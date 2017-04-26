Verhuizen: regel je energiecontract

Energiecontract verhuizen?

Let op. Een verhuizing is geen reden om je energiecontract voor bepaalde tijd tijdens de looptijd te beëindigen. Zélfs niet als je van 2 huishoudens met elk 1 eigen leverancier naar 1 huishouden gaat. Bij sommige energieleveranciers kan dit wel als je allebei bij dezelfde leverancier een contract hebt.

Bij veel leveranciers kun je je contract tijdelijk op 2 adressen gebruiken. Bijvoorbeeld als er nog een overgangsperiode is door een verbouwing. Neem hiervoor contact op met je leverancier.

Energiecontract tussentijds beëindigen

Een contract voor bepaalde tijd kun je niet zomaar tijdens de looptijd beëindigen. Ook niet als je je huis verkoopt of de huur opzegt. Dan betaal je een boete. Heb je na 1 juni 2023 een nieuw energiecontract afgesloten en zeg je het lopende contract tussentijds op? Dan betaal je voor het verlies dat de leverancier hierdoor lijdt. Hiervoor schat de energie-aanbieder in hoeveel energie je nog zou verbruiken tot het einde van het contract. De aanbieder berekent het verschil tussen de tarieven van het opgezegde contract en de actuele tarieven van dezelfde leverancier. Je kunt bij je energieleverancier de hoogte van de boete opvragen.

Lees meer over:

Tussentijds beëindigen van een energiecontract

Overstappen vanwege zonnepanelen

Je zonnepanelen kunnen ook een reden zijn voor het overstappen naar een andere energieleverancier. Want sommige leveranciers betalen meer voor stroom die je zelf hebt opgewekt. Ook zitten er verschillen tussen de terugleverkosten die je moet betalen. Verhuis je naar een woning met zonnepanelen bekijk dan ook altijd of de huidige leverancier nog de beste keuze is.