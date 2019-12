Kwaliteit van zonnepanelen

Kwaliteit

Om in Nederland verkocht te mogen worden, moeten zonnepanelen gecertificeerd zijn. Ze hebben dan bijvoorbeeld een ‘TüV-keurmerk’. Maar wat zegt dat precies?

De bijbehorende testen moeten vooral productfouten in de eerste jaren van de levensduur van een zonnepaneel uitsluiten. Ze zeggen minder over de goede werking na bijvoorbeeld 10 jaar. Na zo'n lange tijd kan bijvoorbeeld 'delaminatie' optreden. Dat is het van elkaar loskomen van verschillende laagjes binnen een zonnepaneel, met onveilige situaties of een lagere opbrengst als gevolg. Oorzaak is vaak onzorgvuldig 'lijmen' van de verschillende lagen van een zonnepaneel in de fabriek.

Micro-cracks

Elk zonnepaneel van 1.0 m bij 1.60 m bestaat uit 60 afzonderlijke zonnecellen. Bij onzorgvuldige productie kunnen in sommige cellen kwalijke barstjes ontstaan tijdens het fabricageproces. Bijvoorbeeld bij het aan elkaar solderen van de zonnecellen en de geleiders voor de zonnestroom. Zulke barstjes (vaak micro-cracks genoemd) kunnen in de eerste jaren geen problemen opleveren, maar later funest zijn voor de levensduur van een paneel. En ze zijn met het blote oog niet zichtbaar! Een goede fabrikant voert daarom in de productielijn zogenaamde Elektroluminescentie-scans (EL-scans) uit, die zulke beschadigingen letterlijk aan het licht brengen voordat de panelen op transport gaan.

Daarna is het natuurlijk van het grootste belang dat in het transport en bij de installatie voorzichtig met de panelen wordt omgegaan, zodat er niet alsnog onzichtbare barstjes ontstaan. Deskundige en zorgvuldige installatie is daarom essentieel voor langdurig plezier van je zonnepanelen!

Zogenaamde glas-glaspanelen zouden trouwens minder gevoelig zijn voor de micro-cracks, omdat de achterkant van het paneel steviger is en de druk beter verdeeld wordt. Wij hebben hier verder geen onderzoek naar gedaan. Let sowieso altijd extra goed op de geboden garantie als je zonnepanelen koopt.

EL-scan

Links zie je het paneel zoals je het met het blote oog ziet. Rechts staat een beeld van ditzelfde paneel gemaakt met een EL-scan.

Panelenfabrikanten kopen de afzonderlijke zonnecellen vaak elders in. Het is dus belangrijk dat ze de cellen goed controleren. Ook moeten de cellen goed op kleur en vermogen gesorteerd worden. Want geen cel is gelijk en teveel verschillen binnen 1 zonnepaneel zorgen voor een vlekkerig uiterlijk en belangrijker: vergroten de kans op defecten.

Om zo goed mogelijk te kunnen bepalen welke fabrikanten constant goede kwaliteit leveren, zijn fabrieksinspecties het beste instrument. Daarom schakelden wij, samen met onze Europese zusterorganisaties, in 2015 gespecialiseerde auditoren in om zonnepanelenfabrieken te inspecteren.

Deze inspecteurs bezochten de productielijnen en kregen inzage in alles wat voor kwaliteitsbewaking van belang is. Zij namen alle technische aspecten van de productie onder de loep en keken onder andere naar:

Documentatie.

De afhandeling van fouten.

Vastgelegde procedures voor wijzigingen in het productieproces.

Bewijzen dat zij regelmatig door onafhankelijke partijen worden gecontroleerd.

Zorgvuldigheid van het aan elkaar solderen van de afzonderlijke cellen.

100% elektrische veiligheidschecks van alle panelen.

Regelmatige calibratie en vervanging van machines en testapparatuur.

Goede uitkomst

NB: deze testresultaten zijn verouderd en alleen nog illustratief voor de situatie tijdens ons onderzoek.

De uitkomst van de inspecties was hoopgevend, want bij alle onderzochte fabrieken is het kwaliteitsniveau goed. Op grond van de fabrieksbezoeken raadden we in 2015 deze 15 fabrikanten van in Nederland verkrijgbare zonnepanelen aan:

Aleo Solar Atersa Bisol BYD Canadian Solar Hanwha Q-Cells Hareon Solar JA Solar Kyocera LDK Solar Sharp Electronics Europe Solarwatt SolarWorld Suntech Trina Solar (in 2015 konden we hier geen inspectie uitvoeren, maar in 2016 hebben we dat wel gedaan en ze goed bevonden)

Geen uitkomst

Bij een aantal fabrikanten konden onze inspecteurs helaas geen kijkje nemen in de fabriek. Soms kwam dat door een weigering van de fabrikant. De fabrikanten moesten hun fabriek openstellen en tijd maken voor onze inspecteurs. Verder moesten ze akkoord gaan met publicatie, ook als de resultaten minder rooskleurig zouden zijn.

De reden voor de 'nee' was niet altijd duidelijk. Dan liet de fabrikant bijvoorbeeld weten dat het een paar maanden niet schikte, omdat ze net de productie verplaatsten naar een andere fabriek. We doen geen uitspraken over fabrikanten die we niet konden controleren.

Wil jij het volledige onderzoek (pdf) nog eens nalezen? Lees dan het artikel uit de Consumentengids van september 2015.

NB: Ons onderzoek gaf een goed beeld van de stand van zaken in de zonnepanelenindustrie in 2015. Op dit moment hebben wij geen budget om het onderzoek te herhalen. Staar je dus niet blind op merken, maar zoek ook vooral naar een betrouwbare leverancier en garanties waar je wat aan hebt.

Voor het Zonnecollectief dat we samen met Vereniging Eigen Huis organiseerden kochten wij panelen in van Trina, Canadian Solar en JA Solar. Het Zonnecollectief is sinds april 2017 gesloten. Je kunt niet meer meedoen.

