Zonnepanelen en schaduw

Wanneer zorgt schaduw voor een lagere opbrengst?

Zonnepanelen voor thuisgebruik werken met een omvormer. Deze zet de gelijkstroom uit de zonnepanelen om in wisselstroom. Dat is nodig voor de apparaten in huis en een aansluiting op het elektriciteitsnet.

Voorheen was de goedkoopste en meest gebruikte omvormer een zogenoemde stringomvormer. Hierbij worden de panelen in serie geschakeld. De stroom loopt dan van paneel naar paneel. Als 1 paneel minder oplevert door schaduw of een storing, daalt de opbrengst van het geheel.

Oplossingen voor schaduw op zonnepanelen

Schaduw op (een deel van) je zonnepanelen kan de opbrengst verlagen. Dit kun je doen om dat te beperken:

1. Plaats minder zonnepanelen

Soms is het logisch om minder panelen te leggen. Stel dat je 14 panelen wilt, maar 2 liggen elke dag uren in de schaduw van een schoorsteen. Dan kun je die 2 misschien beter weglaten. Een kleiner systeem kan op jaarbasis financieel gunstiger zijn.

Tijdelijke schaduw

Schaduw die alleen voorkomt bij lage zon, zoals in de winterochtend, zorgt meestal voor beperkt verlies. Dat is vaak geen reden om panelen weg te laten. De hogere opbrengst tijdens de rest van het jaar weegt dan zwaarder. Bespreek dit altijd met je leverancier of installateur.

2. Kies voor micro-omvormers

Een micro-omvormer is een kleine, maar volwaardige omvormer voor één zonnepaneel. Elk zonnepaneel in het systeem krijgt een eigen micro-omvormer aan de achterkant. De panelen worden dan parallel geschakeld en hebben geen last van elkaars schaduw.

Er zijn meer voordelen

Elk paneel werkt onafhankelijk. Bij een defect blijft de rest van je systeem gewoon werken. Verder is het geschikt als je een dak hebt met verschillende hellingen of oriëntaties. De kans op brand is ook kleiner bij micro-omvormers.

Duurder, of niet?

Soms wordt gezegd dat een serieel systeem duurder is dan een parallel geschakeld systeem. Maar dat is niet langer het geval. Lees hier verder over de kosten van zonnepanelen installeren op je dak.

Garantie

De garantieperiode op micro-omvormers is over het algemeen langer dan op string-omvormers. Maar micro-omvormers staan wel bloot aan zwaardere omstandigheden. Ze zitten natuurlijk direct onder het paneel op het dak. Kies bij voorkeur voor een leverancier die zelf ook extra waarborgen biedt. Zoals bankgaranties of deelname aan een garantiefonds.

3. Kies voor power optimizers

Je kunt je zonnepanelen meteen laten uitrusten met power optimizers, wanneer je ze laat plaatsen. Een power optimizer is een intelligent apparaatje dat ervoor zorgt dat elk zonnepaneel maximaal presteert. Zelfs bij mindere prestaties van de anderen door schaduw of vuil. Door de bijbehorende centrale omvormer is er wel een minimale lengte van de string. Dit zijn vaak 6 panelen.

Bespreek schaduw met de installateur

Bespreek altijd goed met je leverancier of installateur of er op jouw dak schaduwverliezen te verwachten zijn. Misschien zijn de nadelige effecten van schaduw te voorkomen door een slimmer legplan. Of zijn de effecten naar verwachting zo klein dat je niets hoeft te doen. Bijvoorbeeld omdat er alleen bij hele lage zonstanden schaduw op de panelen valt.

Houd ook rekening met doorgroeiende bomen of eventuele bouwplannen in de buurt. En zie kleine objecten als bliksemafleiders of antennes niet over het hoofd. Zelfs een heel smalle maar scherpe schaduw kan de opbrengst van zonnepanelen beperken.