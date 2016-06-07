Terugverdientijd zonnepanelen

Zijn zonnepanelen nog steeds rendabel?

Zonnepanelen kunnen nog steeds voordeel opleveren. Ook als de salderingsregeling vanaf 1 januari 2027 stopt, kan het een goede investering zijn. Dit komt vooral doordat zonnepanelen steeds goedkoper worden. Een installatie met 10 panelen kostte een paar jaar geleden nog tussen de €5000 en €7000. Nu betaal je daarvoor tussen de €4000 en €6000.

Hoe snel verdien ik zonnepanelen terug?

Rekenvoorbeeld

In dit voorbeeld gaan we uit van 10 parallel geschakelde zonnepanelen op een schuin dak waarbij je evenveel opwekt als je verbruikt (3700 kWh). Wij gaan er ook vanuit dat je na 12 de string-omvormer moet vervangen. Je kunt nog alle teruggeleverde stroom tot 2027 salderen.

Kosten installatie

Kosten circa €4100* Vervangen string-omvormer na 12 jaar €1000 Btw €0** €5100

Opbrengst zonnepanelen

(salderen tot 2027, gelijke opwekking en verbruik)

Opwekking en verbruik 3700 kWh Waarvan direct verbruik (ongeveer 30%) 1110 kWh Elektriciteitsprijs jan '26 €0,24 per kWh *** Totaal 'gratis' stroom 3700 kWh x €0,24 = €888 Teruglevering/jaar circa 3700 kWh - 1110 kWh = 2590 kWh Gemiddelde terugleverkosten jan '26 €0,13 per kWh Totale terugleverkosten 2590 kWh x €0,13 = €336,70 Totale besparing in 2026 €888 - €336,70 = €551,30

* Prijs is een gemiddelde en afhankelijk van type dak en panelen.

** Zonnepanelen worden op dit moment nog gestimuleerd door een btw-tarief van 0% die ook nog geldt in 2026.

*** Gemiddeld tarief voor een jaarcontract met vaste tarieven in januari 2026.

Terugverdientijd stuk langer

Vanaf 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling. Op basis van het hierboven genoemde voorbeeld was de terugverdientijd ongeveer 9,3 jaar. Maar door het afschaffen van de salderingsregeling wordt de terugverdientijd een stuk langer: 16,8 jaar.

Berekening

Uitgaande van het voorbeeld, plus dat je nog 1 jaar de salderingsregeling kunt gebruiken, krijg je tot 2027 'gratis' €888 stroom. Omdat je niet meer teruglevert dan wat je in totaal van het net afneemt, krijg je in 2026 geen terugleververgoeding. Je betaalt wel gemiddeld €336,70 aan terugleverkosten. Van de investering van €5100 blijft (€5100 - €888 + €336,70) €4548,70 over. Dat bedrag moet je na 2027 nog terugverdienen.

Tarieven vanaf 2027

Stel: de gemiddelde tarieven blijven ongeveer hetzelfde en je verbruikt naar schatting 30% (van 3700 kWh) van je opgewekte energie direct. Dan bespaar je per jaar €266,40 (1110 kWh * €0,24). Voor alle stroom die je teruglevert aan het stroomnet, moet je vanaf 2027 per kWh betalen. Ook krijg je per teruggeleverde kWh een terugleververgoeding.

Dit zijn vanaf 2027 de tarieven van leveranciers (nog niet alle tarieven zijn bekend):

De gemiddelde terugleverkosten: €0,051 per kWh.

De gemiddelde terugleververgoeding: €0,059 per kWh.

Per saldo krijg je dus €0,008 per kWh van de 2590 kWh (=opwekking 3700 kWh - direct verbruik 1110 kWh) die je teruglevert. Dit is €20,72 per jaar.

Opgeteld bespaar je vanaf 2027 per jaar €287,12 (€266,40 + €20,72).

Na 2027 duurt het dan nog 15,8 jaar voordat je je investering eruit hebt. Met de gegevens van 2026 daarbij opgeteld duurt het in totaal 16,8 jaar.

Vanaf 2027, als de salderingeregling helemaal is afgeschaft en we uitgaan van de huidige tarieven, duurt het nog langer: 17,8 jaar.

Let op: dit is een indicatie op basis van 1 voorbeeld met een gunstigste situatie voor het installeren van 10 zonnepalen en een goedkope string-omvormer. Elke situatie is anders en in de loop der jaren kan er veel veranderen.

Aandachtspunten

Schuin of plat dak

De kosten en terugverdientijd hangt af van of je een schuin of plak dak hebt. En of de zonnepanelen parallel of serieel geschakeld zijn. In het voorbeeld zijn wij uitgegaan van de kosten van 10 parallel geschakelde zonnepanelen op een schuin dak en de goedkoopste string-omvormer. Zonnenpanelen op bijvoorbeeld een plat dak kosten meer. Hoe hoger de kosten hoe langer de terugverdientijd vanaf januari 2026:

Schakeling Daktype Kosten van 10 panelen Vervangen omvormer Terugverdientijd Parallel geschakeld Schuin dak € 4100 € 1000 16,8 jaar Serieel geschakeld Schuin dak € 4300 € 1000 17,5 jaar Parallel geschakeld Plat dak € 4800 € 1000 19,3 jaar Serieel geschakeld Plat dak € 5000 € 1000 20,0 jaar

Peildatum: januari 2026

Elektriciteitsprijs

Als de elektriciteitsprijs stijgt, verdien je zonnepanelen sneller terug. En is stroom goedkoper, dan duurt het langer.

