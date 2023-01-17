Wat is een dynamisch energiecontract?

Bij een dynamisch energiecontract zijn de tarieven gelijk aan de prijzen op de handelsbeurs voor energie: de spotmarkt. De tarieven staan dus niet vast. Voor gas veranderen de prijzen elke dag om 6 uur ’s ochtends. De stroomprijs verandert uur of ieder kwartier. Over het algemeen geldt: hoe meer vraag, hoe hoger de prijs en andersom.

Prijzen per kwartier

De meeste aanbieders bieden een dynamische prijs aan die ieder uur veranderd. Maar aanbieders zoals Tibber, Coolblue energie, NieuweStroom, Noord Energie bieden prijzen aan per kwartier. Bij Frank Energy kun je zelf kiezen of je dynamische prijzen per kwartier of per uur wilt. Via je energieleverancier zijn je tarieven een dag van tevoren bekend.

Voordelen van dynamische energieprijzen

Geen risico opslag

Bij een dynamisch energiecontract is er geen risico-opslag. Je betaalt alleen een inkoopvergoeding van een aantal cent per afgenomen kWh of m³ gas. Hierdoor profiteer je van een lager tarief. Bij een vast tarief rekenen energieleveranciers wel zo'n risico-opslag. Zo houden ze rekening met eventueel stijgende prijzen in de toekomst. Als leveranciers tijdens je contract duurdere energie moeten inkopen, maken ze alsnog winst.

Bij een dynamisch energiecontract is er geen risico-opslag. Je betaalt alleen een inkoopvergoeding van een aantal cent per afgenomen kWh of m³ gas. Hierdoor profiteer je van een lager tarief. Bij een vast tarief rekenen energieleveranciers wel zo'n risico-opslag. Zo houden ze rekening met eventueel stijgende prijzen in de toekomst. Als leveranciers tijdens je contract duurdere energie moeten inkopen, maken ze alsnog winst. Profiteren op zonnige dagen

Het kan een voordeel zijn dat de tarieven gedurende de dag wijzigen. Als de prijzen dalen, kun je daar gelijk gebruik van maken. Op zonnige dagen kan het gebeuren dat de stroomprijs negatief is. Het is dan slim om bijvoorbeeld je elektrische auto op te laden. Plan zoveel mogelijk van je stroomgebruik op die momenten. Er zijn apps die je hiermee helpen. Of zelfs daarvoor geschikte apparaten aansturen. Voor een dynamisch energiecontract heb je wel een slimme meter nodig.

Nadelen van dynamische energieprijzen

Plotselinge prijswijzigingen

De prijzen bij een dynamisch energiecontract veranderen steeds. De prijzen kunnen ineens heel hard stijgen, bijvoorbeeld tijdens een strenge winter. Maar ook door omstandigheden in de wereld, zoals een paar jaar geleden tijdens de energiecrisis. En op dit moment met de onrust in het Midden-Oosten. Met een vast contract merk je dat niet direct, maar bij een dynamisch contract betaal je meteen fors meer.

De prijzen bij een dynamisch energiecontract veranderen steeds. De prijzen kunnen ineens heel hard stijgen, bijvoorbeeld tijdens een strenge winter. Maar ook door omstandigheden in de wereld, zoals een paar jaar geleden tijdens de energiecrisis. En op dit moment met de onrust in het Midden-Oosten. Met een vast contract merk je dat niet direct, maar bij een dynamisch contract betaal je meteen fors meer. Tarieven volgen kost tijd

Je moet de energietarieven actief moet volgen om er optimaal van te profiteren. Je moet het leuk vinden hier tijd in te investeren.

Voor wie is een dynamisch energiecontract geschikt?

Het is belangrijk dat je niet zenuwachtig wordt van prijsveranderingen en geld achter de hand hebt voor wanneer de energieprijzen ineens stijgen.

Een dynamisch energiecontract is vooral handig als je flexibel met je energieverbruik om kunt gaan. Het kan vooral voordelig uitpakken doordat je veel energie verbruikt. Bijvoorbeeld als je een elektrische auto oplaadt en je dit gebruik kunt plannen. Je kunt dan de energieprijzen actief volgen en de auto opladen tijdens voordelige uren.

Heb je zonnepanelen en een thuisbatterij?

Een dynamisch energiecontract kan slim zijn als je zonnepanelen en een thuisbatterij hebt. Je kunt dan tijdens dure uren de stroom uit de thuisbatterij gebruiken en tijdens voordelige uren stroom van het net.

Wanneer kun je beter kiezen voor een vast of variabel contract?

Een vast contract is een goede keuze als je op zoek bent naar prijszekerheid. Je zet de energiecontracten dan voor 1, 2 of 3 jaar vast. Zo weet je welke energieprijs je de komende periode kunt verwachten. Ook hoef je deze dan gedurende de looptijd van het contract niet meer actief te volgen. Dit kan veel rust geven.

Een variabel contract zit tussen een vast en dynamisch contract in. De prijzen kunnen wel tussentijds worden aangepast, maar niet ieder uur of dag. Je kunt zo mogelijk wel profiteren van eventuele prijsdalingen, maar je hoeft dit niet iedere dag in de gaten te houden.

Leveranciers van dynamische energietarieven

Bij elke dynamische leverancier betaal je dezelfde dynamische energieprijzen. Verder rekent elke aanbieder een inkoopvergoeding per kWh. En maandelijkse vaste leveringskosten.Kijk dus goed naar de verschillen.

Dynamische energiecontracten vergelijken

Er zijn aardig wat leveranciers die zich alleen richten op de dynamische markt, zoals ANWB Energie, Next Energy en Frank Energie. Steeds meer 'traditionele' energieleveranciers bieden ook dynamische energiecontracten aan. In de toekomst moeten grote energieleveranciers deze contractvorm verplicht aanbieden. In onze vergelijker kun je dynamische energiecontracten vergelijken.

Veelgestelde vragen over dynamische energiecontracten