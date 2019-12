Bij grote aankopen - waarvoor de verkopende partij materialen moet inkopen - is het gebruikelijk dat consumenten een aanbetaling doen. Ook bij zonnepanelen komt dit dus veel voor. Wat is redelijk en hoe kun je de risico's beperken?

Wat is redelijk

Een aanbetaling is niet wettelijk verplicht, maar in sommige gevallen stelt een leverancier dit als voorwaarde om tot levering over te gaan. Dit kan in de algemene voorwaarden van de leverancier staan. De hoogte van de aanbetaling volgens de algemene voorwaarden mag nooit meer dan 50% van het totaalbedrag zijn. Op de website van Consuwijzer staat een voorbeeldbrief waarmee je een hogere aanbetaling kunt weigeren.

50% aanbetalen is nog steeds heel veel geld. Met zo'n grote aanbetaling loop je meer risico als de leverancier failliet gaat voordat hij je zonnepanelen geïnstalleerd heeft. Kies daarom liever voor een partij met een lagere aanbetaling. Of vraag in ieder geval of de leverancier het risico heeft laten afdekken door bankgaranties.

Uitsluiten risico aanbetaling

Om helemaal zonder risico aan te betalen, kun je een tussenstation inschakelen. Bijvoorbeeld een van de volgende.



Garantiefonds: Stichting Garantiefonds ZonZeker is een collectief van kleine installateurs die risico’s rond je aanbetaling wegneemt. Een certificaat van ZonZeker is niet kosteloos, maar het biedt ook zekerheden in geval van een faillissement van de leverancier gedurende of zelfs na de garantieperiode. De basisvariant kun je zelfs nog krijgen als je zonne-energiesysteem al eerder – tot 3 jaar terug – geplaatst is en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Een uitgebreidere variant biedt 15 jaar zekerheid, een check van je systeem na een aantal jaar en reiniging van de zonnepanelen. Dit ZonZeker extra-pakket kost minimaal €27,50 per jaar. De prijs is afhankelijk van hoeveel en welke zonnepanelen en omvormer(s) je hebt gekozen.



Wel kosteloos is de eveneens commerciële dienst van Stichting Garantiefonds ZonneEnergie (SGZE). De stichting stelt eisen aan de deelnemende bedrijven. Uit de afdracht van de leden moet, in geval van calamiteiten zoals een faillisement, zowel aanbetaling als fabrieksgarantie gedekt kunnen worden.

De Consumentenbond heeft geen onderzoek gedaan naar de garantiefondsen ZonZeker en SGZE, en kan dus niet beoordelen of je werkelijk geen risico meer loopt. Maar de ontwikkeling naar collectieve fondsen om risico's voor consumenten te verkleinen, zien wij als positief. Geen financiële waarborg, maar wel een indicatie van installatiekwaliteit, biedt het kwaliteitskeurmerk Zonnekeur van landelijke brancheverenigingen Holland Solar en Techniek Nederland (het voormalige Uneto-VNI). De onafhankelijke stichting Duurzame Energie Prestatie Keur (DEPK) ziet toe op de kwaliteit van de installatiebedrijven met het keurmerk. Daarnaast is er ook het keurmerk Zonnekeur Boiler, voor de kwaliteit van zonneboilers.



Derdenrekening: tot 1 maart 2019 kon je gebruik maken van BuyRely. Je aanbetaling ging dan naar een speciale rekening. Pas als de leverancier gezorgd had voor een goede installatie, en jij daar als klant voor had getekend, gaf BuyRely de aanbetaling door aan de leverancier. Als de installateur niet leverde of zijn afspraken niet nakwam, kreeg je het geld weer terug. BuyRely was een initiatief van de ING, maar je hoefde geen ING-rekening te hebben. Voor consumenten was de dienst kosteloos. Dus als je beoogde leverancier akkoord ging met een aanbetaling via BuyRely - zonder je er extra voor te laten betalen - zouden wij dat zeker overwegen.

Per 1 maart 2019 is de ING-dienst BuyRely gestopt. ING geeft aan van plan te zijn met een vergelijkbare dienst terug te komen.



