Wat zegt een keurmerk over de kwaliteit van zonnepanelen?

Zonnepanelen die in Nederland verkocht worden, moeten een keurmerk hebben, bijvoorbeeld een ‘TüV-keurmerk’.

De testen die bij zo'n keurmerk horen, moeten vooral productfouten in de eerste jaren van de levensduur uitsluiten. Je mag er dus vanuit gaan dat je panelen de eerste jaren zonder problemen werken. En dat het vermogen klopt.

Een certificaat zegt alleen minder over de goede werking na bijvoorbeeld 10 jaar. Bij minder goed gemaakte panelen kunnen na zo'n lange tijd problemen optreden. Kies daarom voor een betrouwbare leverancier en voor producten met een goede en lange garantie.

Kies een betrouwbare fabrikant

Naast garantie kun je letten op de 'track record' van de fabrikant. Is het een stabiel bedrijf dat al lang zonnepanelen maakt? En is het onderdeel van een grotere multinational die niet snel zal omvallen? Maken ze alleen budgetproducten? Of hebben ze ook 'premium' zonnepanelen met extra hoge vermogens en lange garanties?

Kies voor goede zonnepanelen

De meeste zonnepanelen zijn van prima kwaliteit. Sommige 'early adopters' hebben panelen die al decennia stroom leveren. En volledige systeem- of installatiegarantie voor de eerste 10 jaar wordt gelukkig steeds normaler.

Toch is het niet verstandig om veel te bezuinigen bij zonnepanelen. Of voor een aanbieder met kortere installatiegarantie te kiezen om wat goedkoper uit te zijn.

Deze problemen kun je na jaren krijgen met je zonnepanelen:

Delaminatie

Bij snel geproduceerde zonnepanelen kan na vele jaren 'delaminatie' optreden. Dan laten de laagjes los waarvan een zonnepaneel is gemaakt. Van een afstandje zie je dan vlekken/bubbels op de panelen.

Delaminatie kan leiden tot een lagere opbrengst of zelfs onveilige situaties. Oorzaak is vaak onzorgvuldig 'lijmen' van de verschillende lagen van een zonnepaneel in de fabriek.

Micro-cracks en hotspots

Elk zonnepaneel van 1.0 m bij 1.60 m bestaat uit 60 afzonderlijke zonnecellen. Bij onzorgvuldige productie kunnen in sommige cellen barstjes (micro-cracks) ontstaan. Bijvoorbeeld wanneer zonnecellen aan elkaar worden gesoldeerd en bij de geleiders voor de zonnestroom.

Deze barstjes zorgen in de eerste jaren niet voor problemen. Later zijn ze funest voor de levensduur van een paneel. In de zonnecellen ontstaan plaatselijk hogere temperaturen die voor allerlei problemen kunnen zorgen.

Deze barstjes of scheurtjes kun je met het blote oog niet zien. Een goede fabrikant voert daarom in de productielijn zogenaamde Elektroluminescentie-scans (EL-scans) uit. Deze brengen zulke beschadigingen letterlijk aan het licht voordat de panelen op transport gaan.

EL-scan

Links zie je het paneel zoals je het met het blote oog ziet. Rechts staat een beeld van ditzelfde paneel gemaakt met een EL-scan.

Met een degelijk geproduceerd zonnepaneel ben je er nog niet. Tijdens transport en installatie kunnen alsnog onzichtbare barstjes ontstaan. Deskundige en zorgvuldige installatie is daarom essentieel voor langdurig plezier van je zonnepanelen. Een installateur die op panelen gaat staan, kun je beter wegsturen.

Glas-glaspanelen

Zogenaamde glas-glaspanelen zouden minder gevoelig zijn voor de micro-cracks, omdat de achterkant van het paneel steviger is en de druk beter verdeeld wordt. Wij hebben hier verder geen onderzoek naar gedaan.

Let sowieso altijd extra goed op de garantie als je zonnepanelen koopt.