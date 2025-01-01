Hoeveel kun jij besparen op je energierekening? Scan je huis en doe mee met het Zonnepanelen Collectief.
Als zonnepanelen vuil worden, brengen ze minder op. Gelukkig dus maar dat het hier meestal regelmatig regent. Zo spoelt het meeste vuil vanzelf van zonnepanelen af. Vooral als ze schuin liggen.
Aan je zonnepanelen kun je een thuisbatterij (thuisaccu) koppelen. Dat is een grote batterij die opgewekte stroom opslaat die je op dat moment niet nodig hebt. Handig, maar is het ook voordelig?
Scan je huis en kijk hoeveel jij kunt besparen op je energierekening. Wij regelen alles omdat jij recht hebt op een goede deal.