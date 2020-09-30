Energieleverancier kiezen

Een 1-jarig contract is fijn als je zekerheid wilt, maar niet te lang vast wilt zitten. Je weet waar je aan toe bent. Volgend jaar kun je een nieuw contract afsluiten.



Een 2- of 3-jarig contract geeft je voor langere tijd zekerheid. De tarieven zijn meestal niet lager dan bij een contract voor 1 jaar. Maar of dat over een jaar nog zo is, weten we niet. Je kiest voor zekerheid op de langere termijn. Je hoeft voorlopig niet naar je energiecontract om te kijken.

Je betaalt variabele tarieven als je vaste contract is afgelopen of als je een variabel contract hebt, ook wel modelcontract genoemd. Een variabel contract kun je elke maand opzeggen.

Dynamische tarieven zijn geschikt als je graag je energieverbruik volgt. De tarieven voor stroom veranderen elk uur en voor gas dagelijks. Dat kan voordelig zijn, maar ook duurder uitpakken. Je kunt een dynamisch energiecontract op elk moment opzeggen.