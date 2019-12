Innova energieleverancier

Innova energie

Is Innova energie ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Vergelijk Innova met andere energieaanbieders in de energievergelijker van de Consumentenbond. Zoek de energieaanbieder die het meeste waar voor je geld biedt. Vergelijk de leveranciers op tarieven en kwaliteit.

Overstappen naar Innova energie

De Consumentenbond test energieleveranciers als Innova op prijs, kwaliteit en duurzaamheid.Deze cijfers, en een totaaloordeel, kun je zien in de Energievergelijker.

Innova is een kleine(re) energieleverancier, daarom hebben we geen klanttevredenheidscijfers over deze leverancier. Wel hebben we de duurzaamheid van de elektriciteit van dit bedrijf onderzocht, zie onze Energievergelijker.

Contactgegevens Innova