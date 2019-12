Garantie op zonnepanelen

Je hebt geïnvesteerd in een zonnestroomsysteem, dat zeker 10 jaar - en waarschijnlijk 25 jaar - stroom moet leveren. Gaat er iets kapot, dan hoort een leverancier garantie te bieden. Er is sprake van verschillende soorten garanties. Net als bij alle andere producten is er 'gewoon' sprake van garantie. Maar bij een zonnestroomsysteem heb je nog veel meer soorten garanties. En hoe zit het met je verzekering?

Productgarantie

De productgarantie zit op zowel de zonnepanelen zelf als op de omvormer(s). Deze garantie is van toepassing op defecten van het product, niet op een geleidelijke achteruitgang van de opbrengst. Op omvormers is 5 jaar het minimum, maar 10 jaar of meer wordt ook aangeboden.

Op zonnepanelen is 10 jaar de norm, maar er zijn fabrikanten die zelfs tot 30 jaar productgarantie bieden. Een voorbeeld is SolarWatt, op hun glas-glas panelen, een speciaal type panelen dat robuuster zou zijn dan panelen met alleen glas aan de voorkant.

Tip: check of het merk voor een echte fabrikant staat

Er zijn ook zonnepanelen waarvan de merknaam niet voor een echte fabrikant staat. Zo'n bedrijf koopt dan bij een voor de consument onbekende fabrikant 'whitelabel' zonnepanelen in en verkoopt die onder eigen merknaam. Dit gebeurt overigens ook bij veel andere producten. In zo'n geval weet je vaak niet welke fabrikant achter het product zit en wat er gebeurt als de merknaam van de markt verdwijnt. Zulke panelen kunnen goedkoper zijn, maar verdienen niet de voorkeur, tenzij het merk zelf als een grote stabiele kwaliteitsfabrikant bekend staat. Of als je weet wat de werkelijke fabrikant is en vertrouwen hebt in die producent.

Vermogensgarantie

Deze zit altijd op zonnepanelen, en is van toepassing op geleidelijke achteruitgang van de productie van werkende panelen. Gangbaar is een garantie op 80% van het vermogen na 20 of 25 jaar. Maar hogere percentages of een langere termijn komen ook voor. Vraag of de vermogensgarantie 'lineair' is. Dat betekent: als je zonnepanelen al na 12 jaar meer dan 0,5% per jaar achteruit gaat, je niet tot jaar 20 hoeft te wachten om op deze garantie aanspraak te doen.

Let op: als een zonnepaneel in het geheel dienst weigert na de termijn van de productgarantie, heb je niets aan een nog lopende vermogensgarantie. Als beide even lang zijn is dat dus wel zo fijn, maar dat komt nog weinig voor.

Garantie op de installatie

Deze garantie is van toepassing als bijvoorbeeld een kabelaansluiting niet goed is en problemen gaat veroorzaken, of de bevestigingsmaterialen loskomen bij een 'normale' storm (een tornado, net zoals oorlogsgeweld, valt over het algemeen buiten het bereik van welke garantie of verzekering dan ook). Een installatiegarantie van 2 jaar is wel het minimum, maar 5 of 10 jaar wordt gelukkig steeds gebruikelijker.

Systeemgarantie

Soms krijg je systeemgarantie. De leverancier zegt daarmee: ik heb veel vertrouwen in zowel het installatiewerk als de zorgvuldig op elkaar afgestemde combinatie van montageonderdelen, omvormer en panelen. Als er binnen de termijn van de systeemgarantie iets mis is hoeft mijn klant niet uit te zoeken/aan te tonen waar het probleem zit, we zorgen gewoon dat het systeem weer probleemloos werkt. Je hoeft dan ook geen inspectie- of transportkosten te betalen. Tenzij, natuurlijk, het probleem blijkt veroorzaakt door een verwijtbare fout van de consument, of door een lek dak of natuurgeweld. De systeemgarantie omvat de garantie op installatie en montagematerialen.

Je recht halen in China?

Mooi, zo'n lange garantie die wordt geboden. Maar vraag altijd goed door bij de leverancier of installateur. Probeer te achterhalen wie verantwoordelijk is voor de garantie, en of de producent ook een helpdesk in Nederland of Europa heeft. Een garantie van 20 jaar klinkt mooi, maar als je als consument zelf contact moet opnemen met een kantoor in China voor de afhandeling, of zelf verantwoordelijk bent voor het demonteren en opsturen van het defecte product, heb je er alsnog niet veel aan. Een goede leverancier handelt garantiegevallen voor de consument af.

Verzekerde garantie

Garanties die door leverancier of fabrikant bij een derde partij verzekerd zijn, vergroten de kans op een goede afhandeling in geval van defecten. Bijvoorbeeld als een bedrijf, bijvoorbeeld door een seriefout, met veel garantiegevallen tegelijk te maken krijgt.

Maar bedrijven kunnen ook om andere redenen 'omvallen'. Bij een faillisement zullen verzekeringspremies niet meer betaald worden waardoor de verzekerde garantie in zo'n geval geen garantie meer biedt. Het is daarom een pré als een bedrijf kan aantonen dat het, bijvoorbeeld met bankgaranties, geld opzij heeft gezet voor eventuele grotere garantie-aanspraken. Vraag je leverancier naar deze zaken.

Verzekeren van zonnepanelen

Je kunt ook zelf een speciale zonnepanelenverzekering afsluiten, of bij de aankoop kiezen voor een installateur die werkt met een garantiefonds.