Levensduur

Zonnepanelen gaan ongeveer 25 jaar mee. Het is wel af en toe nodig om je zonnepanelen schoon te maken. Houd er ook rekening mee dat je de omvormer een keer moet vervangen. Zeker als je een string-omvormer hebt. Een string-omvormer kost inclusief installatie tussen de €1000 en €2000.

Ligging panelen

Liggen de panelen niet op het zuiden, maar ongeveer zuidoost of zuidwest? Haal dan voor de zekerheid 10% van de verwachte opbrengst af.

Staar je niet blind

In offertes van installateurs staat vaak een berekening van de terugverdientijd. De termen en cijfers in een offerte zijn soms wat technisch. Daardoor lijkt het aantal jaar waarbinnen je het systeem terugverdient aantrekkelijker.

In theorie weet de installateur ook het best wat het systeem kan opleveren. Dit betekent niet automatisch dat hij de juiste aannames doet en de berekening klopt. En ook zaken als goede service en kabels netjes wegwerken zijn belangrijk. Het is lastiger om daar een bedrag aan te koppelen.

Let op je energiecontract

Een energieleverancier kiezen wordt steeds belangrijker als je zonnepanelen hebt. Want de leverancier bepaalt hoeveel hij je vergoedt per kWh. De winst van energieleveranciers krimpt door eigen opwek van consumenten.

Daarom nemen ze steeds meer maatregelen om zonnepanelen te weren. Bijvoorbeeld door het rekenen van terugleverkosten. Of door het niet meer aanbieden van een meerjarig contract of een lagere loyaliteitsbonus. Zelfs de gasprijs binnen een contract kan hoger zijn voor bezitters van zonnepanelen.

Zelf verbruiken

Het veranderende energielandschap zorgt ervoor dat het direct zelf verbruiken van zonnestroom financieel steeds aantrekkelijker wordt. Dat geldt met name bij een dynamisch contract. Met slimme apparaten en eventueel een thuisaccu of thuisbatterij kun je een groter deel van je opgewekte energie 'in huis houden'.

Daardoor ben je minder afhankelijk van de regels en tarieven rond terugleveren aan het energienet. Hoe je dat kunt doen: bijvoorbeeld door je wasmachine te laten starten als de zon schijnt.

Nieuwe omvormer

Stringomvormers worden al zeer lang toegepast bij zonnepaneelsystemen. Daarom is er veel over bekend. Bijvoorbeeld dat de levensduur ervan zo'n 10 á 15 jaar is.

Reken er dus op je deze na zo'n 12 jaar misschien moet vervangen. Bij stringomvormers hangt er ergens in huis een enkele kast. De zonnepanelen zijn daar in serie op aangesloten.

Kosten

Als er geen garantie meer op je omvormer zit, moet je een nieuwe kopen. Een string-omvormer kost inclusief installatie tussen de €1000 en €2000. Je hebt meestal een string-omvormer als je meer dan 7 zonnepanelen hebt.

Langere levensduur

Het lijkt erop dat micro-omvormers, waarbij ieder zonnepaneel een eigen omvormer heeft, een langere levensduur hebben. Deze producten zijn nog niet zo heel lang gangbaar, maar de fabrikanten geven makkelijk langere garantie periodes aan. 25 jaar is geen uitzondering.

Bij een systeem met bijvoorbeeld 12 panelen en 12 micro-omvormers is de kans wel groter dat bijvoorbeeld 1 van deze omvormers voortijdig stuk gaat. Maar de kosten om deze te vervangen, als de garantie voorbij is, zijn niet zo hoog.

Een systeem met micro-omvormers is prijziger dan met een enkele grote stringomvormer. Maar micro-omvormers zijn wel goedkoper geworden gedurende de jaren. Ze concurreren met een stringomvormer waar zogenaamde 'optimizers' aan zijn toegevoegd.

Vuistregel

Per saldo geldt deze vuistregel: binnen 17 tot 20 jaar verdien je je zonnepanelen terug. Dit is inclusief 1 keer vervangen van de omvormer. Daarna heb je nog zo'n 5 tot 8 jaar 'gratis' stroom. Per keer dat je buiten de garantietermijn een nieuwe omvormer moet kopen gaat er wat af van die 'gratis' stroom.

Flinke verschillen per energieleverancier

De terugverdientijd is erg afhankelijk van de energieleverancier die je kiest. Vooral als je op jaarbasis meer stroom opwekt dan je verbruikt. De ene leverancier rekent een veel hoger bedrag per kWh of een vast bedrag dan de andere. Bij de huidige stroomprijzen kan dit honderden euro's per jaar schelen. Let daarom op de 'terugleverkosten en terugleververgoeding'. Die moet bij de tarieven vermeld staan.

Energievergelijker

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