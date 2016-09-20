Welke aanbetaling is redelijk?

Een aanbetaling is niet wettelijk verplicht. Maar in sommige gevallen stelt een leverancier dit als voorwaarde om te leveren. Dit kan in de algemene voorwaarden van de leverancier staan. De hoogte van de aanbetaling volgens de algemene voorwaarden mag nooit meer dan 50% van het totaalbedrag zijn.

Op de website van Consuwijzer staat een voorbeeldbrief waarmee je een hogere aanbetaling kunt weigeren.

50% aanbetalen is nog steeds heel veel geld. Met zo'n grote aanbetaling loop je meer risico als de leverancier failliet gaat voordat hij je zonnepanelen geïnstalleerd heeft. Kies daarom liever voor een partij met een lagere aanbetaling. Of vraag in ieder geval of de leverancier het risico heeft laten afdekken door bankgaranties.

Aanbetaling zonnepanelen zonder risico

Wil je zonder risico aanbetalen? Schakel dan een tussenstation in. Bijvoorbeeld 1 van de volgende:

Garantiefonds

Stichting Garantiefonds ZonZeker is een collectief van kleine installateurs die risico’s rond je aanbetaling wegneemt. Een certificaat van ZonZeker kost geld. Maar het biedt ook zeker als een leverancier failliet gaat en tijdens of zelfs na de garantieperiode.

Wel kosteloos is de Stichting Garantiefonds ZonneEnergie (SGZE). De stichting stelt eisen aan de deelnemende bedrijven. Uit het geld van leden dekken ze de aanbetaling en de fabrieksgaratie in geval van nood, zoals

We hebben geen onderzoek gedaan naar de garantiefondsen ZonZeker en SGZE. We kunnen dus niet beoordelen of je werkelijk geen risico meer loopt. Maar de ontwikkeling naar collectieve fondsen om risico's voor consumenten te verkleinen, zien wij als positief.

InstallQ

Kies een installatiebedrijf met een InstallQ-erkenning. InstallQ is een onafhankelijke stichting die kwaliteitsregels voor installatiebedrijven beheert.

InstallQ-erkende installatiebedrijven houden rekening met alle recente kwaliteits- en veiligheidsinzichten. Gecertificeerde bedrijven vind je gemakkelijk via echteinstallateur.nl.