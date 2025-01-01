Vattenfall energieleverancier

Overweeg je over te stappen van energieleverancier? Vergelijken loont en je kunt tot honderden euro's per jaar besparen! Vergelijk energieleveranciers, waaronder Vattenfall. Voorheen zag je op onze website ook consumentenreviews. De reviews dragen helaas niet bij aan het makkelijker maken van jouw keuze, daarom hebben we de reviews verwijderd.
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Vattenfall is een Zweedse energiemaatschappij die in 2009 Nuon overnam. Die naam veranderde in Nederland pas in 2018 naar Vattenfall. Het is een van de grootste energieproducenten van Europa en Nederland. Bekijk Vattenfall en andere leveranciers in onze Energievergelijker.
Wil je bij Vattenfall een contract afsluiten omdat de tarieven lager zijn dan je huidige tarieven? Dan kun je bijvoorbeeld een vast energiecontract afsluiten bij Vattenfall. Controleer wel goed de einddatum van je huidige contract. Als je te vroeg overstapt kun je een boete krijgen.
|Telefoon
|0900 0808
|Contact
|Klantenservice
|Website
|https://www.vattenfall.nl/
|Adres
|Vattenfall Klantenservice
Postbus 40021
6803 HA Arnhem
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