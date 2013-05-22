Salderen en terugleververgoeding zonnepanelen

Wanneer stopt de salderingsregeling?

De salderingsregeling stopt op 1 januari 2027, daarna heb je recht op een 'redelijke terugleververgoeding'. Tot 1 januari 2030 is dit minimaal de helft van het (kale) tarief dat het energiebedrijf zelf rekent.

De terugleverkosten worden wel verlaagd, maar helaas niet volledig afgeschaft. De exacte verlaging is nog onbekend. Veel mensen dreigen nu door alle onzekerheid af te haken. Dat is slecht nieuws. Niet alleen voor de portemonnee van veel consumenten, maar óók voor de klimaatdoelen van de regering.

De salderingsregeling was de afgelopen tijd veel in het nieuws. Er gingen berichten rond dat zonnepaneelbezitters met een vast contract ook na 2027 kunnen blijven salderen. Klopt dat?

Wat is terugleveren?

Zonnepanelen wekken stroom op. Gebruik je op dat moment minder stroom dan je panelen opwekken? Dan lever je automatisch het overschot terug aan het energienet. Zo word je zelf ook een energieleverancier. Dat heet terugleveren.

Direct verbruiken

Energie die je direct verbruikt gaat in principe niet het net op. Dus als je wasmachine draait terwijl de zon volop schijnt, lever je (een deel van) de op dat moment opgewekte elektriciteit niet terug.

Je energieleverancier en de overheid zien dit deel van je zelf opgewekte stroom niet. Ook niet als je een slimme meter hebt. Jij wel, als je tenminste een monitoringssysteem bij je panelen hebt.

Wat is salderen?

Tot 2027 moet je energieleverancier de zonnestroom die je teruglevert elk jaar verrekenen met je verbruik uit het elektriciteitsnet. Dit heet salderen. Je betaalt dan je verbruikskosten, energiebelasting en btw over het deel dat je netto verbruikt. Dat is je afgenomen stroom min de stroom die je hebt teruggeleverd.

Vastrecht

Het vastrecht voor energietransport betaal je altijd, ook als je nettoverbruik nul is. De vermindering energiebelasting krijg je altijd. Dat is onafhankelijk of je wel of niet zonnestroom teruglevert. In 2025 was dit €635,19.

Negatieve stroomrekening

Je totale elektriciteitsrekening kan met zonnepanelen daardoor ook negatief uitkomen. Als je nog niet van het aardgas af bent, heb je daar natuurlijk nog wel kosten voor. Een negatieve elektriciteitsrekening gebeurt niet vaak. Dat komt door de veranderende tarieven. En de terugleverkosten.

Energiemeter

Om je teruglevering daadwerkelijk vergoed te krijgen is het belangrijk dat je energiemeter geschikt is om terug te leveren. Met de nieuwe energiewet is een meter die levering en teruglevering apart registreert verplicht. Normaal gesproken een slimme meter, maar je kunt die eventueel administratief laten 'uitzetten'.

Stroomverbruik afstemmen op zonneschijn?

Energie die je direct gebruikt, lever je niet terug. Het veranderende energielandschap zorgt ervoor dat direct zelf zonnestroom verbruiken financieel steeds aantrekkelijker wordt. Met slimme apparaten en eventueel een thuisbatterij kun je een groter deel van je opgewekte energie 'in huis houden'.

Ook help je om problemen op het energienet te voorkomen als je eigen stroom verbruikt wanneer de zon schijnt. Laad dan bijvoorbeeld de elektrische auto op of draai een wasje.

Redelijke terugleververgoeding

Lever je op jaarbasis meer elektriciteit terug dan je gebruikt? Dan krijg je voor de rest van de teruggeleverde stroom een terugleververgoeding. Volgens de nieuwe Energiewet moet de terugleververgoeding minimaal 50% zijn van het kale tarief dat je betaalt voor stroom.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) moet controleren of de vergoeding ook redelijk is. Maar wat ‘redelijk’ precies betekent, is nog niet vastgesteld.

Energievergelijker

In onze Energievergelijker kun je zien welk energiecontract gunstig uitpakt in jouw situatie. De vergelijker houdt daarbij rekening met jouw verbruik, het aantal zonnepanelen en de verschillende terugleververgoedingen.

Je kunt bij de leveranciers ook het teruglevertarief bekijken. Klik daarvoor op 'Meer informatie' en dan op het tabblad 'Tarieven'. Het teruglevertarief verschijnt alleen als je hebt aangegeven dat je zonnepanelen hebt.

Let op

Hoewel er nu meer vaste contracten mogelijk zijn, tonen nog niet alle aanbieders hun gegevens in de productvergelijker. Check dan de teruglevertarieven op de websites van de leveranciers.

Rekenvoorbeelden

Voorbeeld 1

Je gebruikt in een jaar 3000 kWh stroom. Je hebt 7 zonnepanelen die samen 2500 kWh per jaar opwekken. Daarvan gebruik je 900 kWh direct op het moment dat de zon schijnt.

Dat betekent:

Je neemt 2100 kWh stroom af van het net (3000 − 900).

Je levert 1600 kWh terug aan het net (2500 − 900).

Je energieleverancier verrekent deze hoeveelheden. Na salderen houd je 500 kWh over die je moet betalen (2100 − 1600).

Bij een stroomprijs van €0,29 per kWh betaal je dan:

500 kWh × €0,29 = €145 stroomkosten per jaar (in plaats van 3000 x €0,29 = €870).

Daarnaast rekenen de meeste energieleveranciers extra kosten voor het terugleveren van stroom. Voor de 1600 kWh die je teruglevert kunnen dus terugleverkosten gelden. Hoe hoog die kosten zijn, verschilt per leverancier.

Voorbeeld 2

Je gebruikt in een jaar 3400 kWh stroom. Je hebt een groot dak en daarop 12 zonnepanelen gelegd. Die wekken samen 4500 kWh per jaar op. Van die zonnestroom gebruik je 1350 kWh direct in huis, terwijl de zon schijnt.

Dan ziet het er zo uit:

Je gebruikt 2050 kWh van het net (3400 - 1350).

Je levert 3150 kWh terug aan het net (4500 - 1350).

De leverancier verrekent eerst je verbruik en teruglevering. Je betaalt dan niets meer voor stroom. Wel betaal je nog vaste kosten zoals vastrecht.

Je houdt 1100 kWh netto teruglevering over na salderen (3150 - 2050). Hiervoor krijg je een terugleververgoeding van de leverancier.

Stel dat je voor die 1100 kWh een terugleververgoeding van €0,16 per kWh krijgt. Dan ontvang je €176 per jaar aan terugleververgoeding.

Je betaalt dus niets meer voor de stroom die je gebruikt, en je krijgt zelfs geld voor de extra stroom die je opwekt. Wel rekenen nu bijna alle leveranciers terugleverkosten over alle stroom die je teruglevert (in dit voorbeeld over 3150 kWh).

Deze terugleverkosten zijn, als het goed is, lager dan de terugleververgoeding. Maar dat is niet altijd zo. Bij sommige leveranciers betaal je zulke hoge terugleverkosten dat je geen vergoeding krijgt, maar een rekening als je veel teruglevert.

Let op

Als je op jaarbasis evenveel stroom opwekt als verbruikt, zijn je variabele stroomkosten na salderen €0. Dat maakt in dit geval de hoogte van de vaste kosten des te belangrijker. Het vastrecht scheelt per leverancier. Onze Energievergelijker houdt rekening met het vastrecht en de terugleververgoeding van elke leverancier, zodat je goed kunt zien waar je met zonnepanelen het beste uit bent.