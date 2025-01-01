United Consumers

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Overstappen naar UnitedConsumers energie

UnitedConsumers is een consumentencollectief voor energie, zorgverzekeringen, autoverzekeringen, telefoonabonnementen en tanken met korting. Het bedrijf begon eind jaren '90 toen de brandstofprijzen hoog waren en het via internet korting op tanken aanbood. Bekijk UnitedConsumers energie en andere energieleveranciers in onze Energievergelijker.

UnitedConsumers contract afsluiten

Wil je bij UnitedConsumers een contract afsluiten omdat de tarieven lager zijn dan je huidige tarieven? Dan kun je bijvoorbeeld een vast energiecontract afsluiten bij UnitedConsumers. Controleer wel goed de einddatum van je huidige contract. Als je te vroeg overstapt kun je een boete krijgen.

Contactgegevens UnitedConsumers energie

Contact Klantenservice Website http://www.unitedconsumers.com/ Telefoonnummer 040 235 05 60 Adres UnitedConsumers Energie

Luchthavenweg 20

5657 EB Eindhoven

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