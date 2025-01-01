Overweeg je over te stappen van energieleverancier? Vergelijken loont en je kunt tot honderden euro's per jaar besparen! Vergelijk energieleveranciers, waaronder United Consumers. Voorheen zag je op onze website ook consumentenreviews. De reviews dragen helaas niet bij aan het makkelijker maken van jouw keuze, daarom hebben we de reviews verwijderd.
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UnitedConsumers is een consumentencollectief voor energie, zorgverzekeringen, autoverzekeringen, telefoonabonnementen en tanken met korting. Het bedrijf begon eind jaren '90 toen de brandstofprijzen hoog waren en het via internet korting op tanken aanbood. Bekijk UnitedConsumers energie en andere energieleveranciers in onze Energievergelijker.
Wil je bij UnitedConsumers een contract afsluiten omdat de tarieven lager zijn dan je huidige tarieven? Dan kun je bijvoorbeeld een vast energiecontract afsluiten bij UnitedConsumers. Controleer wel goed de einddatum van je huidige contract. Als je te vroeg overstapt kun je een boete krijgen.
|Contact
|Klantenservice
|Website
|http://www.unitedconsumers.com/
|Telefoonnummer
|040 235 05 60
|Adres
|UnitedConsumers Energie
Luchthavenweg 20
5657 EB Eindhoven
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