Onafhankelijk energie vergelijken

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De Consumentenbond is er al sinds 1953 voor alle consumenten. Wij zorgen dat jij de beste keuze kunt maken en krijgt waar je recht op hebt. Dat doen we zonder enige invloed van het bedrijfsleven of de overheid. Dat maakt ons 100% onafhankelijk.