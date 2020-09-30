Zoek je een nieuwe aanbieder of ga je voor het eerst een energieleverancier kiezen? Dan heb je waarschijnlijk een aantal vragen. Hoe moet je overstappen? Kies je voor groene stroom? En wil je een apart tarief voor de piek- en daluren? Wij hebben de belangrijkste zaken op een rij gezet.
Vergelijk de tarieven
Gebruik onze Energievergelijker om de tarieven van verschillende energieleveranciers te vergelijken.
Bereken de totale kosten
Let niet alleen op de leveringstarieven. Denk ook aan transportkosten, btw, vastrecht en energiebelasting.
Lees de voorwaarden
Hoe lang is een actietarief geldig? Welke prijzen betaal je daarna? Zijn er kosten verbonden aan bepaalde betaalwijzen of betalingsherinneringen? Past de contractvorm bij je?
Heb je een leverancier uitgekozen?
Geef de meterstanden door aan je leverancier. Bewaar zelf een kopie. De leverancier stelt een termijnbedrag vast. Controleer de meterstanden op het contract goed.
Een 1-jarig contract is fijn als je zekerheid wilt, maar niet te lang vast wilt zitten. Je weet waar je aan toe bent. Volgend jaar kun je een nieuw contract afsluiten.
Een 2- of 3-jarig contract geeft je voor langere tijd zekerheid. De tarieven zijn meestal niet lager dan bij een contract voor 1 jaar. Maar of dat over een jaar nog zo is, weten we niet. Je kiest voor zekerheid op de langere termijn. Je hoeft voorlopig niet naar je energiecontract om te kijken.
Je betaalt variabele tarieven als je vaste contract is afgelopen of als je een variabel contract hebt, ook wel modelcontract genoemd. Een variabel contract kun je elke maand opzeggen.
Dynamische tarieven zijn geschikt als je graag je energieverbruik volgt. De tarieven voor stroom veranderen elk uur en voor gas dagelijks. Dat kan voordelig zijn, maar ook duurder uitpakken. Je kunt een dynamisch energiecontract op elk moment opzeggen.
Hoe de energieprijzen gaan ontwikkelen is moeilijk te voorspellen. De laatste jaren zijn de prijzen redelijk gestabiliseerd. Wil je weten wat de gemiddelde prijs voor energie is?
Dan vind je hier de actuele gemiddelde prijzen van de afgelopen maand:
Bekijk:
Voordeligste energieleverancier: verschil per situatie
Voordeel: zekerheid over de prijs en vaak een hoge en hoge korting.
Nadeel: als de energieprijzen dalen zit je vast aan hoge tarieven.
Voordeel: de leverancier kan prijzen tussentijds verlagen. En je kunt maandelijks opzeggen.
Nadeel: de leverancier kan prijzen tussentijds verhogen.
Voordeel: met dynamische tarieven kun je je verbruik afstemmen op de actuele stroomprijzen. Bij veel zon en wind zijn die laag.
Nadeel: je moet de stroomtarieven goed in de gaten blijven houden om te besparen.
Veranderen van energieleverancier kan op 3 manieren:
Bij een verhuizing kan de energieleverancier gewoon meeverhuizen. Je bent verplicht de verhuizing te melden. Er wordt dan een eindafrekening gemaakt voor het oude huis.
Vind je duurzaamheid en het klimaatprobleem belangrijk? In de Energievergelijker kies je een leverancier met groene stroom die voordelig is voor jouw persoonlijke situatie.
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Zonnepanelen
Bij een dubbeltarief heb je daluren en piekuren. In de piekuren betaal je vaak meer dan in de daluren. Daluren zijn 's nachts en in het weekend. Het piektarief bij dubbeltarief is hoger dan het enkeltarief. Bij een enkeltarief betaal je altijd hetzelfde en heb je geen daluren of piekuren.
Of het goedkoper is om enkel- en dubbeltarief te nemen, hangt af van de prijzen bij je energieleverancier. Ook ligt het eraan hoeveel stroom je in de piek- en dalperiode gebruikt.
Voor een dubbeltarief heb je een slimme meter nodig.
Bekijk:
Voordeligste energieleverancier: verschil per situatie