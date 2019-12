Zonnepanelen voor huurders

Huurders met een eigen dak kunnen zonnepanelen laten plaatsen. Zelfstandig, bij particuliere huur, of via de woningcorporatie, met een constructie waarbij je geen investering hebt. Voor een flinke zonnestroominstallatie op het gezamenlijke dak van een appartementengebouw is verdeling van de zonnestroom nodig. Dat kan met 'Herman de zonnestroomverdeler'.

Particuliere huurwoning met eigen dak

In deze situatie is er eigenlijk niet heel veel verschil met woningeigenaren met een eigen dak. Behalve dat je schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig hebt voor het plaatsen van de zonnepanelen. Daarbij is het handig afspraken te maken over verzekeringen (opstal en aansprakelijkheid) en eventuele overname van de zonnepanelen bij verhuizen. De verhuurder kan voorwaarden aan de toestemming verbinden, maar kan ook voordeel hebben van een beter energielabel voor de woning dankzij jouw zonnepanelen. Je kunt aan de verhuurder vragen om een vergoeding voor dat voordeel.

En natuurlijk kun je ook als huurder je zonnestroom verrekenen met je stroomverbruik en een overschot verkopen aan het energiebedrijf.

Huurwoning van woningcorporatie, met eigen dak

Je huurt van een woningcorporatie en je dak is geschikt voor zonnepanelen. Dan kun je de woningcorporatie vragen in actie te komen! Stichting Wocozon werkt samen met woningcorporaties om woningen te verduurzamen en de woonlasten van de huurders te verlagen. Hiervoor plaatsen zij zonnepanelen op de daken van de huurwoningen. Als huurder hoef je de panelen niet te betalen. Je betaalt, via de woningcorporatie, voor de door de panelen opgewekte stroom. Maar dat tarief ligt volgens Wocozon 20% lager dan dat van je energieleverancier. Soms is ook een vast bedrag per zonnepaneel mogelijk. Je kunt de opbrengst van je eigen panelen volgen in een 'mijn zonnepanelen' tool.

Bron en meer informatie: Wocozon.nl

Huurwoning van woningcorporatie, gestapelde bouw

Bij veel (gestapelde) woningen met een gezamenlijk dak is dat dak in principe heel geschikt voor zonnepanelen. Denk bijvoorbeeld aan een flatgebouw met een groot plat dak. Panelen tegen de gevel kan trouwens ook. Maar binnen de Nederlandse belastingwetgeving zijn zonnepanelen voor kleinverbruikers vooral rendabel als je de opgewekte stroom via de eigen energiemeter met je verbruik kunt salderen. Bij een groot systeem op een gezamenlijk dak, met bijvoorbeeld slechts 1 of enkele centrale omvormer(s), is dit lastig. Maar ‘Herman de zonnestroomverdeler’ biedt uitkomst!

Hoe werkt Herman de zonnestroomverdeler?

De stroom van zonnepanelen op een gedeeld dak komt binnen op de collectieve energiemeter. Dat levert maar zo’n €0,10 per kWh op, terwijl consumenten met zonnepanelen op hun eigen dak er zo'n €0,20 per kWh voor krijgen. Maar voor zo'n financieel gunstige verrekening moet de zonnestroom direct op de energiemeter van de consument binnenkomen, niet op een collectieve meter. Dat maakt het zonder stroomverdeler nodig om de grote installatie te splitsen in meerdere relatief dure kleine installaties met eigen omvormers. Onhandig en kostbaar.

'Herman de zonnestroomverdeler' verdeelt de stroom van 1 grote zonne-installatie op een gedeeld dak over de elektriciteitsmeters van deelnemende huishoudens. De woningcorporatie kan 'Herman' tussen de omvormer(s) van het grote systeem en de aansluitingen van de bewoners plaatsen. Volgens verdeelt 'Herman' de opgewekte stroom dan over de aansluitingen, eventueel met behulp van een verdeelsleutel als bewoners mee hebben geïnvesteerd in de zonnepanelen.

Kosten en opbrengsten

Met 'Herman' verdubbelt de jaarlijkse opbrengst in euro’s van de opgewekte stroom. Huurders met zonnepanelen op hun gezamenlijke dak krijgen zo een lagere energierekening. Vaak zal de woningcorporatie eigenaar van de panelen zijn, en betalen voor de diensten van LENS, het bedrijf achter 'Herman'. Een deel van die kosten zal aan de huurders worden doorberekend, maar per saldo zul je veel beter af zijn dan zonder zonnepanelen. Met het computerprogramma ‘Mijn Herman’ kunnen huurders zelf de opbrengsten van hun deel van de zonnepanelen volgen.

Niet meer voor VvE’s

In het verleden bood 'Herman' ook uitkomst voor bewoners in een VvE (Vereniging van Eigenaren). Vanwege de intensieve begeleiding die daarbij nodig is heeft LENS echter besloten dat de stroomverdeler voorlopig niet voor VvE’s beschikbaar is. Ook Vereniging Eigen Huis geeft aan dat opgewekte stroom van een zonnepanelensysteem op het dak van een VvE (nog) niet gesaldeerd kan worden met het verbruik van meerdere individuele bewoners. Wel kan zo'n systeem aangesloten worden op de hoofdmeter, om stroomverbruik van de gedeelde ruimtes mee te compenseren. En je kunt als individueel lid van de VvE je eigen systeem laten plaatsen (als de VvE daarmee akkoord is) en op je eigen meter aansluiten.

Bron en meer informatie: www.zonnestroomverdeler.nl, www.eigenhuis.nl

