Zonnepanelen voor huurders

Particuliere huurwoning met eigen dak

In deze situatie is er niet veel verschil met woningeigenaren met een eigen dak. Je hebt alleen schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig hebt voor het plaatsen van de zonnepanelen. Daarbij is het handig afspraken te maken over verzekeringen (opstal en aansprakelijkheid) en eventuele overname van de zonnepanelen bij verhuizen.

Voorwaarden verhuurder

De verhuurder kan voorwaarden aan de toestemming verbinden. Maar hij kan ook voordeel hebben van een beter energielabel voor de woning dankzij jouw zonnepanelen. Je kunt aan de verhuurder vragen om een vergoeding voor dat voordeel.

Je kunt als huurder je zonnestroom verrekenen met je stroomverbruik en een overschot verkopen aan het energiebedrijf. Maar het voordeel daarvan is op dit moment sterk afhankelijk van het contract met je energieleverancier.

Huurwoning van woningcorporatie

Woon je in een huurwoning van een woningcorporatie en is je dak geschikt voor zonnepanelen? Dan kun je de corporatie vragen om panelen te plaatsen. Veel woningcorporaties werken samen met Stichting Wocozon. Die plaatst in opdracht van de corporatie zonnepanelen om huurwoningen te verduurzamen en de woonlasten te verlagen.

Kosten en opbrengsten

Als huurder betaal je niet voor de aanschaf van de zonnepanelen. Je betaalt via de woningcorporatie voor de stroom die jouw panelen opwekken, of een vast bedrag per paneel. Volgens Wocozon is dat bedrag meestal lager dan wat je aan een energieleverancier betaalt.

Let op de risico’s

Zonnepanelen op een huurwoning kunnen je woonlasten verlagen. Maar dat is niet meer vanzelfsprekend. Door het stoppen van de salderingsregeling in 2027, terugleverkosten bij veel energieleveranciers en strenge regels van woningcorporaties, kun je zelfs duurder uit zijn. Dat gebeurt vooral als je via de huur een vast bedrag betaalt dat niet omlaag kan, terwijl de panelen minder stroom opleveren dan verwacht. Als huurder heb je bovendien weinig invloed als de afspraken eenmaal zijn gemaakt.

Check dit eerst

Kijk goed naar de voorwaarden voordat je instemt. Let vooral op:

Wordt je bijdrage aangepast als er iets verandert?

Komt de bijdrage bij de servicekosten (voorkeur) of bij de huur?

Mag je zelf een energieleverancier kiezen?

Gebruik je zelf genoeg stroom overdag om voordeel te hebben?

Pas als je dit weet, kun je goed inschatten of zonnepanelen voor jou als huurder voordelig zijn.

Zonnepanelen voor vve's

De opgewekte stroom van zonnepanelen op het dak van een appartementengebouw kan niet gesaldeerd worden met het verbruik van individuele bewoners. Wel kan zo'n systeem aangesloten worden op de hoofdmeter, om stroomverbruik van de gedeelde ruimtes mee te compenseren.

Je kunt als individueel lid van de vve je eigen systeem laten plaatsen (als de vve daarmee akkoord gaat) en op je eigen meter aansluiten. Een gezamenijk systeem dat stroom opwekt voor de individuele bewoners kan ook. Daarvoor kan de vve dan de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) gebruiken.

Milieu Centraal heeft veel informatie specifiek voor kleine vve's met maximaal 6 appartementen. Je vindt ook veel informatie bij het Energie Loket en Energiesamen.