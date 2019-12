UnitedConsumers Energie energie

Is UnitedConsumers Energie energie ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Vergelijk UnitedConsumers Energie met andere energieaanbieders in de energievergelijker van de Consumentenbond. Zoek de energieaanbieder die het meeste waar voor je geld biedt. Vergelijk de leveranciers op tarieven en kwaliteit.

Overstappen naar UnitedConsumers Energie energie

De Consumentenbond test energieleveranciers als UnitedConsumers Energie op prijs, kwaliteit en duurzaamheid. We vragen de klanten van UnitedConsumers Energie wat ze van hun leverancier vinden. Naast een algemeen rapportcijfer wordt gelet op een aantal deelaspecten, zoals telefonische bereikbaarheid en juistheid van de nota. Ook testen wij de klantenservices en duurzaamheid van de energiebedrijven. Alle cijfers, en een totaaloordeel, kun je zien in de Energievergelijker.

UnitedConsumers is geen leverancier, maar een collectieve inkooporganisatie. Als klant kun je bij vragen en problemen bij UnitedConsumers terecht. In het klanttevredenheidsonderzoek dat de Consumentenbond jaarlijks houdt, scoort United Consumers een 8,8. Zie voor de scores op onder andere klantvriendelijkheid en juistheid van de jaarnota onze Energievergelijker. De duurzaamheid van dit bedrijf hebben we niet kunnen onderzoeken omdat de herkomst van de stroom die hij verkoopt, wisselt.

Contactgegevens UnitedConsumers Energie