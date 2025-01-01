Innova energieleverancier

Innova

Is Innova ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Vergelijk Innova met andere energieaanbieders in de Energievergelijker van de Consumentenbond. Zoek de energieaanbieder die het meeste waar voor je geld biedt. Vergelijk energieleveranciers op tarieven en kwaliteit.

Overstappen naar Innova energie

Innova Energie leverde aanvankelijk aan de zakelijke markt. Maar sinds 2018 kunnen particulieren ook bij Innova terecht voor stroom en gas. Bekijk Innova en andere leveranciers in onze Energievergelijker.

Innova energie contract afsluiten

Wil je bij Innova energie een contract afsluiten omdat de tarieven lager zijn dan je huidige tarieven? Dan kun je bijvoorbeeld een vast energiecontract afsluiten bij Innova energie. Controleer wel goed de einddatum van je huidige contract. Als je te vroeg overstapt kun je een boete krijgen.

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