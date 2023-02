Wat is een dynamisch energiecontract?

Bij een dynamisch energiecontract heb je geen vaste tarieven meer voor stroom en gas. De tarieven zijn gelijk aan de prijzen op de handelsbeurs voor energie: de spotmarkt. Voor gas veranderen die elke dag om 6 uur ’s ochtends. De stroomprijs verandert elk uur. Hoe meer vraag, hoe hoger de prijs en andersom. Via je energieleverancier zijn je tarieven een dag van tevoren bekend.

Vind je het leuk om die prijzen in de gaten te houden en er op in te spelen? Dan kan zo’n dynamisch contract interessant zijn. Er zijn ook apps die je hiermee helpen. Of zelfs daarvoor geschikte apparaten aansturen. Voor een dynamisch energiecontract heb je wel een slimme meter nodig.

Het verschil tussen dynamische tarieven, variabele tarieven en vaste energietarieven?

Bij vaste tarieven weet je voor langere tijd waar je aan toe bent. Die contracten zijn door de onrustige energiemarkt al een tijd lang niet of nauwelijks af te sluiten. Bij een variabel contract heb je tarieven die de energieleverancier aan kan passen. Dat was eens per half jaar, maar nu gebeurt dat vaker. Dat mag een leverancier doen. Hij moet je daar wel 30 dagen van tevoren van op de hoogte brengen.

Dynamische tarieven bewegen met de prijs op de energiemarkt mee. Zo verandert je tarief voor gas dagelijks en voor stroom elk uur. Het kan dus zijn dat je ’s middags een voordeliger wasje kunt draaien dan ’s ochtends. Het kan zelfs gebeuren dat er zoveel stroomproductie is dat er een negatieve stroomprijs geldt. Je krijgt in uitzonderlijke gevallen dus geld toe. Daarnaast kun je een dynamisch contract (afhankelijk van de leverancier) maandelijks of zelfs dagelijks opzeggen.

Wat zijn de risico’s van een dynamisch energiecontract?

Het grootste risico bij een dynamisch energiecontract is de onzekerheid. De prijzen veranderen steeds, dus ook hoeveel je per dag moet betalen. De prijzen kunnen bijvoorbeeld ineens heel hard stijgen, zoals we eerder hebben gezien. Het is dus slim om geld achter de hand te hebben. Mocht er een strenge winter komen met hoog verbruik en hoge tarieven.

Zolang het prijsplafond er is, valt die onzekerheid gelukkig mee. Het prijsplafond geldt ook voor dynamische tarieven. Alleen zit het plafond niet op het uur- of dagtarief, maar op het gemiddelde tarief over een maand.

Leveranciers van dynamische energietarieven

Aanbieders van dynamische contracten met gas en/of stroom zijn:

All-in-power

ANWB Energie

EasyEnergy

EnergyZero

Frank Energie

GroeneStroomLokaal

Mijndomein Energie

NextEnergy

NieuweStroom

Tibber

Vrijopnaam

ZonderGas

Zonneplan

Veelgestelde vragen over dynamische energiecontracten