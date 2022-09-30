Erik Snitselaar Expert energieBijgewerkt op:29 april 2026
Een modelcontract is een standaard energiecontract dat iedere energieleverancier in Nederland verplicht moet aanbieden. Met ‘standaard’ wordt bedoeld dat de voorwaarden van dit contract bij alle leveranciers gelijk zijn. Deze verplichting is opgelegd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
De voorwaarden van een modelcontract zijn bij iedere energieleverancier het zelfde. Alleen de prijs verschilt. Het contract bevat geen bonus of actietarief. Daarom kun je het modelcontract gebruiken om energieleveranciers met elkaar te vergelijken.
Er zijn sinds januari 2026 twee modelcontracten:
Ja, vaak ben je goedkoper uit met een gewoon variabel contract of met een vast contract. Een modelcontract is vaak niet de voordeligste keuze.
Energieleveranciers mogen zelf de tarieven van het modelcontract bepalen. Sommige aanbieders bieden het modelcontract liever niet actief aan, bijvoorbeeld omdat zij geen variabele contracten willen verkopen of juist geen contracten met een vaste looptijd van 1 jaar. Daarom hanteren zij soms hoge tarieven, zodat het modelcontract minder aantrekkelijk wordt voor consumenten.
Energieleveranciers zijn verplicht om hun modelcontract op de website te plaatsten.
Hieronder vind je een link per energieleverancier naar hun modelcontract.