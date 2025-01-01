Vattenfall energieleverancier

Vattenfall

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Overstappen naar Vattenfall

Vattenfall is een Zweedse energiemaatschappij die in 2009 Nuon overnam. Die naam veranderde in Nederland pas in 2018 naar Vattenfall. Het is een van de grootste energieproducenten van Europa en Nederland. Bekijk Vattenfall en andere leveranciers in onze Energievergelijker.

Vattenfall contract afsluiten

Wil je bij Vattenfall een contract afsluiten omdat de tarieven lager zijn dan je huidige tarieven? Dan kun je bijvoorbeeld een vast energiecontract afsluiten bij Vattenfall. Controleer wel goed de einddatum van je huidige contract. Als je te vroeg overstapt kun je een boete krijgen.

Contactgegevens Vattenfall

Telefoon 0900 0808 Contact Klantenservice Website https://www.vattenfall.nl/ Adres Vattenfall Klantenservice

Postbus 40021

6803 HA Arnhem

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