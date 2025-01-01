Oxxio energieleverancier

Oxxio

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Oxxio bestaat sinds 2005 en is sinds 2011 onderdeel van Eneco. Vergelijk Oxxio met andere energieleveranciers in de Energievergelijker.

Oxxio contract afsluiten

Wil je bij Oxxio een contract afsluiten omdat de tarieven lager zijn dan je huidige tarieven? Dan kun je bijvoorbeeld een vast energiecontract afsluiten bij Oxxio. Controleer wel goed de einddatum van je huidige contract. Als je te vroeg overstapt kun je een boete krijgen.

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