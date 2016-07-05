Garantie op zonnepanelen

Productgarantie

Je hebt productgarantie op de zonnepanelen en de omvormer(s). Dit geldt alleen voor defecten aan het product, niet voor een geleidelijke achteruitgang van de opbrengst. Op gewone omvormers is 5 jaar het minimum, maar 10 jaar of meer wordt ook aangeboden. Bij micro-omvormers kun je rekenen op 10 tot 25 jaar.

Op zonnepanelen is 10 tot 15 jaar de norm, maar er zijn fabrikanten die zelfs tot 30 jaar productgarantie bieden. Een voorbeeld is SolarWatt, op hun glas-glas panelen, een speciaal type panelen dat robuuster zou zijn dan panelen met alleen glas aan de voorkant.

Tip: check of het merk voor een echte fabrikant staat

Er zijn ook zonnepanelen waarvan de merknaam niet voor een echte fabrikant staat. Zo'n bedrijf koopt dan bij een voor jou onbekende fabrikant 'whitelabel' zonnepanelen in. En verkoopt deze onder een eigen merknaam. Dit gebeurt trouwens ook bij veel andere producten.

In zo'n geval weet je vaak niet welke fabrikant achter het product zit en wat er gebeurt als de merknaam van de markt verdwijnt. Zulke panelen kunnen goedkoper zijn, maar verdienen niet de voorkeur, tenzij het merk zelf als een grote stabiele kwaliteitsfabrikant bekend staat. Of als je weet wat de werkelijke fabrikant is en vertrouwen hebt in die producent.

Vermogensgarantie

Deze garantie krijg je altijd en is van toepassing op geleidelijke achteruitgang van de productie van werkende panelen. Gangbaar is een garantie op 80% van het vermogen na 20 of 25 jaar. Hogere percentages of een langere termijn komen ook voor.

Let op lineaire garantie

Vraag of de vermogensgarantie 'lineair' is. Dat betekent: als je zonnepanelen al na 12 jaar meer dan 0,5% per jaar achteruit gaat, je niet tot jaar 20 hoeft te wachten om op deze garantie aanspraak te doen.

Let op: als een zonnepaneel helemaal dienst weigert als de termijn van de productgarantie is afgelopen, heb je niets aan een nog lopende vermogensgarantie. Het is dus fijn als ze allebei lang zijn, maar dat komt niet veel voor.

Garantie op de installatie

Een installatiegarantie van 2 jaar is vaak het minimum, maar 5 of 10 jaar wordt gelukkig steeds gebruikelijker.

Deze garantie geldt bijvoorbeeld als een kabelaansluiting niet goed werkt en voor problemen zorgt. Of wanneer de bevestigingsmaterialen loskomen bij een 'normale' storm. Een tornado wordt net als oorlogsgeweld meestal niet gedekt door garantie of een verzekering.

Systeemgarantie

Soms krijg je systeemgarantie. De leverancier zegt daarmee: ik heb veel vertrouwen in het installatiewerk. En in de zorgvuldig op elkaar afgestemde montageonderdelen, panelen en omvormer.

Als er binnen de termijn van de systeemgarantie iets mis is, hoeft mijn klant niet uit te zoeken/aan te tonen waar het probleem zit. We zorgen gewoon dat het systeem weer probleemloos werkt.

Geen inspectie- of transportkosten

Je hoeft dan ook geen inspectie- of transportkosten te betalen. Tenzij het probleem natuurlijk door jou veroorzaakt is. Of door een lek dak of natuurgeweld.

De systeemgarantie kan 2 jaar zijn. Maar gelukkig komt een systeemgarantie van 8 tot 10 jaar ook steeds vaker voor. Die biedt veel meer zekerheid.

Je recht halen in China?

Mooi, zo'n lange garantie. Maar vraag altijd goed door bij de leverancier of installateur. Probeer te achterhalen wie verantwoordelijk is voor de garantie. En of de producent ook een helpdesk in Nederland of Europa heeft.

Te mooi om waar te zijn?

Een garantie van 20 jaar klinkt mooi, maar je hebt er niet veel aan als je zelf contact moet opnemen met een kantoor in China. Of verantwoordelijk bent voor het demonteren en opsturen van het defecte product. Een goede leverancier handelt garantiegevallen voor de consument af.

Verzekerde garantie

Garanties die door leverancier of fabrikant bij een derde partij verzekerd zijn, vergroten de kans op een goede afhandeling in geval van defecten. Bijvoorbeeld als een bedrijf, door een seriefout of iets dergelijks, met veel garantiegevallen tegelijk te maken krijgt.

Faillisement

Maar bedrijven kunnen ook om andere redenen 'omvallen'. Bij een faillisement zullen verzekeringspremies niet meer betaald worden waardoor de verzekerde garantie in zo'n geval geen garantie meer biedt. Het is daarom een pré als een bedrijf kan aantonen dat het, bijvoorbeeld met bankgaranties, geld opzij heeft gezet voor eventuele grotere garantie-aanspraken. Vraag je leverancier naar deze zaken.

Zonnepanelen verzekeren

Je kunt ook zelf een speciale zonnepanelenverzekering afsluiten. Of bij de aankoop kiezen voor een installateur die werkt met een garantiefonds.