de terugverdientijd korter, omdat je zelf stroom opwekt voor je warmtepomp.