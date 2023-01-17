Wat is een dynamisch energiecontract?

Erik Snitselaar Expert energieBijgewerkt op:24 april 2026
Bij een dynamisch energiecontract zijn de tarieven gelijk aan de prijzen op de handelsbeurs voor energie: de spotmarkt. De tarieven staan dus niet vast. Voor gas veranderen de prijzen elke dag om 6 uur ’s ochtends. De stroomprijs verandert uur of ieder kwartier. Over het algemeen geldt: hoe meer vraag, hoe hoger de prijs en andersom.
De meeste aanbieders bieden een dynamische prijs aan die ieder uur veranderd. Maar aanbieders zoals Tibber, Coolblue energie, NieuweStroom, Noord Energie bieden prijzen aan per kwartier. Bij Frank Energy kun je zelf kiezen of je dynamische prijzen per kwartier of per uur wilt. Via je energieleverancier zijn je tarieven een dag van tevoren bekend.
Het is belangrijk dat je niet zenuwachtig wordt van prijsveranderingen en geld achter de hand hebt voor wanneer de energieprijzen ineens stijgen.
Een dynamisch energiecontract is vooral handig als je flexibel met je energieverbruik om kunt gaan. Het kan vooral voordelig uitpakken doordat je veel energie verbruikt. Bijvoorbeeld als je een elektrische auto oplaadt en je dit gebruik kunt plannen. Je kunt dan de energieprijzen actief volgen en de auto opladen tijdens voordelige uren.
Een dynamisch energiecontract kan slim zijn als je zonnepanelen en een thuisbatterij hebt. Je kunt dan tijdens dure uren de stroom uit de thuisbatterij gebruiken en tijdens voordelige uren stroom van het net.
Een vast contract is een goede keuze als je op zoek bent naar prijszekerheid. Je zet de energiecontracten dan voor 1, 2 of 3 jaar vast. Zo weet je welke energieprijs je de komende periode kunt verwachten. Ook hoef je deze dan gedurende de looptijd van het contract niet meer actief te volgen. Dit kan veel rust geven.
Een variabel contract zit tussen een vast en dynamisch contract in. De prijzen kunnen wel tussentijds worden aangepast, maar niet ieder uur of dag. Je kunt zo mogelijk wel profiteren van eventuele prijsdalingen, maar je hoeft dit niet iedere dag in de gaten te houden.
Bij elke dynamische leverancier betaal je dezelfde dynamische energieprijzen. Verder rekent elke aanbieder een inkoopvergoeding per kWh. En maandelijkse vaste leveringskosten.Kijk dus goed naar de verschillen.
Er zijn aardig wat leveranciers die zich alleen richten op de dynamische markt, zoals ANWB Energie, Next Energy en Frank Energie. Steeds meer 'traditionele' energieleveranciers bieden ook dynamische energiecontracten aan. In de toekomst moeten grote energieleveranciers deze contractvorm verplicht aanbieden. In onze vergelijker kun je dynamische energiecontracten vergelijken.