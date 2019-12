Energieleverancier kiezen

Bij een enkeltarief betaal je altijd hetzelfde. Bij een dubbeltarief betaal je in de piekuren een hoger tarief en in de daluren een lager tarief. Daluren zijn 's nachts en in het weekend. Voor een dubbeltarief heb je een energiemeter met 2 telwerken nodig. Of 4, als je ook stroom van eigen zonnepanelen wilt terugleveren. Een slimme meter heeft altijd 4 telwerken.

Het piektarief bij dubbeltarief ligt hoger dan het enkeltarief. Of het goedkoper is om enkel- en dubbeltarief te nemen, is afhankelijk van de prijzen bij je energieleverancier. Ook ligt het eraan hoeveel stroom je in de piek- en dalperiode gebruikt.