Wat is een modelcontract voor energie?

Een modelcontract is een standaard energiecontract dat iedere energieleverancier in Nederland verplicht moet aanbieden. Met ‘standaard’ wordt bedoeld dat de voorwaarden van dit contract bij alle leveranciers gelijk zijn. Deze verplichting is opgelegd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Hoe werkt een modelcontract?

De voorwaarden van een modelcontract zijn bij iedere energieleverancier het zelfde. Alleen de prijs verschilt. Het contract bevat geen bonus of actietarief. Daarom kun je het modelcontract gebruiken om energieleveranciers met elkaar te vergelijken.

Welke modelcontracten zijn er?

Er zijn sinds januari 2026 twee modelcontracten:

1 met variabele tarieven. De variabele tarieven mogen 4 keer per jaar worden aangepast: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Omdat het om variabele tarieven gaat, kun je het contract maandelijks opzeggen zonder boete. Vóór 2026 waren energlieleveranciers verplicht om een modelcontract met een variabel tarief aan te bieden. Dit tarief kon 2 keer per jaar wijzigen.

1 met een tarief voor 1 jaar vast. Hierdoor kun je ook vaste contracten beter met elkaar vergelijken. Een vast contract kun je niet zomaar tussentijds opzeggen zonder boete.

Is een modelcontract duurder?

Ja, vaak ben je goedkoper uit met een gewoon variabel contract of met een vast contract. Een modelcontract is vaak niet de voordeligste keuze.

Energieleveranciers mogen zelf de tarieven van het modelcontract bepalen. Sommige aanbieders bieden het modelcontract liever niet actief aan, bijvoorbeeld omdat zij geen variabele contracten willen verkopen of juist geen contracten met een vaste looptijd van 1 jaar. Daarom hanteren zij soms hoge tarieven, zodat het modelcontract minder aantrekkelijk wordt voor consumenten.

Modelcontracten per energieleverancier

Energieleveranciers zijn verplicht om hun modelcontract op de website te plaatsten.

Hieronder vind je een link per energieleverancier naar hun modelcontract.