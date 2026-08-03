Door de onrust in het Midden-Oosten kunnen de energieprijzen snel veranderen. Heb je een variabel energiecontract? Of loopt je vaste contract binnenkort af? Hou dan de actuele prijzen bij. Zoek je zekerheid, dan kun je vaste energiecontracten met een looptijd van 1 jaar vergelijken.
Met onze Energievergelijker vergelijk je energiecontracten 100% onafhankelijk op prijs, voorwaarden en jouw voorkeuren. Bij ons staat de beste keuze voor jou altijd bovenaan. Je hoeft geen lid te worden om over te stappen. Ben of word je lid, dan krijg je van ons €10 cadeau.
In de afgelopen 12 maanden is onze Energievergelijker al 550.000 keer gebruikt. Consumenten beoordelen ons met een 8,4.
Je vergelijkt altijd actuele dagkoersen van de beste energiedeals. De tarieven van leveranciers waarmee we samenwerken, worden dagelijks bijgewerkt. Je ziet dus direct wie de goedkoopste energieleverancier is.
De Consumentenbond is er al sinds 1953 voor alle consumenten. Wij zorgen dat jij de beste keuze kunt maken en krijgt waar je recht op hebt. Dat doen we zonder enige invloed van het bedrijfsleven of de overheid. Dat maakt ons 100% onafhankelijk.
Invullen
Vul je gegevens in, zoals je postcode, huidige leverancier en (geschatte) verbruik. Geef aan wat je wilt afnemen: stroom en gas, alleen stroom of alleen gas.
Vergelijken
We zetten energieleveranciers op een rijtje op basis van jouw wensen. Gebruik onze filters om nog specifieker te zoeken.
Kiezen
Kies de energieleverancier die het beste bij je past. Je krijgt van ons direct een bevestiging van je aanvraag. En de details van je contract.
Overgestapt
Binnen 2 dagen krijg je een welkomstbericht van de nieuwe energieleverancier. Die zegt je huidige contract op en laat je weten wanneer je nieuwe contract ingaat.
|
Energieleverancier
|
Jaar
|
Maand
|
UnitedConsumers
|
€2571
|
€214
|Greenchoice
|
€2579
|
€215
|Budget Thuis
|
€2588
|
€216
Peildatum: 3-8-2026
De tarieven van energieleveranciers verschillen per situatie. Zo ligt het eraan uit hoeveel personen je huishouden bestaat en in welk soort huis je woont.
De prijs van de voordeligste aanbieder in deze top 3 geldt voor een stel met 2 kinderen in een tussenwoning zonder zonnepanelen. Lees meer over welke aanbieder in jouw situatie het voordeligst is.
Met onze Energievergelijker kun je energiecontracten vergelijken. Zo vind je de beste energiedeal.
In onze energievergelijker moet je een aantal gegevens invullen. Zoals je postcode, huisnummer en energieverbruik. Ook kun je aangeven of je een dubbele meter of zonnepanelen hebt. Vervolgens vul je in bij welke energieleverancier je nu zit. Zo kunnen we alle energieleveranciers vergelijken en krijg jij de beste energiedeal.
Je kunt ook 1 product afnemen, dus alleen gas of stroom vergelijken. Dit geef je aan in de tweede stap van de vergelijker.
Heb je de beste energiedeal gevonden? Stap dan over en alles wordt voor je geregeld. Jij hoeft alleen je meterstanden door te geven aan de nieuwe energieleverancier.
Bij vaste tarieven weet je voor langere tijd waar je aan toe bent. Contracten met vaste tarieven zijn na een periode dat het niet mogelijk was weer volop af te sluiten.
Dynamische tarieven bewegen mee met de prijs op de energiemarkt. Zo verandert je tarief voor gas dagelijks en voor stroom elk uur. Het kan dus zijn dat je ’s middags voordeliger een wasje kunt draaien dan ’s ochtends.
Bij een variabel contract heb je tarieven die de energieleverancier aan kan passen. Dat was eens per half jaar, maar nu gebeurt dat vaker. Dat mag een leverancier doen. Hij moet je daar wel 30 dagen van tevoren van op de hoogte brengen.
'Als je een energieleverancier kiest zijn er veel zaken om op te letten. Kies je voor een vast, een variabel of een dynamisch contract? Vind je groene stroom belangrijk? Het antwoord op de vraag wat de beste energieleverancier is zal per persoon verschillen. Gelukkig helpen wij je op weg. Vergelijk hier eenvoudig de energietarieven en vind antwoord op je vragen.'