Nieuwe variabele energietarieven per 1 juli

Waarom juist nu?

Leveranciers passen de tarieven van variabele energiecontracten meestal elk kwartaal aan. Als jouw tarief verandert, moet je leverancier dat van tevoren laten weten. Dat is een logisch moment om te bekijken of een ander contract beter bij je past.

Er is genoeg keuze. Bijna 30 energieleveranciers bieden vaste contracten aan. En ruim 30 leveranciers hebben variabele of dynamische contracten. Daardoor kunnen de prijsverschillen flink oplopen.

Vast of variabel

De afgelopen maanden stapten veel huishoudens over van een variabel naar een vast energiecontract. Door de onrust op de energiemarkt schommelen de groothandelsprijzen voor gas en elektriciteit sterk. Vaste contracten zijn daardoor wel duurder dan een paar maanden geleden. Je weet wel beter waar je aan toe bent met je energiekosten.

Kijk verder dan de laagste prijs

Vergelijk niet alleen de prijs per kilowattuur stroom of kubieke meter gas. Let ook op de vaste leveringskosten, de looptijd van het contract, eventuele loyaliteitskortingen en de voorwaarden.

Heb je zonnepanelen? Check dan hoeveel je hebt opgewekt en verbruikt. Is je netto teruglevering hoog? Dan kun je misschien beter wachten met overstappen. Lever je netto weinig terug of heb je meer verbruikt dan teruggeleverd? Dan kun je overstappen.

Door goed te vergelijken voorkom je dat je ongemerkt te veel betaalt. Zeker als je tarieven per 1 juli veranderen, kan een overstap snel voordeel opleveren.