Terugverdientijd zonnepanelen

Zonnepanelen kopen is een investering. Maar je energierekening wordt meteen flink lager en zo verdien je je investering terug. Daarna heb je als het goed is nog vele jaren gratis zonnestroom. Met een rekenvoorbeeld laten we zien hoe lang de terugverdientijd is.

Rekenvoorbeeld: hoe snel verdien ik zonnepanelen terug?

Stel:

Je laat 13 zonnepanelen op je dak installeren.

Kosten: ongeveer €5000*, inclusief btw (circa €1000), die je kunt terugvragen.

Met 290 Wattpiek (Wp) per paneel is dit in totaal 3770 Wp.

Ieder jaar leveren deze panelen ongeveer 3400 kWh aan stroom.

Bij een elektriciteitsprijs van €0,23 per kWh is dat een jaarlijkse besparing van €780.

* Prijzen lopen tamelijk ver uiteen. Kijk verder dan alleen de prijs. Let goed op wat wel/niet inbegrepen is (meerwerklijst installatiekosten), wat voor soort omvormer(s) je krijgt en hoe de garantie geregeld is.

De zonnepanelen in bovenstaand voorbeeld verdien je dus terug in 6-7 jaar tijd. Als je de btw terugvraagt (circa €1000), krijg je een deel van je investering direct terug. Dan komt de terugverdientijd op ruim 5 jaar uit.

Als de elektriciteitsprijs gaat stijgen, zal het terugverdienen sneller gaan. Als de prijs echter daalt, gaat het terugverdienen wat langzamer.

De panelen gaan een jaar of 25 mee. Dus als er geen andere kosten zouden zijn, dan heb je na het terugverdienen nog zo'n 19 jaar gratis stroom. Wel zul je de omvormer een keer moeten vervangen (zie onder). Er zijn geen verdere variabele kosten en schoonmaken is meestal nauwelijks nodig.

Benieuwd naar een indicatie met een ander aantal panelen? Je kunt uitgaan van een jaaropbrengst in kWh van 0,9 maal de capaciteit van het systeem in Wattpiek. Dus als je 10 panelen van 320 Wp installeert is je systeem 3200 Wp. Dat levert per jaar ongeveer 0,9 x 3200 = 2880 kWh op. Liggen de panelen niet op het zuiden, maar ongeveer zuidoost of zuidwest? Dan kun je voor de zekerheid 10% van de verwachte opbrengst afhalen.

Salderingsregeling zonnepanelen gaat wijzigen

Bovenstaand rekenvoorbeeld gaat uit van de salderingsregeling die er nu is. Vanaf 2023 zal deze wijzigen. Je kunt dan niet meer volledig salderen; de regeling zal geleidelijk afgebouwd worden. Omdat details over de nieuwe regeling zomer 2019 nog niet bekend zijn, kunnen we hier nu geen rekening mee houden in het rekenvoorbeeld. Wel zal de aangepaste regeling volgens de minister tot een vergelijkbare terugverdientijd leiden. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Het afbouwen van de mogelijkheid om te salderen na 2023 betekent dat het direct zelf verbruiken van zonnestroom steeds aantrekkelijker wordt. Met slimme apparaten - bijvoorbeeld een wasmachine die start als de zon schijnt - en eventueel een thuisaccu kun je een groter deel van je opgewekte energie 'in huis houden'. Daardoor ben je minder afhankelijk van de regels en tarieven rond terugleveren aan het energienet.

Ook wordt, met het langzaam verdwijnen van de vergoeding vanuit de overheid, het kiezen van de meest gunstige energieleverancier (zie onderaan dit artikel) steeds belangrijker.

Nieuwe omvormer

Het is waarschijnlijk dat tijdens de levensduur van je zonnepanelen, de omvormer tussentijds sneuvelt. De gemiddelde leeftijd van een omvormer ligt rond de 10 à 15 jaar.

Mocht deze na bijvoorbeeld 12 jaar defect raken, dan heb je je zonne-energiesysteem al terugverdiend. Als er geen garantie meer op je omvormer zit, moet je investeren in een nieuwe omvormer. Dat kost, afhankelijk van de grootte van je systeem en het gekozen merk omvormer, (ruim) minder dan €1000. Deze nieuwe investering verdien je in ongeveer 1 of 2 jaar terug, daarna is de stroom weer gratis.

In geval van pech is binnen de periode van 25 jaar een tweede nieuwe omvormer nodig. Per saldo geldt deze vuistregel: in 6 of 7 jaar verdien je je zonnepanelen terug, daarna heb je nog zo'n 19 jaar gratis stroom, maar per keer dat je buiten de garantietermijn een nieuwe omvormer moet aanschaffen gaat daar een of 2 jaar jaar vanaf. Soms kan het daarom aantrekkelijk zijn om (tegen extra kosten) te kiezen voor garantieverlenging op de omvormer.

Flinke verschillen per energieleverancier

De keuze van je energieleverancier is belangrijk voor je terugverdientijd. Vooral als je op jaarbasis meer stroom opwekt dan je verbruikt. De ene leverancier biedt een veel hoger bedrag per kWh stroom dan de andere. Het vastrecht verschilt ook per leverancier. Dit betaal je onafhankelijk van hoeveel je verbruikt en opwekt. Hoe minder stroom je netto nog van het net afhaalt, hoe belangrijker dat vastrecht is voor je energierekening.

We hebben het salderingsbeleid, vastrecht en hoogte van de terugleververgoeding voor alle leveranciers uitgezocht. Kijk hier welke leverancier het gunstigste is.

